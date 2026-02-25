ข่าว

ประวัติ “เสือดุสิต” สัมฤทธิ์ ริมเถือน จากดาวโซเชียลสู่ปมคดีดัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 16:04 น.
3,240
ประวัติ "เสือดุสิต" สัมฤทธิ์ ริมเถือน
ภาพจาก : FB/เสือ ดุสิต (Need A Friend)

สรุปประวัติ สัมฤทธิ์ ริมเถือน หรือ “เสือดุสิต” ย้อนรอยคดีปล้นบ่อนที่ศาลยกฟ้อง จนถึงปมร้อนล่าสุดข้อกล่าวหารุมทำร้ายชายวัย 55 ปีที่นนทบุรี พร้อมไทม์ไลน์ความจริงที่ต้องติดตาม

นับว่าเป็นตัวท็อปวงการนักเลงไทยสำหรับ เสือ ดุสิต หรือ สัมฤทธิ์ ริมเถื่อน เจ้าของฉายาโรบินฮู้ดเมืองไทย ที่เคยทำให้วงการตำรวจต้องขวัญผวามาแล้วครั้งหนึ่ง เสือดุสิตคือใคร นักเลงดังย่านสายไหม แท้จริงแล้วอาจเป็นพ่อพระใจบุญ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก เสือ ดุสิต ให้มากขึ้น

เปิดประวัติ เสือ ดุสิต นักเลงพ่อพระ ย้อนมหากาพย์ คดีบ่อนบางเขนที่ศาลยกฟ้อง

เสือ ดุสิต มีชื่อจริงว่า สัมฤทธิ์ ริมเถื่อน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2529 ปัจจุบันอายุ 40 ปี เรียนจบจากสถาบันเทคโนโลยีดุสิต เป็นนักเลงอยู่ในเขตสายไหม

กระทั่งชื่อของ เสือ ดุสิต ได้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ในคดี ปล้นบ่อนบางเขน รายงานข่าวระบุว่าเสือดุสิตและพวกถูกตำรวจจับกุมหลังเกิดเหตุบุกชิงเงินภายในบ่อนการพนันย่านบางเขน-สะพานใหม่ โดยเขายอมรับสารภาพในขณะนั้นว่ากระทำไปเพราะเชื่อว่าถูกบ่อนโกงเงิน

คดีดังกล่าวนำไปสู่รายงานพิเศษที่ตั้งคำถามถึงการ “จัดฉาก” จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม 2565 มีรายงานระบุว่าศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องและสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คนในที่สุด ซึ่งทำให้เสือดุสิตพ้นจากข้อหาในคดีปล้นบ่อนครั้งนั้นและกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง

ประวัติ คดี เสือดุสิต
ภาพจาก : FB/เสือ ดุสิต (Need A Friend)

ปมร้อนล่าสุด ข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายที่นนทบุรี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 สื่อโซเชียลรายงานว่า เสือดุสิตถูกโยงเข้าสู่กระแสข่าวลือและข้อกล่าวหาอีกระลอก รายงานว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์ข้อความขอความเป็นธรรม โดยอ้างว่าพ่อวัย 55 ปีของเธอถูกเสือดุสิตและพวกรุมทำร้ายหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี หญิงรายนี้ระบุว่าพ่อได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU

นอกจากนี้ สำนักข่าว ข่าวสด ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอ้างของบุตรสาวผู้เสียหาย ซึ่งระบุว่าหลังจากที่กลุ่มของเสือดุสิตรุมทำร้ายบิดาของเธอก็ประกาศถ้อยคำท้าทายว่า “นนทบุรี ใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก” ทั้งนี้ บุตรสาวรายนี้ยืนยันว่าพยานบุคคลหลายคนในพื้นที่ได้ยินคำพูดดังกล่าวอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงคำกล่าวอ้างจากโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่สื่อรายงานต่อ ยังไม่ใช่คำยืนยันจากทางตำรวจหรือผลตัดสินของศาล ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง และต้องรอให้ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาออกมาชี้แจงข้อมูลเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

เสือดุสิต ทำร้ายร่างกายที่นนทบุรี
ภาพจาก : FB/เสือ ดุสิต (Need A Friend)



Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

