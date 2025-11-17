จั๊กจั่น ชนะคดี! ศาลสั่ง “อาบี” อดีตผู้จัดการ จ่าย 2 ล้าน กุข่าวโลกใบที่ 2

ทนายนิดา แจ้งข่าวดี จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ชนะคดีแพ่ง “อาบี” อดีต ผจก.ศาลสั่งชดใช้ 2 ล้านบาท ปมกุข่าวโลกใบที่สอง
ความคืบหน้ามหากาพย์ดราม่ากุข่าวโลกใบที่สอง ล่าสุด ทนายนิด้า ศรันยา ได้ออกมาเปิดเผยข่าวดีว่า จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ได้ชนะคดีแพ่งที่ยื่นฟ้อง อาบี หรือ น.ส.ปกชนน์ อดีตผู้จัดการส่วนตัวแล้ว
ทนายนิด้า ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก อัปเดตคำตัดสินของศาลแพ่งธนบุรี ระบุว่า ศาลพิพากษาให้จำเลย (น.ส.ปกชนน์) ชำระเงินแก่โจทก์ (จั๊กจั่น อคัมย์สิริ) จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) เต็มตามจำนวนที่ฟ้อง
นอกจากเงินต้น 2 ล้านบาทแล้ว จำเลยยังต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 5 นับตั้งแต่วันฟ้อง และชดใช้ค่าทนายความอีก 80,000 บาท
ทนายนิด้า ยังได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรม ขอบคุณพยานบุคคลในคดีนี้ โดยเฉพาะ บุ๋ม ปนัดดาว่า “ยินดีกับจั๊กจั่น และขอบคุณพยานบุคคลผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน โดยเฉพาะพี่บุ๋ม @boompanadda ซูปเปอร์วูแมนที่ใจกับจั่นและทีมทนายมากๆ เลยนะคะ”
หลังจากโพสต์ดังกล่าว จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นขอบคุณว่า “ขอบคุณมากๆเลยค่ะ”
สำหรับคดีนี้ เป็นคดีแพ่งที่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสืบเนื่องมาจากคดีอาญา ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาจำคุก อาบี อดีตผู้จัดการ เป็นเวลา 9 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ฐานหมิ่นประมาทใส่ความ จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ในประเด็นเรื่องโลกใบที่สอง
