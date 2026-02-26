ไขข้อสงสัย วันมาฆบูชา 2569 ไปรษณีย์ไทย-ขนส่งเอกชนหยุดไหม
อัปเดตล่าสุด วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ไปรษณีย์ไทย ขนส่งเอกชน KEX-J&T เปิดให้บริการไหม เช็กจุดให้บริการใกล้บ้าน พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้ วางแผนส่งของไม่มีสะดุด
วันมาฆบูชาประจำปี 2569 ตรงกับวันอังคารที่ 3 มีนาคม ซึ่งถือเป็นวันหยุดสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันหยุดราชการรวมถึงวันหยุดของภาคเอกชนหลายแห่ง ทำให้หลายคนเริ่มเกิดความสงสัยและตั้งคำถามว่าหากต้องการส่งของหรือรอรับพัสดุในช่วงวันหยุดนี้ ผู้ให้บริการขนส่งต่าง ๆ เปิดให้บริการตามปกติหรือไม่
เพื่อให้สายช้อปออนไลน์และพ่อค้าแม่ค้าวางแผนการส่งของก่อนวันหยุด ทีมข่าวได้รวบรวมสถานะการให้บริการของบริษัทขนส่ง ไปรษณีย์ไทย, KEX (เคอีเอ็กซ์) และ J&T Express มาให้ตรวจสอบกันแล้ว
วันมาฆบูชา 2569 ไปรษณีย์ไทย-เคอีเอ็กซ์-J&T Express เปิดไหม?
ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เปิดให้บริการรับฝากและนำจ่ายพัสดุตามปกติ ไม่หยุดให้บริการในวันมาฆบูชา โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสาขาหรือจุดให้บริการใกล้บ้านได้ผ่านเว็บไซต์ของทางไปรษณีย์ไทย www. postbase.thailandpost.co.th
KEX (เคอีเอ็กซ์) พร้อมให้บริการรับ-ส่งพัสดุทุกวันตามมาตรฐานเดิม แม้จะเป็นวันหยุดราชการ
J&T Express เปิดให้บริการขนส่งและนำจ่ายพัสดุทั่วประเทศไทยตลอด 365 วัน ไม่มีวันหยุด
สรุปได้ว่าในวันหยุดมาฆบูชานี้ ใครที่จำเป็นต้องส่งเอกสารหรือพัสดุเร่งด่วน สามารถเลือกใช้บริการได้ตามปกติทุกช่องทาง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปีใหม่ 2569 ขนส่งหยุดไหม? ไปรษณีย์-เอกชน เช็กให้ชัวร์ก่อนส่ง ไม่ให้ค้างสต็อก
- พระจันทร์สีเลือด วันมาฆบูชา 2569 ตื่นตาตื่นใจ 5 จุดทั่วประเทศ
- เปิด 5 วัดทำบุญ เสริมดวง “วันมาฆบูชา 2569” ตรงกับวันไหน? หยุดราชการไหม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: