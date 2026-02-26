หนังคนละม้วน สาวร้อง ‘รอง ผกก.’ ขวดฟาดหัวเลือดอาบ ปมเมียหึงข้ามโต๊ะ ตร.โต้ “โดนปาหัวแตกก่อน” เตรียมฟ้องกลับ

ข่าว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 14:45 น.
กลายเป็นประเด็นร้อนเดือดทะลุเตาหมูกระทะเลย ชุลมุนตบตีและใช้ขวดเบียร์ฟาดหัวกันกลางร้านเนื้อย่างเกาหลี ใน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ แถมคู่กรณีในคลิปยังเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองผู้กำกับการ ล่าสุดทั้งสองฝ่ายต่างออกมาเปิดเผยเรื่องราวในมุมของตัวเอง ซึ่งบอกเลยว่าหนังคนละม้วน

มุมของ น.ส.สุพัตรา ฝ่ายหญิงที่เข้าแจ้งความ เหตุเกิดช่วง 2 ทุ่ม ของวันที่ 24 ก.พ. 2569 เธอไปกินหมูกระทะกับแก๊งเพื่อนสาวในหมู่บ้าน จากนั้นมีโต๊ะของ “รอง ผกก.” (ยศ พ.ต.ท. ประจำ จ.นครพนม) กับภรรยามานั่งกินที่ร้าน

เธออ้างว่า รอง ผกก. หันมามองโต๊ะพวกเธอซึ่งมีแต่ผู้หญิงอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้ภรรยาของ รอง ผกก. เกิดอาการหึงหวงและไม่พอใจ จึงปาขวดเบียร์ข้ามโต๊ะมาเฉียดหัวคนในกลุ่มไปนิดเดียว

หนังคนละม้วน สาวร้อง 'รอง ผกก.' ขวดฟาดหัวเลือดอาบ ปมเมียหึงข้ามโต๊ะ ตร.โต้ &quot;โดนปาหัวแตกก่อน&quot; เตรียมฟ้องกลับ

น.ส.สุพัตรา จึงลุกไปเคลียร์จนเกิดการตบตีกับภรรยาของ รอง ผกก. ชุลมุนกันไปมา แต่จังหวะที่ รอง ผกก. เข้ามาห้ามปราม กลับใช้ขวดเบียร์ฟาดเข้าที่หัวของเธอจนเลือดอาบ ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินหนีออกจากร้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เธอไปทำแผลที่โรงพยาบาล และนำคลิปวงจรปิดเข้าแจ้งความเมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อเอาผิด รอง ผกก. นายดังกล่าว

มุมของ รอง ผกก. คู่กรณีที่ถูกกล่าวหา รอง ผกก. ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อ ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เมากร่างอย่างที่ถูกกล่าวหา

เขาอ้างว่า กลุ่มของ น.ส.สุพัตรา เป็นฝ่ายมากล่าวหาว่าภรรยาของเขาไปมองหน้าก่อน แถมผู้หญิงที่นั่งหัวโต๊ะยังยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิป ภรรยาของเขาจึงปาขวดใส่คนที่ถ่ายคลิป แต่ฝั่งคู่กรณี (หญิงเสื้อลาย) ก็ปาขวดเบียร์สวนกลับมา โดนหัวเขาจนแตก เช่นเดียวกัน

นางตำรวจอ้างว่าที่เห็นลุกขึ้นไปแล้วมีการทำร้ายร่างกายกันนั้น เป็นเพราะต้องเข้าไป “ยับยั้งเหตุ” บานปลาย

รอง ผกก. ประกาศชัดเจนว่า ตนเองยอมรับผิดในเรื่อง “สมัครใจทะเลาะวิวาท” แต่หากอีกฝั่งให้การไม่ตรงกับความเป็นจริง เขาเตรียมจะแจ้งความกลับในข้อหา “แจ้งความเท็จ” อย่างแน่นอน

ตอนนี้ร้อยเวรเจ้าของคดีได้ส่งตัว น.ส.สุพัตรา ไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาล และเตรียมออกหมายเรียก รอง ผกก. มาสอบปากคำ พร้อมกับไล่เช็กภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านอย่างละเอียด เพื่อดูว่าใครเป็นคนเริ่มก่อน และใครทำเกินกว่าเหตุ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

หนังคนละม้วน สาวร้อง 'รอง ผกก.' ขวดฟาดหัวเลือดอาบ ปมเมียหึงข้ามโต๊ะ ตร.โต้ &quot;โดนปาหัวแตกก่อน&quot; เตรียมฟ้องกลับ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

