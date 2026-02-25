ข่าว

คาดสาเหตุคลังอาวุธ ตชด.21 ระเบิด จ.สุรินทร์ มาจากอากาศร้อน สั่งเฝ้าระวังสูงสุด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 08:53 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 08:53 น.
81

คาดสาเหตุคลังอาวุธ ตชด.21 ระเบิด จ.สุรินทร์ มาจากอากาศร้อน ยังสั่งเฝ้าระวังสูงสุด แม้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

จากกรณีเหตุระเบิดที่คลังสรรพาวุธ กก.ตชด.21 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 24 ก.พ. 68 ที่ผ่านมา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงได้ในเวลาต่อมา โดยเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ทราบชื่อ คือ ร.ต.ท.วิศาล เย็นเพรช เจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนที่ 21 โดยถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ข้อขาขวา

พล.ต.ไชยนคร กิจคณะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 (ผบ.มทบ.25) ได้ร่วมแถลงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศร้อน เพราะวันนี้อากาศร้อนมาก เจ้าหน้าที่มีการเปิดประตูคลังไว้เพื่อระบายอากาศ มีการติดสปิงเกอร์ระบายความร้อน

ทั้งนี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ต้องมีการใช้น้ำฉีดเลี้ยงพื้นที่ไว้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงมีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่และพร้อมที่จะปะทุขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีบินโดรนจับความร้อน ควบคู่ในจุดเกิดเหตุแล้วใช้รถดับเพลิงที่มีแรงดันสูง ฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลา

ซึ่งจากการใช้โดรนบินเข้าสำรวจ ภาพจากโดรนเป็นจุดให้รถฉีดน้ำในแต่ละจุด โดยจะเห็นความร้อนและเสียหายเกิดขึ้นในจุดเกิดเหตุได้ชัดเจน โดยเฉพาะโรงเก็บกระสุนจุดแรกซึ่งเป็นคลังแสงเก็บลูกปืน ค. กระสุนอาร์พีจี ที่เกิดเหตุพังเสียหายอย่างหนักจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้น แม้จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการปะทุจากความร้อนที่ยังมีอยู่ ซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้ เจ้าหน้าที่น่าจะเข้าสำรวจตรวจได้

สำหรับคลังแสง ของ ตชด.21 ที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 โซน จุดเกิดเหตุเป็นโซนที่เก็บลูกระสุนปืน ค. อาร์พีจี และ ลยค. จากนั้นได้ลามไปยังโซน 2 ซึ่งเป็นที่เก็บกระสุนปืนเล็กจำนวนมาก ส่วนโซน 3 เป็นที่เก็บลูกระเบิดมือชนิดขว้าง แต่ได้นำออกไปหมดแล้วก่อนหน้านี้ และโซน 4 เป็นที่เก็บดินระเบิดชนิด TNT โชคดียังไม่ไปถึง แต่ก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างสูงสุด

