“เต้ กันตนา” เปิดใจถึง “นารา” ถ้ามาขอทำรายการ “เดอะเทคฮอร์โมน” คงไม่สนับสนุน
“เต้ กันตนา” เปิดใจกรณี “นารา เครปกะเทย” ทำรายการ THE TAKE (ฮอร์โมน) ยืนยันไม่เคยขออนุญาต ย้ำหากมาปรึกษาก่อนคงไม่สนับสนุน
“เต้ กันตนา” หรือ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก เจ้าของรายการเรียลลิตี้ชื่อดัง The Face Thailand ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงกรณีที่ “นารา เครปกะเทย” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ประกาศเตรียมเดินหน้าผลิตรายการ THE TAKE (ฮอร์โมน) ซีซั่น 3 หลังจากรายการซีซั่นก่อนหน้านี้ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์
เต้ กันตนา เผยว่า ถ้าจะให้บอกตรง ๆ สงสัยจะเคยพูดไปแล้วในวันนึงว่า ไม่เป็นไร ใครอยากแสดงความคิดเห็น หรือว่าผลิตงานออกมาแบบไหนก็แล้วแต่ตามอัธยาศัย ก็เพราะว่าวันนั้นจริง ๆ ไม่ได้มาถามหรือขออนุญาตเราก่อน
ทำแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่เป็นคนดู เราก็ต้องตอบไปด้วยความเมตตาดีกว่า มีน้ำใจกันมีน้ำใจให้แก่กันว่า ไม่เป็นไรอะไร แต่ไม่ได้มาบอกเราก่อน ถ้ามีการมาปรึกษาหรือขออนุญาตที่จะทำ คงพูดตรง ๆ ว่าคงไม่สนับสนุน
เพราะว่าการที่พูดว่า “ไม่เป็นไรหรอก ทำไปเถอะ” เพราะว่าทำไปแล้ว เข้าใจว่าในสังคมไทยปัจจุบันน่าจะมีน้ำใจให้กัน น่าจะมีความเมตตาให้กันเยอะ ๆ มันถึงจะได้ปลอดภัยเราจะสามัคคีกัน แต่อันนี้กลายเป็นเหมือนกับเราไปสนับสนุนให้เค้าทำสิ่งนี้หรือเปล่า
ก็เลยเสียใจอยู่เหมือนกันว่า สงสัยจะเป็นเราเองที่พูดไปว่าไม่เป็นไร แต่จริง ๆ ถ้ามาถามก่อนที่จะทำ คงไม่ได้สนับสนุนให้… ทำได้เพราะว่าอยากให้ไปทำมาหากินกัน แต่ว่าคงจะไม่ได้สนับสนุนให้มีแนวทางในการผลิตที่ไม่สุภาพขนาดนี้
อย่างที่พูดไปว่า ไม่ได้มาบอกก่อน ไม่ได้เคยขออนุญาตก่อนที่จะทำ ทำไปแล้ว แล้วก็วันนี้เราว่าเรามีน้ำใจให้กันดีกว่า เราคิดว่าถ้าเค้าทำแล้วเค้ารู้สึกว่าดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่ ฟูลฟิลสิ่งที่เค้ารู้สึกว่า เค้าอยากทำในชีวิตแล้วก็ได้ต่อยอด ได้ให้งานได้สร้างงานสร้างอาชีพจริง ๆ กับคนอื่น
บอกได้คำเดียวว่าขอแสดงความยินดีด้วย แต่ว่าก็นั่นแหละก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยว่า เคยบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอก แต่ว่าจริง ๆ ถ้ามาถามก่อนคงไม่สนับสนุน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จีน่า เดอะเฟซ ใส่บิกินี่สีแจ่ม นั่งโพสท่าริมสระ อวดหุ่นแซ่บ ทำทะเลเดือด
- น้ำตาซึ้ง ลูกเกด เซอร์ไพรส์งานแต่ง ซาบีนา แก๊งค์เดอะเฟซ ร่วมงานอบอุ่น
- นารา เครปกะเทย แจงดราม่า เอาเงินที่ไหนซื้อแบรนด์เนม? ก่อนถูกบาร์โฮสขโมยขายมือ 2
ติดตาม The Thaiger บน Google News: