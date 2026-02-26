ข่าวการเมือง

“สุชาดา” มาคนแรก รายงานตัวเป็น สส. หลัง กกต. รับรองผลเลือกตั้งเขต

แฟ้มภาพ

สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ จากพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ารายงานตัวเป็นคนแรก หลัง กกต. รับรองผลเลือกตั้งเขต พร้อมผลักดันสินค้าทางเกษตร

จากกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ประชุม กกต. มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 396 เขตเลือกตั้ง ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอหลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรับฟังรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้วว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม

ทั้งนี้การประกาศรับรองผลดังกล่าว ไม่ตัดอำนาจ กกต. ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนและร้องทุจริตในภายหลัง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลแล้วสามารถรับหนังสือรับรองจาก กกต. ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้น

โดยในวันนี้ ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบพบ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย มารอรายรายงานเป็นคนแรกตั้งแต่เวลา 08.20 น.

น.ส.สุชาดา ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตั้งใจมารายงานตัวแต่เช้า เพราะวันนี้ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จึงมารายงานตัวสส.ให้เรียบร้อยก่อน และช่วงบ่ายต้องพาลูกอายุ 2 เดือนไปรับวัคซีนในตอนบ่ายด้วย

น.ส.สุชาดา กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจทำงานในสภาผู้แทนราษฎร เพราะมีหลายปัญหาในพื้นที่เขต 4 ชัยภูมิ เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามานานกว่า 30 ปี จะเป็นหนึ่งเรื่องที่จะตั้งกระทู้หารือ เพื่อทำให้เกอดประโยชน์แก่พื้นที่

ขณะเดียวกันจะผลักดันประเด็นสินค้าทางการเกษตรด้วย ซึ่งในจ.ชัยภูมิ ประชาชน 70% มีอาชีพเกษตรกรรม มากกว่างานบริการ หรืออื่นๆ จึงตั้งใจ จะใช้ประสบการณ์การทำงานในกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงดีอี นำความรู้ที่มีในแต่ละกระทรวงมาผลักดันให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้

เมื่อถามว่าบทบาทการทำงานในสภาในฐานะ สส.หญิง น.ส.สุชาดา กล่าวว่าไม่ว่าจะเพศใด ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อความตั้งใจในการทำงานขับเคลื่อน ตนทำงานในกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่อายุ 26 ปี ได้เห็นสัดส่วนการทำงานในสภาฯของผู้หญิง ที่ผู้หญิงนั่งทำงานแถวหน้าน้อย แต่ปัจจุบันเห็นว่าสส.หญิง สามารถทำงานได้มีมาก มีบทบาทในการทำงานขับเคลื่อน

