การเงินเศรษฐกิจ

ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 15:54 น.
72
ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569

ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน ไม่ได้พกใบขับขี่ตัวจริง โชว์ผ่านแอป DLT Smart Licence ของขนส่งได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569

เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอสถานการณ์ชวนใจหาย ขับรถออกมาตั้งไกล เจอด่านตรวจอยู่ข้างหน้า เอามือตบกระเป๋ากางเกงหรือค้นกระเป๋าสะพายดู สรุปว่า “ลืมกระเป๋าสตางค์!” ที่สำคัญคือลืมใบขับขี่ไว้ที่บ้านด้วย งานนี้เหงื่อตกเพราะกลัวโดนคุณตำรวจเขียนใบสั่งและเสียค่าปรับแน่นอน

แต่ช้าก่อน ในยุคดิจิทัลปี 2569 นี้ กฎหมายจราจรและเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยชีวิตสายขี้ลืมไว้แล้ว แค่มีมือถือก็ช่วยได้เยอะ และต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้องตามกฎหมายแบบ 100% ครับ

กางกฎหมายจราจร “ใบขับขี่ดิจิทัล” ใช้แทนของจริงได้

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายได้เปิดไฟเขียวให้ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสมาร์ตโฟนแทนการพกบัตรแข็งได้เลย หากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ คุณสามารถหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันให้ดูได้ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะถือว่าคุณมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ไม่สามารถเขียนใบสั่งในข้อหา “ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่” ซึ่งปกติมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท ได้อีกต่อไป

แอปพลิเคชันที่ต้องมี DLT Smart Licence

สิ่งสำคัญคือ คุณไม่สามารถใช้รูปถ่ายใบขับขี่ที่เซฟเก็บไว้ในอัลบั้มภาพ หรือรูปที่ถ่ายเอกสารไว้ในมือถือมาแสดงได้นะครับ เพราะภาพเหล่านั้นไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบได้ยากว่าถูกตัดต่อหรือไม่

สิ่งที่คุณต้องทำ คือ

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Licence ของกรมการขนส่งทางบก (มีทั้งใน iOS และ Android)

  2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยบัตรประชาชนและสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านหลังใบขับขี่บัตรแข็งของคุณ

  3. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ข้อมูลใบขับขี่ของคุณจะเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชัน พร้อมมีระบบคิวอาร์โค้ดที่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สแกนตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที

แอปพลิเคชันที่ต้องมี DLT Smart Licence

แม้จะมีใบขับขี่ในมือถือแล้ว อย่าลืมเติมเน็ตไว้ เปิดแอป DLT Smart Licence เพื่อดึงข้อมูลใบขับขี่ขึ้นมาแสดง ให้เจ้าหน้าที่สแกน QR Code เชื่อมต่อระบบของกรมการขนส่งทางบก อย่างที่บอก ใช้เป็นภาพแคปหน้าจอไม่ได้

ที่สำคัญ ใบขับขี่ต้องไม่หมดอายุ ต่อให้เป็นใบขับขี่ดิจิทัล แต่ถ้าสถานะในระบบแจ้งว่า “หมดอายุ” คุณก็จะโดนข้อหาขับรถขณะใบอนุญาตสิ้นอายุอยู่ดี

แล้วถ้าไม่เคยทำใบขับขี่มาก่อน

กรณีไม่มีใบขับขี่เลย ไม่เคยทำ หรือถูกเพิกถอน มีความผิดตามมาตรา 64 ฐานขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ มีบทลงโทษคือ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีมีใบขับขี่ แต่ปล่อยให้หมดอายุมีความผิดตามมาตรา 65 มีบทลงโทษคือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ไม่มีโทษจำคุก)

หลายคนกลัวค่าปรับตำรวจ แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าค่าปรับหลักพัน คือค่าซ่อมรถหลักหมื่นหลักแสนเวลาเกิดอุบัติเหตุ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. ยังคงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของคุณและคู่กรณีตามสิทธิพื้นฐานอยู่ครับ แต่หากคุณขับรถชนเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกัน “จะไม่รับผิดชอบ” ความเสียหายใดๆ ต่อตัวรถของคุณและรถคู่กรณีเลย คุณจะต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าซ่อมแซมและค่าเสียหายทั้งหมดด้วยตัวเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

19 นาที ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย ข่าว

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

27 นาที ที่แล้ว
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

28 นาที ที่แล้ว
&quot;นิกกี้&quot; ปลอบเพื่อนรัก &quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; หลังลดสถานะ &quot;ใบหม่อน&quot; ก่อนตัดจบแบบฮา บันเทิง

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

38 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา บันเทิง

ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา

49 นาที ที่แล้ว
ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569 เศรษฐกิจ

ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569

51 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสือดุสิต&quot; สัมฤทธิ์ ริมเถือน ข่าว

ประวัติ “เสือดุสิต” สัมฤทธิ์ ริมเถือน จากดาวโซเชียลสู่ปมคดีดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอบี เคยทัก แจ็ค แฟนฉัน เตือนให้รักษาเมียให้ดี-2 ข่าวดารา

ย้อนคลิป หมอบี เตือน แจ็ค แฟนฉัน รักษาเมียให้ดี อย่าโทษผู้หญิง ก่อนปิดฉากรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด ข่าว

ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด หญิงไทยถูกชายบราซิล ฆ่าบีบคอกลางอพาร์ทเมนท์ที่ประเทศญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เสื่อม! เด็กอดีตพระเมืองพิจิตร ขี้กามเด็ก 10 ขวบ หยอดอสุจิ-ฉี่ ใส่สายชำระห้องน้ำหญิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม ศรราม สูญเสียคนสำคัญในชีวิต แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 มี.ค. 69 หวยออกใกล้ “วันมาฆบูชา” จับคู่ปฏิทิน สุริยคติ-จันทรคติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้ สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชเฟอร์ตีรถจากนครปฐมคืนมือถือเรียกค่าเสียเวลา 1500 บาท ข่าว

ดราม่า ลูกค้าลืมมือถือ แท็กซี่ขอค่าเสียเวลา 1500 บาท ถูกด่าไร้น้ำใจ ชาวเน็ตแห่ปกป้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. รับรองผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน รับกำลังใจเพียบ ข่าวดารา

ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส ลุยแอปฯ Thaimart เพื่อคนไทย เศรษฐกิจ

นอท ลอตเตอรี่พลัส เปิดตัว Thaimart มาร์เก็ตเพลสคนไทย ระบบแฟร์ ไม่ขูดรีด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Tales Runner พร้อมเยียวยาผู้เล่น เจอปัญหาลบไฟล์เกม ลบทั้งไดร์ฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง ข่าว

คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบเด็กวัด ซุกกล้องแอบถ่ายห้องน้ำหญิง ถอดหัวสายชำระ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ กลับเข้าไป ข่าว

รวบเด็กวัดพิจิตร ทำอนาจารเด็ก 10 ขวบ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ ในสายชำระห้องน้ำหญิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ยืนยันระเบิดคลังแสงไม่ใช่วินาศกรรม ไม่เกี่ยวข้องไทย-เขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ เจ๊อ้อย ลั่นไม่กังวล ศาลคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ข่าว

เปิดใจ เจ๊อ้อย ลั่นไม่กังวล ศาลคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ชี้อัยการจ่ออุทธรณ์สู้ต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระศรัณย์ สนฺตมโน หาบ้านให้แมวจร ข่าว

3 ล้านวิว! หลวงพี่หาบ้านให้แมวจร โยมโฟกัสผิดจุด ถามส้มไหน เจอตอบกลับพีค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

PETA ร้อง “พั้นช์คุง” ไม่ใช่คอนเทนท์สำหรับมนุษย์ อย่าให้ซ้ำรอย “หมูเด้ง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 15:54 น.
72
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;นิกกี้&quot; ปลอบเพื่อนรัก &quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; หลังลดสถานะ &quot;ใบหม่อน&quot; ก่อนตัดจบแบบฮา

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button