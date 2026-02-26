บันเทิง

“เต้ กันตนา” เปิดใจถึง “นารา” ถ้ามาขอทำรายการ “เดอะเทคฮอร์โมน” คงไม่สนับสนุน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 09:58 น.
74
"เต้ กันตนา" เปิดใจ รายการของ "นารา เครปกะเทย" ลั่นถ้ามาถามก่อน คงไม่อนุญาตไห้ทำ

“เต้ กันตนา” เปิดใจกรณี “นารา เครปกะเทย” ทำรายการ THE TAKE (ฮอร์โมน) ยืนยันไม่เคยขออนุญาต ย้ำหากมาปรึกษาก่อนคงไม่สนับสนุน

“เต้ กันตนา” หรือ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก เจ้าของรายการเรียลลิตี้ชื่อดัง The Face Thailand ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงกรณีที่ “นารา เครปกะเทย” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ประกาศเตรียมเดินหน้าผลิตรายการ THE TAKE (ฮอร์โมน) ซีซั่น 3 หลังจากรายการซีซั่นก่อนหน้านี้ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์

เต้ กันตนา เผยว่า ถ้าจะให้บอกตรง ๆ สงสัยจะเคยพูดไปแล้วในวันนึงว่า ไม่เป็นไร ใครอยากแสดงความคิดเห็น หรือว่าผลิตงานออกมาแบบไหนก็แล้วแต่ตามอัธยาศัย ก็เพราะว่าวันนั้นจริง ๆ ไม่ได้มาถามหรือขออนุญาตเราก่อน

ทำแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่เป็นคนดู เราก็ต้องตอบไปด้วยความเมตตาดีกว่า มีน้ำใจกันมีน้ำใจให้แก่กันว่า ไม่เป็นไรอะไร แต่ไม่ได้มาบอกเราก่อน ถ้ามีการมาปรึกษาหรือขออนุญาตที่จะทำ คงพูดตรง ๆ ว่าคงไม่สนับสนุน

เพราะว่าการที่พูดว่า “ไม่เป็นไรหรอก ทำไปเถอะ” เพราะว่าทำไปแล้ว เข้าใจว่าในสังคมไทยปัจจุบันน่าจะมีน้ำใจให้กัน น่าจะมีความเมตตาให้กันเยอะ ๆ มันถึงจะได้ปลอดภัยเราจะสามัคคีกัน แต่อันนี้กลายเป็นเหมือนกับเราไปสนับสนุนให้เค้าทำสิ่งนี้หรือเปล่า

ก็เลยเสียใจอยู่เหมือนกันว่า สงสัยจะเป็นเราเองที่พูดไปว่าไม่เป็นไร แต่จริง ๆ ถ้ามาถามก่อนที่จะทำ คงไม่ได้สนับสนุนให้… ทำได้เพราะว่าอยากให้ไปทำมาหากินกัน แต่ว่าคงจะไม่ได้สนับสนุนให้มีแนวทางในการผลิตที่ไม่สุภาพขนาดนี้

อย่างที่พูดไปว่า ไม่ได้มาบอกก่อน ไม่ได้เคยขออนุญาตก่อนที่จะทำ ทำไปแล้ว แล้วก็วันนี้เราว่าเรามีน้ำใจให้กันดีกว่า เราคิดว่าถ้าเค้าทำแล้วเค้ารู้สึกว่าดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่ ฟูลฟิลสิ่งที่เค้ารู้สึกว่า เค้าอยากทำในชีวิตแล้วก็ได้ต่อยอด ได้ให้งานได้สร้างงานสร้างอาชีพจริง ๆ กับคนอื่น

บอกได้คำเดียวว่าขอแสดงความยินดีด้วย แต่ว่าก็นั่นแหละก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยว่า เคยบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอก แต่ว่าจริง ๆ ถ้ามาถามก่อนคงไม่สนับสนุน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล ข่าวต่างประเทศ

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

5 นาที ที่แล้ว
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย บันเทิงเกาหลี

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

24 นาที ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

56 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร

58 นาที ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า เศรษฐกิจ

วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป ข่าว

สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมลุยเอาผิด “อนุทิน” แต่งตั้ง “ธรรมนัส” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 2569 ไปรษณีย์ไทย ขนส่งเอกชนเปิดไหม ข่าว

ไขข้อสงสัย วันมาฆบูชา 2569 ไปรษณีย์ไทย-ขนส่งเอกชนหยุดไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงษ์” ตอบเรื่อง “กล้าธรรม” ยังไม่จบ ย้ำคนปิดดีลคือ “นายก” เท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก จ่อบุกกระทรวงแรงงาน ข่าวการเมือง

เที่ยงนี้ “ไอซ์ รักชนก” จ่อบุกกระทรวงแรงงาน ชวนผู้ประกันตนกินข้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่ช่วย “เต่ากระ” ติดอยู่ในเศษอวนลอยน้ำ อันตรายกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชนวนเหตุของการแตกหัก พี่เต้ กับพรรค ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า “เต้ มงคลกิตติ์” ประกาศลาออก พรรคทางเลือกใหม่ ปมร้อง เลือกตั้งโมฆะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี รับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก ข่าว

“เสือ ดุสิต” เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี ยอมรับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา อวดชุดประจำชาติ ย้ำต้นกำเนิด ไม่มีใครเลียนแบบได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มบราซิลรอดตาย ถูกหมาใหญ่รุมทำร้าย โชคดีแบตมือถือระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติเศร้า หนุ่มคลั่งยิงตำรวจ โดนวิสามัญ เคยรับรางวัลคนดี ชีวิตพังเพราะยาเสพติด ข่าว

ประวัติเศร้า หนุ่มคลั่งยิงตำรวจ โดนวิสามัญ เคยรับรางวัลคนดี ชีวิตพังเพราะยาเสพติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด หลุยส์ สก๊อต ออกงานครั้งแรก สีหน้าสดใสขึ้น หลังเผชิญมรสุมใหญ่ในชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า &quot;นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก&quot; ข่าว

“เสือ ดุสิต” ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า “นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

เทียบสเปก Galaxy S26 Ultra VS S25 Ultra คุ้มไหมที่จะเปลี่ยนใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.มัลลิกา” อัดคลิปมีคนร้องเรียนปัญหา “ผู้ว่าฯ” ไม่แก้ เอาแต่วิ่งสวนลุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ไม่มีงานแสดง 3 ปี บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? จั๊กจั่น ไร้งานละคร 3 ปี จนต้องเปลี่ยนอาชีพ ไม่เคยคิดชีวิตมาถึงจุดนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แตกหัก! “พี่เต้” เตรียมยื่นลาออก “พรรคทางเลือกใหม่” หลังโดนสั่งระงับปฏิบัติหน้าที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง ยิ้มร่า สาวบิกินี่ ขนาบข้าง ครอบครัวแจงความจริง หนังคนละม้วน ข่าวต่างประเทศ

หลุดภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง ยิ้มร่า สาวบิกินี่ ขนาบข้าง ครอบครัวแจงความจริง หนังคนละม้วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 09:58 น.
74
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button