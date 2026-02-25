พลิกคดี! ผลชันสูตร นร.หญิง ม.6 จมน้ำที่กาญจน์ ชี้ “ไม่ได้ตายเพราะจมน้ำ” พิรุธรอยแผล
พลิกคดี! ผลชันสูตรเบื้องต้น นร.หญิง ม.6 จมน้ำที่กาญจน์ ชี้ “ไม่ได้ตายเพราะจมน้ำ” แม่ยันลูกไม่ได้ท้องและไม่ได้คิดสั้น
จากคดีสะเทือนใจกรณีพบร่างน้องนักเรียนหญิงชั้น ม.6 โรงเรียนชื่อดังใน จ.กาญจนบุรี ลอยเสียชีวิตอยู่กลางแม่น้ำแม่กลอง หลังจากหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา ทิ้งไว้เพียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ล้มคว่ำ โทรศัพท์มือถือริมสะพาน ล่าสุดคดีนี้มีแนวโน้มอาจไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
ผลชันสูตรเบื้องต้น “ไม่ได้เสียชีวิตจากการจมน้ำ”
แม่ของผู้เสียชีวิต ได้เปิดเผยข้อมูลหลังจากส่งร่างของลูกสาวไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยแพทย์ผู้ชันสูตรได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะไม่ได้มาจากการจมน้ำ พบบาดแผลผิดปกติ ร่างกายซีกซ้ายของน้องมีรอยแผลหลายแห่ง ทั้งบริเวณลำตัว ข้อศอก สะโพก รวมถึงมีแผลแตกที่ริมฝีปาก
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือในพื้นที่ว่าน้องอาจเครียดเพราะตั้งครรภ์ แต่ผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันชัดเจนแล้วว่า “น้องไม่ได้ตั้งครรภ์” แม่จึงขอร้องให้สังคมหยุดพูดจาให้ร้ายและให้เกียรติผู้เสียชีวิต
จากร่องรอยบาดแผลที่พบ ประกอบกับนิสัยส่วนตัวของน้องที่เป็นคนขี้กลัว คุณแม่จึงมั่นใจว่าลูกสาวไม่มีทางที่จะมีความกล้าถึงขั้นกระโดดสะพานฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน
ขณะนี้ครอบครัวกำลังจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพอยู่ที่วัดหัวนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี แม่ได้ร้องขอความธรรมและฝากความหวังไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยสืบสวนคดีนี้อย่างละเอียด
หลังจากนี้ ทางตำรวจจะต้องรอผลการชันสูตรฉบับสมบูรณ์และเป็นทางการจากโรงพยาบาลตำรวจ (ซึ่งมีกรอบระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน) เพื่อนำมาประกอบกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ สรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง และติดตามตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปหากเป็นการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุที่มีคู่กรณี
