“สุชาดา” มาคนแรก รายงานตัวเป็น สส. หลัง กกต. รับรองผลเลือกตั้งเขต
สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ จากพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ารายงานตัวเป็นคนแรก หลัง กกต. รับรองผลเลือกตั้งเขต พร้อมผลักดันสินค้าทางเกษตร
จากกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ประชุม กกต. มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 396 เขตเลือกตั้ง ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอหลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรับฟังรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้วว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม
ทั้งนี้การประกาศรับรองผลดังกล่าว ไม่ตัดอำนาจ กกต. ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนและร้องทุจริตในภายหลัง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลแล้วสามารถรับหนังสือรับรองจาก กกต. ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้น
โดยในวันนี้ ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบพบ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย มารอรายรายงานเป็นคนแรกตั้งแต่เวลา 08.20 น.
น.ส.สุชาดา ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตั้งใจมารายงานตัวแต่เช้า เพราะวันนี้ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จึงมารายงานตัวสส.ให้เรียบร้อยก่อน และช่วงบ่ายต้องพาลูกอายุ 2 เดือนไปรับวัคซีนในตอนบ่ายด้วย
น.ส.สุชาดา กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจทำงานในสภาผู้แทนราษฎร เพราะมีหลายปัญหาในพื้นที่เขต 4 ชัยภูมิ เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามานานกว่า 30 ปี จะเป็นหนึ่งเรื่องที่จะตั้งกระทู้หารือ เพื่อทำให้เกอดประโยชน์แก่พื้นที่
ขณะเดียวกันจะผลักดันประเด็นสินค้าทางการเกษตรด้วย ซึ่งในจ.ชัยภูมิ ประชาชน 70% มีอาชีพเกษตรกรรม มากกว่างานบริการ หรืออื่นๆ จึงตั้งใจ จะใช้ประสบการณ์การทำงานในกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงดีอี นำความรู้ที่มีในแต่ละกระทรวงมาผลักดันให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้
เมื่อถามว่าบทบาทการทำงานในสภาในฐานะ สส.หญิง น.ส.สุชาดา กล่าวว่าไม่ว่าจะเพศใด ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อความตั้งใจในการทำงานขับเคลื่อน ตนทำงานในกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่อายุ 26 ปี ได้เห็นสัดส่วนการทำงานในสภาฯของผู้หญิง ที่ผู้หญิงนั่งทำงานแถวหน้าน้อย แต่ปัจจุบันเห็นว่าสส.หญิง สามารถทำงานได้มีมาก มีบทบาทในการทำงานขับเคลื่อน
