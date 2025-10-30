เจ้าหนี้งานเข้า กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ทวงได้แค่วันละครั้ง ไม่งั้นเจอปรับหลักแสน

สายเข้าจนเครียด รู้จักกฎหมายทวงหนี้ เจ้าหนี้ทำแบบไหน ผิด ปกป้องลูกหนี้ ทวงหนี้เกิน ปรับหลักแสน
เป็นหนี้ก็เครียดพอแล้ว แต่ที่เครียดยิ่งกว่าคือการโดนทวงหนี้แบบไม่ให้เราได้หายใจโทรจิกเช้า-เย็น-ดึก พูดจาข่มขู่ หรือแย่ไปกว่านั้นคือการประจานให้คนรอบข้างรู้
รู้หรือไม่? ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้โดยเฉพาะ นั่นคือ “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558” เปรียบเหมือน “เกราะ” คุ้มครองศักดิ์ศรีและความสงบสุขของลูกหนี้ ไม่ให้ถูกเจ้าหนี้คุกคามหรือกระทำรุนแรงใส่
วัน ไทยเกอร์จะมาสรุปกฎกติกา สำคัญที่คนเป็นหนี้ทุกคนต้องรู้ไว้ ว่าเรามีสิทธิอะไร และเจ้าหนี้เอง ทำอะไรได้บ้างไม่ได้ เพื่อระวังไม่ให้กลายเป็นคนเสียเปรียบเสียเอง
กฎเหล็กเรื่องเวลา ความถี่
กฎหมายนี้กำหนดไว้ชัดเจนว่าการทวงหนี้ไม่ใช่ว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ แต่มีเวลาทำการของมัน ทวงได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น นับการติดต่อที่สำเร็จ เช่น รับสายแล้ว แต่ถ้าลูกหนี้ไม่รับสาย จะโทรกี่สายก็ได้
ทวงได้เวลาไหนบ้าง?
- วันจันทร์ – ศุกร์ โทรได้ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม (08.00 – 20.00 น.)
- วันหยุดราชการ โทรได้ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น (08.00 – 18.00 น.)
จำไว้เลย ถ้าเจ้าหนี้โทรมาหลัง 2 ทุ่มในวันธรรมดา หรือโทรจิกคุณ 3-4 รอบในวันเดียว ผิดกฎหมาย
5 พฤติกรรมต้องห้าม เจ้าหนี้ทำแบบนี้ ผิดกฎหมาย เต็มๆ
นี่คือหัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ครับ ต่อให้เราเป็นหนี้ เจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ทำสิ่งเหล่านี้เด็ดขาด
- ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือทำลายทรัพย์สิน
การพูดจาข่มขู่ เช่น “ถ้าไม่จ่ายจะโดน…”, “จะส่งคนไปจัดการ” หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้เรากลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน ถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรง และอาจเข้าข่ายคดีอาญาด้วย
2. ห้ามพูดจาดูหมิ่น หรือใช้ถ้อยคำหยาบคาย
เจ้าหนี้ต้องพูดจาสุภาพ การด่าทอ ใช้คำหยาบคาย หรือพูดจาดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเรา ทำไม่ได้เด็ดขาด
3. ห้ามประจาน
อันนี้สำคัญมาก เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยความเป็นหนี้ของเราให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องรับรู้ ไม่ว่าจะเป็น… การโทรไปบอกเจ้านายที่ทำงาน การไปบอกเพื่อนร่วมงาน การไปป่าวประกาศกับเพื่อนบ้าน การโพสต์ประจานในโซเชียลมีเดีย
4. ห้ามส่งเอกสารแบบปิดเผย
ห้ามส่งเอกสารทวงหนี้ที่คนอื่นสามารถอ่านได้ง่ายๆ เช่น การส่งไปรษณียบัตร (โปสการ์ด), เอกสารแบบเปิดผนึก หรือแฟกซ์ ที่มีเนื้อหาบอกชัดเจนว่า “นี่คือการทวงหนี้”
5. ห้ามใช้ซองจดหมายที่โชว์หรา
การส่งจดหมายทวงหนี้ ซองจดหมายจะต้องไม่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือชื่อบริษัทที่ “สื่อ” ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ทันทีว่านี่คือจดหมายทวงหนี้ (เว้นแต่ชื่อบริษัทจะไม่ได้สื่อไปในทางนั้นอยู่แล้ว)
ถ้าเจ้าหนี้ฝ่าฝืนล่ะ?
ถ้าเจ้าหนี้ทำผิดกฎกติกาเหล่านี้ พวกเขาไม่ได้ลอยนวลนะครับ กฎหมายมีบทลงโทษ หากฝ่าฝืนเรื่องความถี่ (ทวงเกินวันละครั้ง) หรือทวงนอกเวลา คณะกรรมการทวงหนี้สามารถสั่งให้หยุดได้ และหากไม่หยุด อาจโดนโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท
หากทำผิดข้อหาร้ายแรงอื่นๆ เช่น ข่มขู่ ประจาน หรือดูหมิ่น ก็มีโทษปรับหนัก และอาจโดนคดีอาญาพ่วงไปด้วย
ดังนั้น การเป็นหนี้คือความรับผิดชอบที่เราต้องจัดการ แต่ในระหว่างทาง เราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีศักดิ์ศรี กฎหมายการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นี้ ออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลให้ทั้งสองฝ่าย
จำไว้ว่า เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกคุกคาม รู้กฎหมายไว้ ไม่โดนเอาเปรียบครับ!
อ้างอิงข้อกฎหมายจาก: กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
