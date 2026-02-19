ข่าว

เสียงแตก คนขับไล่ลูกค้าลงรถ ปมยืมสายชาร์จ ปะทะเดือด ลามกระชากแมสก์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 13:57 น.
63
คนขับไล่ผู้โดยสารลงรถกลางทาง เพราะขอยืมสายชาร์จ

ดราม่าเดือด ผู้โดยสารขอยืมสายชาร์จ ถูกคนขับไล่ลงจากรถ โต้เถียงเดือด บานปลายกระชากแมสก์ ชาวเน็ตเสียงแดก ติงคนขับแล้งน้ำใจทิ้งลูกค้า อีกมุมมองลูกค้าล้ำเส้น

เกิดเป็นประเด็นโต้เถียงกันอย่างหนัก กรณีเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์คลิปของผู้โดยสารรายหนึ่งรายหนึ่งถูกคนขับรถหญิงไล่ออกจากรถ ไม่ต้องการให้บริการ เนื่องจากเธอขอยืมสายชาร์จ Type-C เผื่อไว้ตอนสแกนจ่ายเงิน ฝั่งคนขับเผยว่ามีสิทธิไล่เพราะไม่ได้เก็บเงินสักบาท จากนั้นผู้โดยสารขอให้ขับไปส่งข้างหน้า เพราะจุดที่เธออยู่นั้นมืดและไม่มีรถให้เรียก

ต่อมาเหตุการณ์เริ่มบานปลายขึ้น คนขับหญิงพูดว่า “พี่ไล่ขนาดนี้แล้วยังจะหน้าด้านอยู่อีกหรอคะ” ทำให้ฝั่งลูกค้าเดือดและพุ่งไปถอดแทงก์ของอีกฝ่าย พร้อมพูดว่า “ขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคะ” จากนั้นคนขับเริ่มโมโหและกล่าวว่า “xึงจะให้xูเรียก 191 ใช่ไหม” และเธอโทรแจ้งเหตุกับ 191

ก่อนคลิปจะตัดไปลูกค้าสาวเค้นเอาคำตอบจากอีกฝั่งว่าแค่ขอยืมสายชาร์จ Type-C นั้นผิดอะไร ซึ่งคนขับตอบกลับว่าไม่ต้องการให้บริการ

คนขับไล่ผู้โดยสารลงจากรถไม่พอใจขอยืมสายชาร์จ
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

หลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปความเห็นจากชาวเน็ตแตกออกเป็น 2 ฝั่ง ส่วนหนึ่งมองว่าการทำงานบริการ แค่ให้ลูกค้ายืมสายชาร์จไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไร ขณะเดียวกันมีผู้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ประทับใจตอนที่เคยใช้บริการแล้วโทรศัพท์แบตจะหมด ฝั่งคนขับให้ยืมทั้งสายชาร์จและพาวเวอร์แบงค์

“คิดถึงรถแท็กซี่ที่มีน้ำขนมลูกอมให้กินฟรีเลย แค่สายชาร์จ งงใจว่าทำไมถึงให้ยืมไม่ได้ ขอรอฟังอีกข้างก่อนค่ะ ค่อยตัดสินว่าจะอยู่ฝั่งไหนดี”

“เกินไปคุณทำงานบริการเรื่องแค่นี้คุณยังมีปัญหากับลูกค้าเลยผมมีสายชาร์จทุกหัว iPhone type c USB มันหนักหนามากอะไรให้ลูกค้าใช้บริการ”

“เคยจะแบตหมดเหมือนกันแต่พี่คนขับน่ารักมากหาให้ทั้งสาย ทั้งเพาเวอร์แบงค์สรุปคือหมดจริงๆจะลงรถแบตหมดและยังไม่ได้จ่ายเงินขอจดพร้อมเพย์เค้าไว้เค้าก็ใจดีให้อีกน่ารักมากค่ารถ 67 ทิปเพิ่มไปอีก100เลยโครตน่ารักน่าใช้บริการมาก ๆ”

“คิดในแง่บวกนะคะ มีหลายคนที่เค้าออกจากบ้านแต่เช้า ลืมพกสายชาร์จแบต ตกเย็น แบตจะหมด เครื่องจะดับ ซึ่งสมัยนี้ ไม่ใช่แค่ติดต่อไม่ได้ หรือ เล่นไม่ได้ แต่หมายถึง จ่ายเงินซื้ออะไรไม่ได้ด้วย การปล่อยผู้โดยสารหญิง ลงข้างทาง ในเวลาค่ำคืน ก็แล้งน้ำใจมาก”

คนขับหญิงไล่ผู้โดยสารลงรถ
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

ขณะที่คอมเมนต์อีกฝั่งเห็นใจคนขับหญิงที่ในตอนแรกยังพูดจาสุภาพ แต่มีการโต้เถียงกันยืดยาว รวมทั้งมองว่าผู้โดยสารไม่มีสิทธิไปดึงแมสก์เพื่อขอดูหน้า และควรจะเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมากกว่านี้ หากแบตโทรศัพท์หมดกลางทางอาจมีปัญหาได้

“จะเดินทางใกล้ไกลก็ควรเตรียมพร้อมไม่ว่าจะสายชาร์จหรือpower bank แล้วผู้โดยสารไปดึงหน้ากากคนขับขนาดนั้นอ่ะ แถมตอนท้ายคลิปยังไปแย่งโทรศัพท์คนขับอีก เป็นเราก็เรียกตำรวจเหมือนกัน”

“ผดส.มีสิทธิ์​อะไรจะไปขอดูหน้าเค้า​ เค้าก็พูดใจเย็นสุดๆแล้ว​ วอแวซ้ำซาก​ เหมือนคนไม่มีมารยาท”

“จะเดินทางควรเตรียมความพร้อมมากกว่านี้นะ ไม่ว่าจะแบตโทรศัพท์ หรืออะไรก็ตาม ไม่ใช่ไปเป็นภาระคนอื่นเขา ทรงนี้ก็ว่านะ เรียกโหมด Basic อยู่คอนโด รถมาถึงแล้ว บอกรอแปปคะ กำลังลงไป แล้วให้คนขับรอไปเถอะ ลงมาแล้ว ขนของมาอย่างกับย้ายบ้าน แต่รถที่เรียกเอาเป็นรถเล็กๆราคาถูกๆ”

คนขับหญิงไล่ผู้โดยสารลงรถ-2
ภาพจาก Facebook : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

