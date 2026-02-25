สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 14:49 น.
58
เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้

ไขข้อสงสัย กลิ่นน้องสาวที่สุขภาพดีควรเป็นอย่างไร เช็กสาเหตุที่ทำให้มีกลิ่นเหม็นคาว สัญญาณเตือนโรคติดเชื้อ พร้อมวิธีดูแลอย่างถูกต้อง

ปัญหากลิ่นจุดซ่อนเร้นเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจให้ผู้หญิงหลายคน ธรรมชาตินั้นจุดซ่อนเร้น จะมีกลิ่นเฉพาะตัวคล้ายกลิ่นไอดิน หรือมีกลิ่นเปรี้ยวอ่อนๆ หากวันหนึ่งกลิ่นเกิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหัน อาจเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพบางอย่าง เช่น ภาวะช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรีย

ทำความรู้จักกลิ่นธรรมชาติของจุดซ่อนเร้น

พญ.เชอร์รี รอสส์ สูตินรีแพทย์ อธิบายว่า จุดซ่อนเร้นตามธรรมชาติไม่ได้มีกลิ่นหอมเหมือนน้ำหอม แต่จะมีกลิ่นเฉพาะตัว ลักษณะของตกขาวและกลิ่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาของรอบเดือน ผู้หญิงทุกคนจึงควรทำความรู้จักกลิ่นปกติของตัวเอง เพื่อให้สังเกตเห็นความผิดปกติเมื่อมีกลิ่นแปลกไปจากเดิมเกิดขึ้น

จุดซ่อนเร้นมีความอ่อนไหวสูงมากต่อสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ปัจจัยที่เข้ามากระทบความสมดุล ย่อมส่งผลโดยตรงต่อกลิ่น ลักษณะ และความเหนียวข้นของตกขาว ปัจจัยใกล้ตัวที่ทำให้กลิ่นเปลี่ยนไป ได้แก่

  • การใช้ยาปฏิชีวนะ
  • การสวนล้างภายในช่องคลอด
  • การมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง หรือการเปลี่ยนคู่นอน
  • การใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิ
  • การล้างด้วยสบู่ ครีมอาบน้ำ หรือสเปรย์สำหรับจุดซ่อนเร้น
  • การสวมชุดชั้นในที่ทำจากผ้าใยสังเคราะห์

เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้

ภาวะผิดปกติที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

ภาวะติดเชื้อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ภาวะช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรีย (BV) เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นคาวปลา โดยเฉพาะหลังการมีเพศสัมพันธ์ ผู้ป่วยมักมีอาการแสบร้อนตอนปัสสาวะ คันบริเวณภายนอก เจ็บแสบภายใน และมีตกขาวสีขาวหรือสีเทา ความเสี่ยงของภาวะนี้เกิดจากการสวนล้างภายใน การไม่ใช้ถุงยางอนามัย และการเปลี่ยนคู่นอน

ส่วนโรคพยาธิช่องคลอดเป็นโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน แม้ผู้ติดเชื้อจะมีเพียงส่วนน้อยที่แสดงอาการ แต่จะพบความผิดปกติคือ ตกขาวมีลักษณะใส สีขาว สีเหลือง หรือสีเขียว และมีกลิ่นคาวปลา อาการร่วมที่พบคือ คัน แสบ แดง เจ็บบริเวณอวัยวะเพศ รวมถึงรู้สึกไม่สบายตัวตอนมีเพศสัมพันธ์และตอนปัสสาวะ

ผลกระทบจากวัยทองและอาหารการกิน

กลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจะเผชิญกับภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ส่งผลให้เนื้อเยื่อฝ่อและบางลง นำไปสู่อาการแห้ง ระคายเคือง และทำให้เกิดกลิ่นได้ ในด้านพฤติกรรมการกิน การบริโภคน้ำตาล ขนมหวาน มันฝรั่งทอด เนื้อแดง และธัญพืชขัดสีปริมาณมาก จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอักเสบจากแบคทีเรีย ส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ กินอาหารทะเล กระเทียม และอาหารรสจัด ก็ล้วนส่งผลกระทบต่อกลิ่นจุดซ่อนเร้นเช่นกัน

วิธีดูแลสุขอนามัยที่ถูกต้อง

แม้จุดซ่อนเร้นจะเป็นอวัยวะที่ทำความสะอาดตัวเองได้ แต่บริเวณโดยรอบอย่างขาหนีบยังคงมีเหงื่อออกซึ่งทำให้เกิดกลิ่นได้ วิธีดูแลสุขอนามัยที่ดีคือ การเปลี่ยนผ้าอนามัยหรือแผ่นรองซับปัสสาวะบ่อยๆ เวลาขับถ่ายให้เช็ดทำความสะอาดจากหน้าไปหลังให้หมดจด และล้างทำความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนด้วยน้ำอุ่นเป็นประจำ

ข้อควรระวังที่สำคัญคือเรื่องสิ่งแปลกปลอมตกค้าง โดยเฉพาะการลืมเอาผ้าอนามัยแบบสอดออก เรื่องนี้จะทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตจนเกิดกลิ่นเหม็นรุนแรง หากมีปัญหาในการเอาสิ่งแปลกปลอมออก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

สำหรับการกำจัดกลิ่นผิดปกตินั้นต้องรักษาที่ต้นเหตุ หากเกิดจากโรคพยาธิหรือแบคทีเรีย แพทย์จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะรักษา ควบคู่ไปกับการดูแลสุขอนามัยและปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม

ที่มา: health

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

19 นาที ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย ข่าว

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

27 นาที ที่แล้ว
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

28 นาที ที่แล้ว
&quot;นิกกี้&quot; ปลอบเพื่อนรัก &quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; หลังลดสถานะ &quot;ใบหม่อน&quot; ก่อนตัดจบแบบฮา บันเทิง

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

38 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา บันเทิง

ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา

50 นาที ที่แล้ว
ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569 เศรษฐกิจ

ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569

51 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสือดุสิต&quot; สัมฤทธิ์ ริมเถือน ข่าว

ประวัติ “เสือดุสิต” สัมฤทธิ์ ริมเถือน จากดาวโซเชียลสู่ปมคดีดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอบี เคยทัก แจ็ค แฟนฉัน เตือนให้รักษาเมียให้ดี-2 ข่าวดารา

ย้อนคลิป หมอบี เตือน แจ็ค แฟนฉัน รักษาเมียให้ดี อย่าโทษผู้หญิง ก่อนปิดฉากรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด ข่าว

ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด หญิงไทยถูกชายบราซิล ฆ่าบีบคอกลางอพาร์ทเมนท์ที่ประเทศญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เสื่อม! เด็กอดีตพระเมืองพิจิตร ขี้กามเด็ก 10 ขวบ หยอดอสุจิ-ฉี่ ใส่สายชำระห้องน้ำหญิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม ศรราม สูญเสียคนสำคัญในชีวิต แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 มี.ค. 69 หวยออกใกล้ “วันมาฆบูชา” จับคู่ปฏิทิน สุริยคติ-จันทรคติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้ สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชเฟอร์ตีรถจากนครปฐมคืนมือถือเรียกค่าเสียเวลา 1500 บาท ข่าว

ดราม่า ลูกค้าลืมมือถือ แท็กซี่ขอค่าเสียเวลา 1500 บาท ถูกด่าไร้น้ำใจ ชาวเน็ตแห่ปกป้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. รับรองผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน รับกำลังใจเพียบ ข่าวดารา

ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส ลุยแอปฯ Thaimart เพื่อคนไทย เศรษฐกิจ

นอท ลอตเตอรี่พลัส เปิดตัว Thaimart มาร์เก็ตเพลสคนไทย ระบบแฟร์ ไม่ขูดรีด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Tales Runner พร้อมเยียวยาผู้เล่น เจอปัญหาลบไฟล์เกม ลบทั้งไดร์ฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง ข่าว

คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบเด็กวัด ซุกกล้องแอบถ่ายห้องน้ำหญิง ถอดหัวสายชำระ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ กลับเข้าไป ข่าว

รวบเด็กวัดพิจิตร ทำอนาจารเด็ก 10 ขวบ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ ในสายชำระห้องน้ำหญิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ยืนยันระเบิดคลังแสงไม่ใช่วินาศกรรม ไม่เกี่ยวข้องไทย-เขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ เจ๊อ้อย ลั่นไม่กังวล ศาลคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ข่าว

เปิดใจ เจ๊อ้อย ลั่นไม่กังวล ศาลคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ชี้อัยการจ่ออุทธรณ์สู้ต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระศรัณย์ สนฺตมโน หาบ้านให้แมวจร ข่าว

3 ล้านวิว! หลวงพี่หาบ้านให้แมวจร โยมโฟกัสผิดจุด ถามส้มไหน เจอตอบกลับพีค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

PETA ร้อง “พั้นช์คุง” ไม่ใช่คอนเทนท์สำหรับมนุษย์ อย่าให้ซ้ำรอย “หมูเด้ง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 14:49 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;นิกกี้&quot; ปลอบเพื่อนรัก &quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; หลังลดสถานะ &quot;ใบหม่อน&quot; ก่อนตัดจบแบบฮา

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button