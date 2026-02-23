ข่าว

ประกาศแล้ว ผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ-ลำดับขึ้นบัญชี ยกเว้นภาคใต้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 09:47 น.
303
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ

กสถ. แจ้งความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการประจำปี ประกาศผลสอบท้องถิ่น ปีสอบ 68 (2569) ตรวจสอบข้อมูลแยกตามพื้นที่ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งความคืบหน้าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ออกประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

การประกาศผลครั้งนี้มีผลกับผู้ที่ผ่านการทดสอบครบทุกส่วน กสถ. จัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ขึ้นบัญชีเพื่อรอรับการบรรจุได้ทันที การประกาศผลรอบนี้มีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มภาคใต้ เขต 1 และ เขต 2

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อแยกตามภูมิภาค

ผู้เข้าสอบสามารถกดลิงก์เพื่อตรวจสอบรายชื่อในแต่ละประเภทตำแหน่งตามภูมิภาคที่สมัครไว้ ดังนี้

ภาคเหนือ เขต 1

ภาคเหนือ เขต 2

ภาคกลาง เขต 1

ภาคกลาง เขต 2

ภาคกลาง เขต 3

แจ้งความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการประจำปี ประกาศผลสอบท้องถิ่น ปีสอบ 68 (2569)
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2568

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

อ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ฉบับเต็ม คลิก

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2568 ฉบับเต็ม
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2568

อ่านข้อมูลข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Thaiger

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด ข่าว

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

26 วินาที ที่แล้ว
ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์หนัง 16 มม. เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัยตำนาน ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์ชั้นครู เสียชีวิตวัย 93 ปี ต้นแบบใช้ภาษาไทยดีเด่น

18 นาที ที่แล้ว
อาลัย บิ๊กสิน สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานนายกสอยคิวไทย 15 สมัย เสียชีวิตในวัย 91 ปี ข่าวกีฬา

“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี

23 นาที ที่แล้ว
สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน &quot;วีรบุรุษเขาค้อ&quot; สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ ข่าว

สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน “วีรบุรุษเขาค้อ” สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สะเทือนวงการดีเจ “สอดอStyle” ลั่นแรง! ละเลงให้เละ โชว์คลิปงานเปิดวันเกิดย้ำไม่เก่งก็เป็นได้

29 นาที ที่แล้ว
เนย วรัฐฐา เปิดใจสามีเที่ยวอาบอบนวดได้ บันเทิง

เนย วรัฐฐา ไม่ติด สามีเที่ยวอาบอบนวด เข้าใจเรื่องเซ็กส์ผู้ชาย ไม่ใช่การนอกใจ

48 นาที ที่แล้ว
สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ พบใช้ทัวร์เถื่อน

48 นาที ที่แล้ว
แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์

49 นาที ที่แล้ว
อนุทินถูกวิพากษ์วิจารณ์: ผู้นำฝ่ายค้านตั้งคำถามเกี่ยวกับสโลแกน คนไทยรวยไม่ไหวแล้ว ข่าวการเมือง

“ชัยวุฒิ” ท้า “อนุทิน” พิสูจน์ฝีมือทำคนไทยรวยจนไม่มีที่เก็บเงิน เตือนฝ่ายค้านรอบนี้เขี้ยวลากดิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ จี้ กกต. บัตรเลือกตั้งสีเขียว-ชมพู เลือกตั้งซ่อม เสี่ยงความลับแตกจาก คิวอาร์โค้ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหมอเจ้าของโพสต์ที่แชร์ประสบการณ์อุบัติเหตุเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ข่าว

อุทาหรณ์เฉียดตาย คุณหมอนั่ง ซ้อน แกร็บไบค์ คนขี่ฝ่าไฟแดง ชนสนั่น กระดูกคอหักเกือบทั้งหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA เสียชีวิตในวัย 56 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ ชินยะ มือกลอง LUNA SEA เสียชีวิตแล้ว สู้มะเร็งนาน 6 ปี ซ้ำตรวจพบเนื้องอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“มะลิ” อินฟลูฯ สาว ถูกเพื่อนเลว แอบใส่ยาในแก้วไวน์ จนเกือบตาย ซ้ำหัวเราะใส่หน้าว่าเป็นเรื่องตลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยกธนลภย์ Padipon Apinyankul ข่าวการเมือง

“หยก” สวนนักเขียนดัง ยันไม่ใช่แก๊งทะลุวัง ลั่นส้มไม่เคยโหน พวกที่โหนคุณนั่นแหละ!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปงาน คอมมาร์ท 2026 จัดวันไหน มหกรรมไอที ไบเทค บางนา เทคโนโลยี

สรุปงาน คอมมาร์ท 2026 จัดวันไหน มหกรรมไอที ไบเทค บางนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 ก.พ. 69 ครั้งที่ 2 กราฟพุ่งไม่หยุด +700 รูปพรรณขายออก 76,600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช้าง เปิดคำทำนายดวงการงาน 2 ราศี ดูดวง

หมอช้าง ฟันธง 2 ราศี การงานพุ่งแรง ผู้ใหญ่หนุนหลังรับโอกาสใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอมนูญยกเคส &quot;โบคาไวรัส&quot; ทำปอดอักเสบ-หัวใจเต้นผิดจังหวะ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ข่าว

หมอมนูญยกเคส “โบคาไวรัส” ทำปอดอักเสบ-หัวใจเต้นผิดจังหวะ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยสชนันร้องเพลง สักวันฉันจะดีพอ ข่าวการเมือง

เทียบคลิปต่อคลิป “ธนาธร VS ยศชนัน” ใครนักการเมืองเสียงเพราะ ใครสายเอนเตอร์เทน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพพอร์ตเทรตของมายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง นางสาวไทยคนที่ 57 ในชุดราตรีที่สง่างาม บันเทิง

ประวัติ มายมิ้นต์ จิราภรณ์ คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2569 สานฝันจาก 40 เวทีประกวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ นางสาวไทย 2569 บันเทิง

สวยสมมง! มายมิ้นต์ จิราภรณ์ คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2569 ดีกรีนักสู้ 40 เวที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ ข่าว

ประกาศแล้ว ผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ-ลำดับขึ้นบัญชี ยกเว้นภาคใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ดูแสงเหนือ ส่องแฟชั่นหลักล้าน สมฐานะ รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ บันเทิง

ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ส่องแฟชั่นหลักล้าน รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ สมฐานะดูแสงเหนือ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดมีนาคม 2569 ข่าว

วันหยุดเดือนมีนาคม 2569 ราชการ-ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง แจกทริคลายาว 5 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เม็กซิโก สังหาร “เอล เมนโช่” หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมยักษ์ใหญ่ เจ้าของค่าหัว 465 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 09:47 น.
303
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาลัย บิ๊กสิน สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานนายกสอยคิวไทย 15 สมัย เสียชีวิตในวัย 91 ปี

“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569

สะเทือนวงการดีเจ “สอดอStyle” ลั่นแรง! ละเลงให้เละ โชว์คลิปงานเปิดวันเกิดย้ำไม่เก่งก็เป็นได้

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
เนย วรัฐฐา เปิดใจสามีเที่ยวอาบอบนวดได้

เนย วรัฐฐา ไม่ติด สามีเที่ยวอาบอบนวด เข้าใจเรื่องเซ็กส์ผู้ชาย ไม่ใช่การนอกใจ

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ

สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ พบใช้ทัวร์เถื่อน

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button