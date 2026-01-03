บันเทิง

นารา เครปกะเทย แจงดราม่า เอาเงินที่ไหนซื้อแบรนด์เนม? ก่อนถูกบาร์โฮสขโมยขายมือ 2

เผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 17:07 น.
นารา เครปกะเทย โพสต์แจงที่มาเงินซื้อแบรนด์เนม หลังโดนขโมยทรัพย์สินกว่าครึ่งล้าน เผยสัดส่วนการเงินแบ่งใช้หนี้ และซื้อความสุข ยันรับผิดชอบต่อสังคมเดินหน้าคืนเงินต่อเนื่อง

จากกรณีที่ นารา เครปกะเทย ถูกอดีตหนุ่มบาร์โฮสต์บุกขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมหรูพร้อมเงินสดรวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบตัวผู้ก่อเหตุได้พร้อมของกลาง แต่เรื่องราวกลับลามปามกลายเป็นดราม่า เมื่อชาวเน็ตต่างรุมตั้งคำถามว่า นาราซึ่งมีคดีความและภาระหนี้สินติดตัว เอาเงินจากที่ไหนไปกว้านซื้อของหรูมาครอบครอง

ล่าสุด นารา เครปกะเทย ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินอย่างละเอียด ระบุว่า “หลายคนสงสัยว่านาราเอาเงินที่ไหนมาซื้อกระเป๋า และทำไมไม่เอาเงินนี้มาใช้หนี้ นาราจะขอชี้แจงอย่างละเอียดนะคะ

จากเหตุการณ์ที่นาราต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ หลังจากออกมาจากคุก จริง ๆ แล้ว ไม่ต้องใช้หนีแล้ว แต่ด้วยความรู้สึกผิดและความรับผิดชอบต่อสังคม นาราจริงดำเนินการใช้หนี้มาโดยตลอด รวมต่อ 1 ปีแล้ว นาราจะใช้หนี้ประมาณ 10-15 ล้านค่ะ

เงินที่นาราได้จากการทำงาน นาราจะแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะ รายได้ 100% แบ่ง 70% สำหรับการใช้หนี้ และอีก 30% สำหรับการซื้อความสุข เผื่อที่เราจะมีแรงในการใช้ชีวิตและหาเงินมาใช้หนี

กระเป๋าบางใบซื้อต่อจากพี่มิก จากผู้ช่วยพี่ฟลุ๊ค บางใบเจ้าของแบรนด์ที่เอ็นดูนาราให้มา บางใบได้จากโบนัสจากการปักตะกร้า

นารากระจายเงินใช้หนี้มาโดยตลอด ปีนี้ปิดยอดบางกลุ่มเรียบร้อยแล้ว และเตรียมวางแผนจะทบเงินชำระกลุ่มยอดหลักล้านต่อไป”

อ้างอิงจาก : FB นารา เครปกะเทย

