เจ้าหน้าที่ช่วย “เต่ากระ” ติดอยู่ในเศษอวนลอยน้ำ อันตรายกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เข้าช่วยเหลือ เต่ากระ ที่ติดอยู่ในเศษอวนลอยน้ำ ย้ำเตือนถึงอันตรายกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.2 (เกาะสิมิลัน) ได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลเชิงคุณภาพอย่างเข้มข้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30 น. และได้ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือเต่ากระที่ติดพันอยู่ในเศษอวนลอยน้ำ (Ghost Nets) ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยว่า ภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการดูแลและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ทะเล การช่วยเหลือเต่ากระในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.2 (เกาะสิมิลัน) ได้ตรวจพบเศษอวนลอยน้ำขนาดใหญ่ และเมื่อเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบเต่ากระ ไม่ทราบเพศ อายุประมาณ 1-3 ปี จำนวน 1 ตัว กำลังติดพันอยู่ในเศษอวนดังกล่าวอย่างน่าเป็นห่วง เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยการตัดเศษอวนออกอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เต่าได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม หลังจากที่เราได้ช่วยเหลือเต่ากระตัวนี้ให้เป็นอิสระแล้ว เราได้ทำการตรวจสอบสภาพร่างกายเบื้องต้น และพบว่าเต่ามีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีบาดแผลร้ายแรง จึงได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอันเป็นบ้านของเขาอย่างปลอดภัย
การพบเศษอวนลอยน้ำหรือ Ghost Nets เป็นปัญหาที่เราพบเจออยู่บ่อยครั้ง และเป็นมหันตภัยเงียบที่คร่าชีวิตสัตว์ทะเลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเล โลมา หรือแม้กระทั่งฉลาม การเก็บกู้เศษอวนเหล่านี้จึงเป็นภารกิจสำคัญที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการช่วยเหลือเต่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกู้เศษอวนลอยน้ำดังกล่าว ซึ่งมีน้ำหนักรวมประมาณ 60 กิโลกรัม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและมาตรการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันในการลดปริมาณขยะทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการใช้พลาสติกและทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องและรักษาความงดงามและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเลไทยให้คงอยู่คู่กับเราตลอด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดนาทีชีวิต “สีดอหูพับ” ล้ม กรมอุทยานฯ แจงยิบ ตายเพราะสำลักอาหาร
- เปิดภาพเศร้า เต่ามะเฟืองหายากเกยตื้น ถุงพลาสติกเต็มท้อง ไม่พบอาหารอื่น
- วิกฤติวาฬเกยตื้น ออสเตรเลีย การุณยฆาต 90 ชีวิต พ้นทรมาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: