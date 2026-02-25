ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569

ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน ไม่ได้พกใบขับขี่ตัวจริง โชว์ผ่านแอป DLT Smart Licence ของขนส่งได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569
เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอสถานการณ์ชวนใจหาย ขับรถออกมาตั้งไกล เจอด่านตรวจอยู่ข้างหน้า เอามือตบกระเป๋ากางเกงหรือค้นกระเป๋าสะพายดู สรุปว่า “ลืมกระเป๋าสตางค์!” ที่สำคัญคือลืมใบขับขี่ไว้ที่บ้านด้วย งานนี้เหงื่อตกเพราะกลัวโดนคุณตำรวจเขียนใบสั่งและเสียค่าปรับแน่นอน
แต่ช้าก่อน ในยุคดิจิทัลปี 2569 นี้ กฎหมายจราจรและเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยชีวิตสายขี้ลืมไว้แล้ว แค่มีมือถือก็ช่วยได้เยอะ และต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้องตามกฎหมายแบบ 100% ครับ
กางกฎหมายจราจร “ใบขับขี่ดิจิทัล” ใช้แทนของจริงได้
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายได้เปิดไฟเขียวให้ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสมาร์ตโฟนแทนการพกบัตรแข็งได้เลย หากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ คุณสามารถหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันให้ดูได้ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะถือว่าคุณมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ไม่สามารถเขียนใบสั่งในข้อหา “ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่” ซึ่งปกติมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท ได้อีกต่อไป
แอปพลิเคชันที่ต้องมี DLT Smart Licence
สิ่งสำคัญคือ คุณไม่สามารถใช้รูปถ่ายใบขับขี่ที่เซฟเก็บไว้ในอัลบั้มภาพ หรือรูปที่ถ่ายเอกสารไว้ในมือถือมาแสดงได้นะครับ เพราะภาพเหล่านั้นไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบได้ยากว่าถูกตัดต่อหรือไม่
สิ่งที่คุณต้องทำ คือ
-
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Licence ของกรมการขนส่งทางบก (มีทั้งใน iOS และ Android)
-
ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยบัตรประชาชนและสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านหลังใบขับขี่บัตรแข็งของคุณ
-
เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ข้อมูลใบขับขี่ของคุณจะเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชัน พร้อมมีระบบคิวอาร์โค้ดที่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สแกนตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที
แม้จะมีใบขับขี่ในมือถือแล้ว อย่าลืมเติมเน็ตไว้ เปิดแอป DLT Smart Licence เพื่อดึงข้อมูลใบขับขี่ขึ้นมาแสดง ให้เจ้าหน้าที่สแกน QR Code เชื่อมต่อระบบของกรมการขนส่งทางบก อย่างที่บอก ใช้เป็นภาพแคปหน้าจอไม่ได้
ที่สำคัญ ใบขับขี่ต้องไม่หมดอายุ ต่อให้เป็นใบขับขี่ดิจิทัล แต่ถ้าสถานะในระบบแจ้งว่า “หมดอายุ” คุณก็จะโดนข้อหาขับรถขณะใบอนุญาตสิ้นอายุอยู่ดี
แล้วถ้าไม่เคยทำใบขับขี่มาก่อน
กรณีไม่มีใบขับขี่เลย ไม่เคยทำ หรือถูกเพิกถอน มีความผิดตามมาตรา 64 ฐานขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ มีบทลงโทษคือ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีมีใบขับขี่ แต่ปล่อยให้หมดอายุมีความผิดตามมาตรา 65 มีบทลงโทษคือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ไม่มีโทษจำคุก)
หลายคนกลัวค่าปรับตำรวจ แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าค่าปรับหลักพัน คือค่าซ่อมรถหลักหมื่นหลักแสนเวลาเกิดอุบัติเหตุ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. ยังคงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของคุณและคู่กรณีตามสิทธิพื้นฐานอยู่ครับ แต่หากคุณขับรถชนเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกัน “จะไม่รับผิดชอบ” ความเสียหายใดๆ ต่อตัวรถของคุณและรถคู่กรณีเลย คุณจะต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าซ่อมแซมและค่าเสียหายทั้งหมดด้วยตัวเอง
