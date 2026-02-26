ข่าว

“กองทัพบก” โต้ “เขมร” หลังใส่ร้ายประเทศไทยบนเวทีโลก ขัดข้อตกลง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 08:53 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 08:53 น.
57

โฆษกกองทัพบก ออกโรงโต้ เขมร หลังใส่ร้ายประเทศไทยบนเวทีโลก ย้ำถือเป็นการขัดต่อข้อตกลงหยุดยิงในถ้อยแถลงร่วม ขอให้ยุติ

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 61 (United Nations Human Rights Council) ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวานนี้ (24 ก.พ.69) เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริง และขัดต่อข้อตกลงหยุดยิงในถ้อยแถลงร่วม (Joint statement) เมื่อ 27 ธ.ค.68 ดังนี้

1. กรณีที่ นายปรักกล่าวว่า “ข้อตกลงหยุดยิงครั้งที่ 2 ที่บรรลุเมื่อปลายปี 2025 นั้นมีความเปราะบาง และเรียกร้องให้ไทยมีการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดอย่างเคร่งครัด”

โฆษกกองทัพบกกล่าวว่า ข้อตกลงหยุดยิงตามถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) มิได้มีความเปราะบางดังที่รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวอ้าง หากแต่เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติที่ได้ตกลงร่วมกัน มีความเข้มแข็ง ซึ่งสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีได้ หากทุกฝ่ายยึดถือและปฏิบัติตามอย่างจริงใจ ทั้งนี้ ไทยและกัมพูชาได้เห็นชอบยอมรับร่วมกัน ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.68

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพไทยได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่กลับเป็นฝ่ายกัมพูชาเองที่มีพฤติการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนต่อเวทีนานาชาติ, การแสดงพฤติกรรมยั่วยุของกำลังพลในพื้นที่แนวหน้า ตลอดจนการไม่แสดงเจตนารมณ์อย่างจริงใจในการร่วมดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดน นอกจากนี้ การที่รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกมากล่าวถ้อยแถลงในลักษณะดังกล่าว ยังสะท้อนถึงการไม่ให้ความสำคัญต่อข้อตกลงที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ และไม่เอื้อต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างแท้จริง

2. กรณีที่ระบุว่า “การปฏิบัติงานของทหารไทยได้ขยายไปยังเขตชายแดนหลายแห่ง ส่งผลให้พลเรือนกว่า 650,000 คนต้องพลัดถิ่น และมากกว่า 80,000 คนไม่สามารถกลับบ้านได้ บ้านเรือนถูกทำลาย มีการตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร และปิดกั้นทางเข้าออกด้วยลวดหนาม”

โฆษกกองทัพบกยืนยันว่า หลายแห่งอยู่ในเขตอธิปไตยไทย แต่ฝ่ายกัมพูชาได้ทำการรุกล้ำมายาวนาน ซึ่งฝ่ายไทยปฏิเสธและไม่ยอมรับมาโดยตลอด

สำหรับในบางพื้นที่ ในช่วงที่มีสถานการณ์การสู้รบที่ผ่านมา ได้ถูกใช้เป็นพื้นที่ ที่กัมพูชาใช้โจมตีทำร้ายทหารและพลเรือนฝ่ายไทย จึงถือเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความสำคัญและเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนชาวไทย ฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องเข้าควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่ดังกล่าว เพื่อยับยั้งการถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการโจมตีจากฝ่ายไทย
ซึ่งต่อมาภายหลังที่ทั้งสองประเทศได้มีข้อตกลงหยุดยิงกัน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.68 ทำให้มีการคงกำลังไว้เพื่อเฝ้าระวังในบางพื้นที่ดังกล่าว โดยเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงร่วม ข้อที่ 2 ซึ่งระบุว่า “ให้แต่ละฝ่ายคงการวางกำลังในพื้นที่เดิมภายหลังการหยุดยิง”

ส่วนการวางเครื่องกีดขวางด้วยตู้คอนเทนเนอร์ และรั้วลวดหนามนั้น ก็เป็นเพียงมาตรการรักษาความปลอดภัยชั่วคราว เพื่อป้องกันการเผชิญหน้า ที่อาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งกันในพื้นที่

สำหรับกรณีที่อ้างว่ามีพลเรือนกัมพูชาต้องเป็นผู้พลัดถิ่น 650,000 นั้น เป็นตัวเลขที่ดูเกินเลยความเป็นจริงไปมาก เพราะในช่วงที่ทั้งไทยและกัมพูชา มีการใช้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้กัน ฝ่ายไทยได้พยายามจำกัดวงการใช้อาวุธให้อยู่ในขอบเขตเฉพาะเป้าหมายทางทหาร ที่มีผลต่อการคุกคามฝ่ายไทยเท่านั้น การใช้อาวุธจะมีเป้าหมายอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่บริเวณแนวชายแดนเป็นหลักเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งกระทบต่อประชาชนกัมพูชาในพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากล
สำหรับกรณีที่อ้างว่ามีประชาชนกัมพูชาบางส่วนไม่สามารถกลับบ้านได้มีจำนวนสูงถึง 80,000 คนนั้น เป็นเรื่องเท็จ โดยเป็นเรื่องที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามบิดเบือน ซึ่งในข้อเท็จจริง ในพื้นที่ 3 หมู่บ้านหลักในจังหวัดสระแก้ว จะมีเพียงไม่เกิน 1,000 ครัวเรือน หรือหากคิดเป็นจำนวนบุคคล จะมีเพียงหลักพันคนเท่านั้น

ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นประชาชนกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทย จากการที่ไทยเคยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาในอดีต ในสมัยที่กัมพูชามีปัญหาสงครามภายในประเทศ โดยในแต่ละปีที่ผ่านมาได้มีการขยายชุมชนเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าฝ่ายไทยจะได้มีการทักท้วงมาตลอด โดยพยายามเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแก้ไขปัญหา แต่กัมพูชากลับเพิกเฉย ไม่ให้ความร่วมมือ ดังนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นผู้พลัดถิ่น แต่เป็นผู้ที่บุกรุก หรือผู้รุกล้ำอธิปไตยประเทศไทย

ดังนั้น แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะออกมากล่าวให้ร้ายฝ่ายไทยต่อเวทีนานาชาติต่อกรณีดังกล่าว กัมพูชาควรหันกลับไปดำเนินการบริหารจัดการ เพื่อดูแลประชาชนกัมพูชาของตนจะดูเหมาะสมกว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากล ให้เหมือนที่ประเทศไทยเคยดูแลพี่น้องผู้อพยพชาวกัมพูชาเมื่อครั้งในอดีต

สุดท้ายนี้ โฆษกกองทัพบกกล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์ทั้งในครั้งนี้และที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าแม้กัมพูชาทราบข้อเท็จจริงของสถานการณ์ดีอยู่แล้ว แต่ยังคงนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนต่อเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายามลดความน่าเชื่อถือของไทย หรือนำข้อมูลเพื่อรับการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ให้ร่วมกันไว้ จึงขอเรียกร้องให้กัมพูชายุติการให้ข้อมูลซ้ำเดิมที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ของทั้งสองประเทศ ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น จึงควรหันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และจริงใจภายใต้กลไกทวิภาคีอย่างสร้างสรรค์

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ราคาทองวันนี้ 26 ก.พ. 69 เปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดี เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 26 ก.พ. 69 เปิดตลาดพุ่ง 100 บาท ดันรูปพรรณ ขายออกแตะ 77,100

22 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! เฮลิคอปเตอร์อิหร่านตกกลางตลาดสด ดับพุ่งแล้ว 4 ศพ เซ่นพิษขาดแคลนอะไหล่ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เฮลิคอปเตอร์อิหร่านตกกลางตลาดสด ดับพุ่งแล้ว 4 ศพ เซ่นพิษขาดแคลนอะไหล่

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัพอากาศชี้แจง ปมพลทหารพฤษภา เสียชีวิตจากภาวะสมองตายฝีในสมอง

11 นาที ที่แล้ว
ประวัติ แอน จักรพงษ์ อดีตเจ้าของเวที MU กับมรสุมชีวิต พลิกบทบาท เจ้าแม่ภารตะคืนสู่สามัญ บันเทิง

ประวัติ แอน จักรพงษ์ อดีตเจ้าของเวที MU กับมรสุมชีวิต พลิกบทบาท เจ้าแม่ภารตะคืนสู่สามัญ

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กองทัพบก” โต้ “เขมร” หลังใส่ร้ายประเทศไทยบนเวทีโลก ขัดข้อตกลง

24 นาที ที่แล้ว
หลุดภาพ แอน จักรพงษ์ โผล่ใช้ชีวิตสุดชิลกลางเม็กซิโก เมินหมายจับโกงหุ้นกู้ 30 ล้าน ข่าว

หลุดภาพ แอน จักรพงษ์ โผล่ใช้ชีวิตสุดชิลกลางเม็กซิโก เมินหมายจับโกงหุ้นกู้ 30 ล้าน

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. แจ้งความภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง เอาผิดขัดขวาง จนท.

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กรมการศาสนามาเลฯ รวบหญิงวัย 27 ปี ไลฟ์สดทานอาหารช่วงถือศีลอดรอมฎอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ แจงพักโทษ “ทักษิณ” ปล่อยตัวได้ 11 พ.ค. ยันทำตามกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันอาทิตย์ 1 มี.ค. 69 รวมเลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี ก่อนประกาศผลหวยสัญจร เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันอาทิตย์ 1 มี.ค. 69 รวมเลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี ก่อนประกาศผลหวยสัญจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

สลด ดาราซีรีย์ดัง นัดผ่านแอปหาคู่ โดนเซ็กซ์วิตถารจนตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 25 2 69 ดูดวง

4 ราศี วาจาเรียกทรัพย์! ไลฟ์สดขายของ หรือทวงหนี้เก่า จะสำเร็จเกินคาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 อันดับ เลขเด็ดหวยสัญจร เลขท้าย 2 ตัว โค้งสุดท้ายก่อนงวด 1 มี.ค. 69

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่างชาติเตือนนักท่องเที่ยวอย่าหลงมาไทย เพราะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้ ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งเตือนแรง อย่าไปไทยเด็ดขาด ทัวร์เกือบลง ก่อนเฉลยสุดพีก เห็นด้วยทั้งโซเชียล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นถูกรางวัล หวยสัญจร สุราษฎร์ธานี เลขเด็ด

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง แจกเลขเด็ดงวด 1 มี.ค.69 ลุ้นถูกรางวัล หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด Galaxy Unpacked 2026 เปิดตัว S26 Ultra ยุคใหม่แห่ง AI Phone เทคโนโลยี

ถ่ายทอดสด Galaxy Unpacked 2026 เปิดตัว S26 Ultra ยุคใหม่แห่ง AI Phone

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง &quot;เปปไทด์&quot; ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า สุขภาพและการแพทย์

บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง “เปปไทด์” ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองปิดตลาดวันนี้ 25 ก.พ. 69 สวิงโหดทะลุ 20 ครั้ง วิกฤติไหม เศรษฐกิจ

ราคาทองปิดตลาดวันนี้ 25 ก.พ. 69 สวิงโหดทะลุ 20 ครั้ง วิกฤติไหม?

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 25 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 25 ก.พ. 69 ครบทุกรางวัล สลากพัฒนา สถิติวันพุธย้อนหลัง 20 งวด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม อุ้มผู้ป่วย โรคไต เบิกค่ารักษาฟรีทุกระยะ ครอบคลุม 4 วิธีหลัก ข่าว

ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม อุ้มผู้ป่วย โรคไต เบิกค่ารักษาฟรีทุกระยะ ครอบคลุม 4 วิธีหลัก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย ข่าว

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้&quot; ปลอบเพื่อนรัก &quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; หลังลดสถานะ &quot;ใบหม่อน&quot; ก่อนตัดจบแบบฮา บันเทิง

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 08:53 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 08:53 น.
57
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 26 ก.พ. 69 เปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดี

ราคาทองวันนี้ 26 ก.พ. 69 เปิดตลาดพุ่ง 100 บาท ดันรูปพรรณ ขายออกแตะ 77,100

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน! เฮลิคอปเตอร์อิหร่านตกกลางตลาดสด ดับพุ่งแล้ว 4 ศพ เซ่นพิษขาดแคลนอะไหล่

ด่วน! เฮลิคอปเตอร์อิหร่านตกกลางตลาดสด ดับพุ่งแล้ว 4 ศพ เซ่นพิษขาดแคลนอะไหล่

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
ประวัติ แอน จักรพงษ์ อดีตเจ้าของเวที MU กับมรสุมชีวิต พลิกบทบาท เจ้าแม่ภารตะคืนสู่สามัญ

ประวัติ แอน จักรพงษ์ อดีตเจ้าของเวที MU กับมรสุมชีวิต พลิกบทบาท เจ้าแม่ภารตะคืนสู่สามัญ

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569

กกต. แจ้งความภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง เอาผิดขัดขวาง จนท.

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button