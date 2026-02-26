หลุดภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง ยิ้มร่า สาวบิกินี่ ขนาบข้าง ครอบครัวแจงความจริง หนังคนละม้วน
ครอบครัว ‘สตีเฟน ฮอว์คิง’ แจงความจริง ภาพขนาบข้างสาวชุดว่ายน้ำใน ‘เอปสเตนไฟล์’ คือใคร?
ตัวแทนมรดกและครอบครัวของ ศาสตราจารย์ สตีเฟน ฮอว์คิง (Stephen Hawking) นักฟิสิกส์ชื่อดังระดับโลกผู้ล่วงลับ ได้ออกมาเปิดเผยความจริงเบื้องหลังภาพถ่ายที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียง หลังพบภาพของเขาปรากฏอยู่ในชุดเอกสาร ‘เอปสเตนไฟล์’ (Epstein Files) ที่เพิ่งถูกนำมาเผยแพร่
ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็น ศาสตราจารย์ฮอว์คิง กำลังยิ้มแย้มโดยมีหญิงสาวในชุดบิกินีสองคนขนาบข้าง ใบหน้าของหญิงสาวถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เซนเซอร์ปิดบังไว้ ซึ่งทางตัวแทนได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าหญิงสาวทั้งสองคนไม่ใช่หญิงบริการ แต่เป็น ผู้ดูแลส่วนตัวจากสหราชอาณาจักร ที่คอยดูแลศาสตราจารย์ฮอว์คิงมาอย่างยาวนาน
ภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นที่โรงแรม Ritz Carlton บนเกาะเซนต์โทมัส ในทะเลแคริบเบียน เมื่อปี 2006 ศาสตราจารย์ฮอว์คิงเดินทางไปที่นั่นเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “จักรวาลวิทยาเชิงควอนตัม” (Quantum Cosmology) ในงานประชุมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
ไฟล์หลุดไปอยู่กับ ‘เอปสเตน’ ได้อย่างไร?
ทางครอบครัวระบุว่า เจฟฟรีย์ เอปสเตน ได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนั้นด้วย แต่ทางตัวแทนไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าภาพถ่ายส่วนตัวนี้หลุดไปรวมอยู่ในเอกสารกว่า 3 ล้านฉบับที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเดือนที่แล้วได้อย่างไร
ฮอว์คิง ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี 2018 มีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารของเอปสเตนหลายครั้ง และเคยมีภาพถ่ายว่าเขาเดินทางไปที่ ‘ลิตเติล เซนต์ เจมส์’ (Little St James) หรือเกาะส่วนตัวของเอปสเตน
ในเดือนมีนาคม ปี 2006 เขาได้เข้าร่วมงานประชุมบนเกาะดังกล่าว ซึ่งมีรายงานว่าเอปสเตนเป็นผู้ออกทุนจัดงาน มีรายงานว่าเอปสเตนถึงขั้นสั่งดัดแปลงเรือดำน้ำของตนเอง เพื่อพานักฟิสิกส์คนดังลงไปชมความงามของใต้ท้องทะเลรอบเกาะ
สื่อต่างประเทศเน้นย้ำว่า การมีชื่อหรือภาพปรากฏอยู่ใน ‘เอปสเตนไฟล์’ ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีส่วนรู้เห็นหรือกระทำความผิดทางกฎหมาย และที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีภาพถ่ายใดที่แสดงให้เห็นว่าศาสตราจารย์ฮอว์คิงถ่ายรูปคู่กับผู้ต้องหาคดีค้าประเวณีเด็กรายนี้เลย
ทั้งนี้ เจฟฟรีย์ เอปสเตน เป็นมหาเศรษฐีนักการเงินชาวอเมริกันผู้กว้างขวาง เขามีเส้นสายและคอนเนกชันระดับไฮเอนด์ ทั้งกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯเช่น บิล คลินตัน, โดนัลด์ ทรัมป์ ราชวงศ์อังกฤษ เจ้าชายแอนดรูว์, นักธุรกิจระดับโลก, ดาราฮอลลีวูด ไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ภาพลักษณ์ภายนอกของเขาคือเศรษฐีใจบุญที่ชอบบริจาคเงินให้วงการการศึกษาและวิทยาศาสตร์
ภายใต้ฉากหน้าอันหรูหรา เอปสเตนได้สร้างเครือข่ายค้าประเวณีเด็กและเยาวชนหญิง ขนาดใหญ่มายาวนานหลายสิบปี เขาหลอกล่อเด็กสาวอายุ 14-17 ปี จำนวนนับไม่ถ้วนมาให้บริการทางเพศแก่ตัวเขาและแขกวีไอพี โดยใช้บ้านพักหรูในนิวยอร์ก ฟลอริดา และที่โด่งดังที่สุดคือเกาะส่วนตัวในทะเลแคริบเบียนชื่อว่า ‘ลิตเติล เซนต์ เจมส์’ ซึ่งสื่อมักเรียกกันว่า “เกาะคนบาป” นอกจากนี้เขายังมีเครื่องบินส่วนตัวที่ใช้รับส่งแขกและเด็กสาว ซึ่งถูกตั้งฉายาว่า “Lolita Express”
-
ปี 2008: เอปสเตนเคยถูกจับและรับสารภาพในข้อหาชักชวนผู้เยาว์ให้ค้าประเวณี แต่ด้วยอำนาจเงินและเส้นสาย เขาเจรจาจนได้รับโทษจำคุกเพียง 13 เดือนแถมยังได้รับสิทธิ์ให้ออกไปทำงานข้างนอกได้ในเวลากลางวัน (ซึ่งเป็นที่วิจารณ์อย่างหนัก)
-
ปี 2019: โลกยุคใหม่ที่ไม่ยอมรับเรื่องนี้อีกต่อไป อัยการรัฐนิวยอร์กได้รื้อคดีและจับกุมเขาอีกครั้งในข้อหาค้ามนุษย์ทางเพศ
ในเดือนสิงหาคม 2019 ระหว่างรอพิจารณาคดี เอปสเตนถูกพบศพผูกคอตายในห้องขังที่มีการคุ้มกันแน่นหนา แม้ผลชันสูตรจะบอกว่าเป็นการ “ฆ่าตัวตาย” แต่คนทั่วโลกจำนวนมากเชื่อว่าเป็น “การฆ่าปิดปาก” เพื่อไม่ให้เขาซัดทอดถึงคนดังระดับโลกคนอื่นๆ
เอปสเตนไฟล์ คืออะไร?
เอปสเตนไฟล์ คือเอกสารคำให้การในชั้นศาลนับพันหน้า (จากคดีฟ้องร้องผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา) ที่ศาลสหรัฐฯ ทยอยสั่งเพิกถอนการปกปิดความลับและนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ในไฟล์เหล่านี้เต็มไปด้วย รายชื่อบุคคล ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเอปสเตน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน แขกที่มางานปาร์ตี้ คนที่เคยขึ้นเครื่องบินส่วนตัว หรือพนักงาน ซึ่งการที่บุคคลดังอย่าง ศาสตราจารย์สตีเฟน ฮอว์คิง มีชื่ออยู่ในไฟล์นี้ เป็นเพราะเขาเคยไปร่วมงานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ที่เอปสเตนเป็นสปอนเซอร์ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีชื่อในไฟล์นี้จะเข้าร่วมการล่วงละเมิดทางเพศหรือทำผิดกฎหมายครับ
เรื่องราวนี้ยังมีตัวละครสำคัญอีกหนึ่งคนคือ จิสเลน แม็กซ์เวลล์ (Ghislaine Maxwell) หญิงสาวไฮโซผู้เป็น “แม่เล้า” คอยจัดหาเด็กสาวให้เอปสเตน ซึ่งปัจจุบันถูกศาลตัดสินจำคุก 20 ปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: