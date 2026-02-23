ประกาศแล้ว ผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ-ลำดับขึ้นบัญชี ยกเว้นภาคใต้
กสถ. แจ้งความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการประจำปี ประกาศผลสอบท้องถิ่น ปีสอบ 68 (2569) ตรวจสอบข้อมูลแยกตามพื้นที่ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งความคืบหน้าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ออกประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
การประกาศผลครั้งนี้มีผลกับผู้ที่ผ่านการทดสอบครบทุกส่วน กสถ. จัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ขึ้นบัญชีเพื่อรอรับการบรรจุได้ทันที การประกาศผลรอบนี้มีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มภาคใต้ เขต 1 และ เขต 2
ช่องทางตรวจสอบรายชื่อแยกตามภูมิภาค
ผู้เข้าสอบสามารถกดลิงก์เพื่อตรวจสอบรายชื่อในแต่ละประเภทตำแหน่งตามภูมิภาคที่สมัครไว้ ดังนี้
ภาคเหนือ เขต 1
- ตำแหน่งประเภททั่วไป – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งประเภทวิชาการ – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย – (คลิกที่นี่)
ภาคเหนือ เขต 2
- ตำแหน่งประเภททั่วไป – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งประเภทวิชาการ – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย – (คลิกที่นี่)
ภาคกลาง เขต 1
- ตำแหน่งประเภททั่วไป – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งประเภทวิชาการ – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย – (คลิกที่นี่)
ภาคกลาง เขต 2
- ตำแหน่งประเภททั่วไป – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งประเภทวิชาการ – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย – (คลิกที่นี่)
ภาคกลาง เขต 3
- ตำแหน่งประเภททั่วไป – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งประเภทวิชาการ – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย – (คลิกที่นี่)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
- ตำแหน่งประเภททั่วไป – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งประเภทวิชาการ – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย – (คลิกที่นี่)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
- ตำแหน่งประเภททั่วไป – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งประเภทวิชาการ – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย – (คลิกที่นี่)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
- ตำแหน่งประเภททั่วไป – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งประเภทวิชาการ – (คลิกที่นี่)
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย – (คลิกที่นี่)
อ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ฉบับเต็ม คลิก
อ่านข้อมูลข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Thaiger
- ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2568 รอบสุดท้าย ภายใน 20 ก.พ. นี้
- ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ
- เช็กที่นี่! ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ผ่านเว็บ ปภ. เพียงไม่กี่ขั้นตอน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: