เบอร์เกอร์คิง เตรียมใช้หูฟัง AI ติดตามพนักงานพูดคำว่า “ขอบคุณ-กรุณา” ไหม?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 10:20 น.
แฟ้มภาพ

เบอร์เกอร์คิง เตรียมใช้หูฟัง AI ติดตามพนักงานพูดคำว่า ขอบคุณ หรือ กรุณา กับลูกค้าหรือไม่ รวมไปถึงช่วยเหลือพนักงานด้านอื่นๆ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว WFLA รายงานว่า เบอร์เกอร์ คิง ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังเตรียมทดลองใช้หูฟัง AI เพื่อคอยติดตามการทำงานของพนักงานว่าพูดคำว่า “ขอบคุณ” (Thank you) หรือ “กรุณา” (Please) กับลูกค้าหรือไม่

การเก็บข้อมูลนี้จะถูกเผยแพร่ผ่าน “แพตตี้” ซึ่งเป็นเสียงปัญญาประดิษฐ์ที่พูดคุยกับพนักงาน โดยแพตตี้ยังคอยทำหน้าที่แจ้งความต้องการของลูกค้าเวลาเจอปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ำ หรือเวลาที่เครื่องดื่มในตู้กดเหลือน้อย รวมไปถึงพนักงานสามารถสอบถามสูตรการทำอาหารด้วย

ทั้งนี้ทางสำนักข่าว AP สอบถามเพิ่มเติมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ ซึ่งทางเบอร์เกอร์ คิง ยืนกรานว่าพวกเขาต้องการใช้แพตตี้เป็นครูฝึกสอนมากกว่าเครื่องติดตามพนักงาน เป็นการสร้างการบริการที่ดีเยี่ยมและให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์และทันท่วงทีแก่ผู้จัดการ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เบื้องต้นคาดว่าแพตตี้ จะสามารถให้บริการกับร้านอาหารทุกแห่งในเครือได้ในสิ้นปีนี้ โดยขณะนี้จะเริ่มใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนเป็นจำนวน 500 แห่ง

