ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 13:40 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 13:41 น.
52

ทนายแก้ว เตือนเจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้บนโซเชียล เสี่ยงเข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา แม้จะตั้งค่าเฉพาะเพื่อนก็ไม่รอด แนะใช้ช่องทางถูกต้อง-ฟ้องบังคับคดี

ปัญหาเงิน ๆ ทอง ๆ ยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงบนโลกโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหนี้ตัดสินใจใช้ช่องทางสาธารณะในการทวงหนี้หรือประจานลูกหนี้ที่เบี้ยวหนี้ ล่าสุด ทนายแก้ว ออกมาโพสต์ข้อความเตือนเจ้าหนี้ที่โพสต์รูปภาพหรือข้อความเพื่อประจานลูกหนี้บน Facebook โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

ทนายแก้วได้อ้างอิงถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7256/2567 เผยว่า การโพสต์ประจานบนโซเชียลไม่ใช่สิทธิที่เจ้าหนี้จะกระทำได้ ควรไป ฟ้องบังคับคดีไม่ใช่การนำเรื่องส่วนตัวไปประจานให้คนทั่วโลกเห็น

แม้ว่าเจ้าหนี้จะตั้งค่าโพสต์ประจานลูกหนี้ไว้เป็นเฉพาะเพื่อนหรือในกลุ่มปิดก็ยังถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย หมิ่นประมาทในกลุ่มปิด (มาตรา 326)

อย่างไรก็ดี ทนายแก้ว ฝากแชร์ข้อมูลต่อ เพราะอยากให้รู้กฏหมายกันเยอะ ๆ พร้อมเตือนว่า “ก่อนให้ใครยืมเงิน คิดดี ๆ คิดเยอะ ๆ อ่านฎีกานี้ก่อนนะ 555”

ดังนั้น ผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาทวงหนี้ ควรระมัดระวังการใช้ถ้อยคำบนพื้นที่สาธารณะและควรเลือกใช้ช่องทางทางกฎหมายในการทวงหนี้อย่างถูกต้องแทน

“เจ้าหนี้ระวัง! โพสต์ประจานลูกหนี้บน เฟซบุ๊ก/ตั้งค่าเป็น สาธารณะ = หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7256/2567 เจ้าหนี้โพสต์รูป + ข้อความประจานลูกหนี้ว่า “โกง เป็นหนี้แล้วไม่ยอมใช้” และตั้งค่าเฟซบุ๊กเป็นสาธารณะ

ศาลเห็นว่า…การโพสต์แบบนี้ประจานไม่ใช่สิทธิของเจ้าหนี้เพราะลูกหนี้ไม่ใช้หนี้วิธีที่ถูกต้องคือไปฟ้อง บังคับคดีไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวไปประจานให้คนทั่วโลกเห็น ไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย (มาตรา 329)”

ทนายแก้ว เตือนเจ้าหนี้โพสต์ด่าลูกหนี้มีความผิด
ภาพจาก Facebook : ทนายแก้ว
ทนายแก้ว เตือนเจ้าหนี้โพสต์ด่าลูกหนี้มีความผิด-2
ภาพจาก Facebook : ทนายแก้ว
ทนายแก้ว
ภาพจาก Facebook : ทนายแก้ว

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

