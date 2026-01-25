ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” อัดคลิปเล่า เจ้าเดิมฟ้องหมิ่นฯ 100 ล้าน ลั่นคนทั้งจังหวัดนี้เดี๋ยวเจอกัน!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 15:52 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 15:54 น.
68
ธรรมนัสฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน

ตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะผู้นำ หลังโดนเรียกค่าเสียหายก้อนโต ลั่นอำนาจประชาชนไม่ได้มีไว้ฟ้องปิดปาก เตรียมปักธงพะเยาปลุกกระแสเปลี่ยนเมืองคนดัง

วันนี้ (25 ม.ค.69) “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยว่า ตนเองได้รับหมายศาลจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมเรียกค่าเสียหายสูงถึง 100 ล้านบาท

โดยศาลจังหวัดพะเยาได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันพรุ่งนี้ (26 ม.ค. 69) เวลา 13.00 น. ซึ่งทางด้าน ไอซ์ รักชนก ได้โพสต์ข้อความเชิงตั้งคำถามถึงความใจนักเลงของ ร.อ.ธรรมนัส โดยระบุว่า พฤติกรรมการฟ้องร้องนักการเมืองด้วยกันนั้นพอเข้าใจได้ แต่การลามไปฟ้องประชาชนคนธรรมดา เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นสำหรับคนที่เสนอตัวมารับใช้ประชาชน

“อำนาจที่ได้จากความไว้วางใจของประชาชน ควรมีไว้เพื่อยืนเคียงข้างพวกเขา ไม่ใช่มีไว้ใช้ทำอะไรแบบนี้” รักชนก ระบุผ่านหน้าโซเชียล พร้อมทิ้งท้ายด้วยการตั้งข้อสังเกตถึงวงเงินค่าเสียหาย 100 ล้านบาทว่า เป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลหรือไม่กับข้อความที่ระบุในฟ้อง โดยเจ้าตัวยืนกรานต่อมาในคลิปที่อัดไว้ล่าสุดด้วยว่า คงไม่มีปัญหาไปหาเงินจำนวนมหาศาลที่อีกฝ่ายเรียกเป็นค่าเสียหายในการฟ้องคดีแน่นอน

ทั้งนี้ นอกจากประเด็นทางกฎหมายแล้ว รักชนก ศรีนอก ยังส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังพื้นที่พะเยาโดยตรง ด้วยการประกาศเตรียมเดินทางไปพบปะชาวพะเยาในวันพรุ่งนี้ พร้อมปลุกกระแสความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

โดยระบุว่า “ถึงเปลี่ยนไม่ได้ แต่ทำให้หนาวได้แน่นอน” และย้ำว่าคนพะเยาจำนวนไม่น้อยกำลังโหยหาความเปลี่ยนแปลง (ดูคลิป).

ไอซ์รักชนกโพสต์ภาพได้รับหมายฟ้องคดีหมิ่นประมาท เรียก 100 ล้านบาท จากร้อยเอกธรรมนัส
ภาพจาก Facebook @nanaicez112
ธรรมนัสฟ้องรักชนกพรรคประชาชน
ภาพจาก Facebook @ThamanatPhayao
ภาพจาก Facebook @nanaicez112

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 15:52 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 15:54 น.
68
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

