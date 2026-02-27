ประวัติ มิกค์ ทองระย้า หนุ่มลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก พระเอกตัวท็อป ผู้ครองหัวใจสาว ๆ ทั้งประเทศ

ทำความรู้จัก ประวัติ มิกค์ ทองระย้า หนุ่มลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก พระเอกตัวท็อป เจ้าของความสูง 190 ซม ผู้ครองหัวใจสาว ๆ ทั้งประเทศ
มิกค์ บยอริค แฮนเซิ้น ทองระย้า หรือ มิกค์ ทองระย้า เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 เป็นนักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
มิกค์ ทองระย้า จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี จากนั้นก็เข้ารับการศึกษาต่อและจบการศึกษาในระดับ ปวช. จาก วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษา จาก คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
จุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็น พระเอกเบอร์ต้นวิกหมอชิต
มิกค์ ทองระย้า เริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางอาชีพในวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมเวทีประกวดค้นหานักแสดงหน้าใหม่ Dream Star Search 2008 ก่อนจะคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอบครอง พร้อมทั้งได้เซ็นสัญญากับบริษัท สปีดวัน แอ๊คติ้งเฮ้าส์ (Speed One Acting House) ซึ่งมี ยุ้ย จีระนันท์ และ อู๋ นวพล เป็นเจ้าของและจัดการประกวด
ต่อมาได้มีผลงานทางการแสดงจากการได้เป็นนักแสดงรับเชิญในละครซิตคอม หมู่ 7 เด็ดสะระตี่ และมีผลงานภาพยนตร์ เอ้ก อี เอ้ก เอ้ก แฟนลั้ลลา ในปี พ.ศ. 2551
จากนั้นในปี พ.ศ. 2552 มิกค์ ทองระย้า เข้าร่วมประกวดโครงการค้นหานักแสดงนำของช่อง 7 จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 แล้วเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่อง 7 เป็นเวลา 5 ปี หลังจากเซ็นสัญญาเขาก็มีผลงานละครเรื่องแรก คือ “ทีมซ่าท้าฝัน” รับบทเป็น กาย นับเป็นผลงานชิ้นแรกในฐานะนักแสดงชายของช่อง 7
รางวัลที่ได้รับ
หลังจากที่ มิกค์ ทองระย้า โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง ในฐานะนักแสดง และพระเอกจากช่อง 7 เขาก็ได้พิสูจน์ฝีมือผ่านผลงานการแสดงทั้งละครโทรทัศน์ ละครสั้น ละครเทิดพระเกียรติ ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงโฆษณา เอาอย่างมากมาย จนเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในหลายเวที และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมาจากหลายเวทีเช่นกัน อาทิ
- พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล โอเค อวอร์ดส์ 2016 สาขา ขวัญใจชาวสีม่วง
- พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล แคส อวอร์ดส์ 2017 สาขา หนุ่มปังแห่งปี
- พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล ไทยแลนด์เฮดไลน์เพอร์ซันออฟเดอะเยียร์อวอร์ด สาขา วัฒนธรรมและบันเทิง
- พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัล รางวัล เทพทอง ครั้งที่ 20 สาขา บุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ จากละครเรื่อง มนตร์กาลบันดาลรัก
- พ.ศ. 2567 ได้รับรางวัล GLOBAL STAR MEDIA AWARDS 2024 สาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากละครเรื่อง สายเลือดสองหัวใจ
ผันตัวเปิดธุรกิจด้วยหัวใจ
ปัจจุบัน มิกค์ ทองระย้า นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้ว เขายังสวมบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจถึง 2 ธุรกิจด้วยกัน อันแรกเลยคือ ธุรกิจลานกางเต้นท์ ชื่อ ลาน mik mountain โดยหนุ่มมิกค์ได้แบ่งที่ดินบนเขาใหญ่ทำเป็นลานนั่งชิล เพื่อให้ลูกค้าสามารถสูดอากาศปลอดโปร่ง และสัมผัสอากาศหนาวบนเขาสูง ท่ามกลางวิวเขียวขจีบนเขาใหญ่ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและไม้นานาพรรณ ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อ 26 ธันวาคม 2566
ต่อมาเป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดของ หนุ่มมิกค์ นั่นก็คือ ธุรกิจร้าน ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ชื่อร้านสุดเก๋ว่า “บ้ายอก๋วยเตี๋ยวต้มยำ” เปิดให้บริการวันแรกเมื่อ 2 เมษายน 2568 ที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งหนุ่มมิกค์ลงทุนลงแรงทำเกือบทุกอย่างเองในร้านเลยตั้งแต่เลือกซื้อวัตถุดิบ ลงมือโชว์ปรายจวักอยู่หลังครัว เสิร์ฟความอร่อยถึงโต๊ะลูกค้า แม้แต่จัดออเดอร์เดลิเวอรี่ เรียกได้ว่าเก่งทั้งการแสดง และการทำธุรกิจเลยจริง ๆ พ่อหนุ่มคนนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มดดำ เล่าละเอียดปม พระเอกลูกครึ่ง ม. ลุยจีบนางเอกรุ่นพี่ ตัวแม่เบอร์ 1 ใช่ อั้ม-มิกค์ หรือไม่
- มิกค์ ทองระย้า เปิดธุรกิจใหม่ “Mik mountain” ลานนั่งชิล ที่เที่ยวเขาใหญ่
- ‘มิกค์ ทองระย้า’ ตอบแล้ว หลังโดนโยงสาวแฉ พระรองช่องดัง หลอกสาวเปย์ คบซ้อน
- ‘มิกค์ ทองระย้า’ ตอบข่าวหลังถูกโยง ดาราหนุ่มหลอกสาวเปย์ของแบรนด์หรู
- อั้ม พัชราภา ปัดรีเทิร์นรัก ไฮโซพก ยอมรับ กลับมาคุยกัน ในฐานะเพื่อนที่ดี
อ้างอิงจาก : IG mik_thongraya, wikipedia
ติดตาม The Thaiger บน Google News: