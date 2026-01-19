ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 2568 ผ่านเว็บไซต์ เช็กรายชื่อที่นี่ 2 ก.พ. 69
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 1/2568 รู้ผลพร้อมกัน 2 กุมภาพันธ์ 2569 ลุ้นรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ teacherbkk
สนามสอบข้าราชการครูเพิ่งจะสิ้นสุดลงไปหมาด ๆ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2568 หลังจากที่ผู้สมัครนับหมื่นคนได้ทุ่มเทความรู้และความสามารถลงในแผ่นกระดาษคำตอบตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนเฝ้ารอคอย นั่นคือการประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางแม่พิมพ์ของชาติ
สำหรับการสอบในครั้งนี้ได้จัดสอบไปเมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2569 โดยมีกำหนดการถัดไปที่ต้องปักหมุดไว้คือ
- สอบข้อเขียน (ภาค ก) : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569
- สอบข้อเขียน (ภาค ข) และ ภาค ค : วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569
- วันประกาศผลสอบข้อเขียน : ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เว็บไซต์สมัครสอบ และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
การสอบครั้งนี้มีอัตราว่างที่รอการบรรจุอยู่จำนวนมาก โดยวิชาเอกที่ต้องการบุคลากรสูงสุด คือ แนะแนวที่เปิดรับถึง 100 อัตรา
- กลุ่มวิชาการศึกษา : แนะแนว (100 อัตรา), อนุบาลศึกษา (10 อัตรา), ประถมศึกษา (10 อัตรา), วัดผล (5 อัตรา)
- กลุ่มวิชาการและทักษะ : พลศึกษา (20 อัตรา), วิทยาศาสตร์ทั่วไป (15 อัตรา), คหกรรม (15 อัตรา), ภาษาอังกฤษ (13 อัตรา), เกษตรกรรม (10 อัตรา)
- กลุ่มวิชาศิลปะและวิชาชีพ : ดนตรีสากล (10 อัตรา), นาฏศิลป์ (7 อัตรา), ดนตรีไทย (5 อัตรา)
- กลุ่มสายสนับสนุน : บรรณารักษ์ (10 อัตรา)
ช่องทางการดูประกาศผลสอบครูกทม. 2569
ผู้เข้าสอบสามารถเตรียมความพร้อมด้วยการบันทึกลิงก์เว็บไซต์หลักสำหรับตรวจสอบผลการสอบผ่านข้อเขียนได้ทางช่องทางออนไลน์
ตรวจสอบผลสอบที่นี่ >> https://teacherbkk.thaijobjob.com/
ข้อมูลจาก : thaijobjob
