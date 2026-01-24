อั้ม พัชราภา ปัดรีเทิร์นรัก ไฮโซพก ยอมรับ กลับมาคุยกัน ในฐานะเพื่อนที่ดี

อั้ม พัชราภา ปฏิเสธข่าวลือรีเทิร์นรัก ไฮโซพก หลัง บุ๋ม ปนัดดา ลั่นคำใบ้สะเทือนวงการบันเทิง ยืนยันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน คุยกันปกติแต่ไม่บ่อย
ก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นร้อนวงการบันเทิงอย่างมาก เมื่อจู่ ๆ ก็มีข่าวลือออกมาหนาหูจากคนวงในว่า นางเอกระดับซุปเปอร์สตาร์ มีแววกลับไปหาอดีตคนรักเก่า หลังครองโสดมานาน ทั้งฝ่ายชายยังเตรียมทำเซอร์ไพรส์พาเที่ยวเมืองปลาดิบช่วงปีใหม่ ทำเอาสายเผือกแต่ละคนลงความเห็นและคาดเดากันไปว่าอาจจะเป็นคู่ของ ณิชา กับ โตโน่ หรือไม่
วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น
ต่อมา บุ๋ม ปนัดดา ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวสะกัดความคิดชาวเน็ตที่เดากันไปผิดคู่ โดยพิธีกรดังเผยว่าจริง ๆ แล้วเป็นคู่ของ อั้ม พัชราภา กับ ไฮโซพก แต่การกลับมาคืนดีกันระหว่างทั้งคู่ในที่นี้ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะกลับไปคบกันเหมือนเดิมหรือไม่ หรือแค่กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน แต่ลึก ๆ แล้วตนก็เชียร์ให้ทั้งสองกลับมาคบกันอีก
ล่าสุด (23 ม.ค. 69) ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ในงานเปิดตลาด AumAum ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กองทัพนักข่าวเลยได้ดึงตัวซุปตาร์สาวมาสัมภาษณ์ถึงประเด็นรีเทิร์นรักเก่าสักหน่อย ซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกที่ อั้ม พัชราภา จะได้เปิดใจตอบคำถามเรื่องนี้ ระบุว่า
“เป็นเพื่อนกันค่ะ ก็ทราบข่าวค่ะ คนคิดว่าเป็นคู่อั้ม แต่ไม่ใช่ค่ะ ถามว่าตกใจไหม อั้มยังหัวเราะกับเพื่อนเลย เพื่อนส่งข้อความมาว่าหรือเปล่าๆ ต้องกินอาหารหมาหรือเปล่าอั้มก็ไม่รู้เรื่องเลย ก็ไปหาข่าวดู ก็โอเค ไม่ใช่นะคะ ที่เห็นพี่เอโพสต์คลิปที่ฝั่งนั้นร้องเพลงแล้วเรานั่งฟัง ก็คือ ไม่มีอะไรจริง ๆ พี่เอเขาชอบถ่ายลงของเรื่อย ๆ อยู่แล้ว แต่เผอิญว่าอั้มไปงานนั้น ปีหลัง ๆ มาเราได้กลับมาคุยเป็นเพื่อนกัน แต่ไม่ได้คุยกันบ่อย พี่เอก็การันตีให้ ไม่การันตีก็โดนด่าเลยนะคะ ยืนยันไม่มีอะไรกันค่ะ กับพกก็ไม่ได้คุยเรื่องข่าวค่ะ คุยเรื่องทั่ว ๆ ไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บุ๋ม ปนัดดา เฉลยเอง นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า คือใคร? หลายคนเดาถูกมาก่อนแล้ว
- วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น
- วงใน หลุดใบ้ ซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า ครองโสดนาน จ่อสวีตญี่ปุ่น ลุ้นข่าวดีสวมแหวน?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: