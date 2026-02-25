ข่าว

พลิกคดี! ผลชันสูตร นร.หญิง ม.6 จมน้ำที่กาญจน์ ชี้ “ไม่ได้ตายเพราะจมน้ำ” พิรุธรอยแผล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 09:04 น.
65
พลิกคดี! ผลชันสูตร นร.หญิง ม.6 จมน้ำที่กาญจน์ ชี้ "ไม่ได้ตายเพราะจมน้ำ" พิรุธรอยแผล

พลิกคดี! ผลชันสูตรเบื้องต้น นร.หญิง ม.6 จมน้ำที่กาญจน์ ชี้ “ไม่ได้ตายเพราะจมน้ำ” แม่ยันลูกไม่ได้ท้องและไม่ได้คิดสั้น

จากคดีสะเทือนใจกรณีพบร่างน้องนักเรียนหญิงชั้น ม.6 โรงเรียนชื่อดังใน จ.กาญจนบุรี ลอยเสียชีวิตอยู่กลางแม่น้ำแม่กลอง หลังจากหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา ทิ้งไว้เพียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ล้มคว่ำ โทรศัพท์มือถือริมสะพาน ล่าสุดคดีนี้มีแนวโน้มอาจไม่ใช่การฆ่าตัวตาย

ผลชันสูตรเบื้องต้น “ไม่ได้เสียชีวิตจากการจมน้ำ”

แม่ของผู้เสียชีวิต ได้เปิดเผยข้อมูลหลังจากส่งร่างของลูกสาวไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยแพทย์ผู้ชันสูตรได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะไม่ได้มาจากการจมน้ำ พบบาดแผลผิดปกติ ร่างกายซีกซ้ายของน้องมีรอยแผลหลายแห่ง ทั้งบริเวณลำตัว ข้อศอก สะโพก รวมถึงมีแผลแตกที่ริมฝีปาก

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือในพื้นที่ว่าน้องอาจเครียดเพราะตั้งครรภ์ แต่ผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันชัดเจนแล้วว่า “น้องไม่ได้ตั้งครรภ์” แม่จึงขอร้องให้สังคมหยุดพูดจาให้ร้ายและให้เกียรติผู้เสียชีวิต

จากร่องรอยบาดแผลที่พบ ประกอบกับนิสัยส่วนตัวของน้องที่เป็นคนขี้กลัว คุณแม่จึงมั่นใจว่าลูกสาวไม่มีทางที่จะมีความกล้าถึงขั้นกระโดดสะพานฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน

ขณะนี้ครอบครัวกำลังจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพอยู่ที่วัดหัวนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี แม่ได้ร้องขอความธรรมและฝากความหวังไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยสืบสวนคดีนี้อย่างละเอียด

หลังจากนี้ ทางตำรวจจะต้องรอผลการชันสูตรฉบับสมบูรณ์และเป็นทางการจากโรงพยาบาลตำรวจ (ซึ่งมีกรอบระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน) เพื่อนำมาประกอบกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ สรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง และติดตามตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปหากเป็นการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุที่มีคู่กรณี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิ้ล-จูน เผยค่าเช่าร้านหม้อแม่จูนสนามบินดอนเมืองเดือนละ 1 ล้าน บันเทิง

เฉลยค่าที่ เปิ้ล-จูน เช่าขายหม้อแม่จูนในสนามบิน รู้ราคามีอึ้ง ซ้ำอยากจ่ายแพงกว่านี้

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กังฟู” ลั่น “พรรคไทรวมพลัง” 6 เสียง พร้อมสนันสนุน “อนุทิน” เป็นนายก

11 นาที ที่แล้ว
ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์ ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ผู้กองธรรมนัส” กลับถึงไทยแล้ว พาครอบครัวดูแสงเหนือ จับตาท่าทีร่วมรัฐบาล

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวเมียนมา 5.5 ห่างแม่สาย 494 กม. อินโดนีเซียสั่นสะเทือนซ้ำ 4.3

28 นาที ที่แล้ว
จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ ข่าวต่างประเทศ

จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ญี่ปุ่น ประกาศติดตั้งมิสไซล์ ใกล้เกาะไต้หวัน ทวีความตึงเครียดจีน-ญี่ปุ่น

41 นาที ที่แล้ว
อูน ชนิสรา พาลูกในท้องเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ บันเทิง

อูน ชนิสรา พาลูกเช็กอินดิสนีย์แลนด์ วางแพลนทัวร์รอบโลก ก่อนท้องโต

47 นาที ที่แล้ว
หุ้น Delta ปันผล 2569 เช็กข้อมูลทั้งหมดที่นี่ เศรษฐกิจ

หุ้น Delta ปันผล 2569 เช็กข้อมูลทั้งหมดที่นี่ สูตรคำนวณ ปันผลย้อนหลัง 5 ปี

54 นาที ที่แล้ว
วินาทีทนายตั้มปล่อยโฮ ก้มกราบศาล หลังศาลแพ่งสั่งคืนทรัพย์ 74 ล้าน ข่าว

วินาทีทนายตั้มปล่อยโฮ ก้มกราบศาล หลังศาลแพ่งสั่งคืนทรัพย์ 74 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสัตว์อังกฤษ การุณยฆาต เพื่อนซี้ &quot;สมเสร็จ-คาปิบารา&quot; ในวันเดียวกัน กลัวน้องโดดเดี่ยว ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์อังกฤษ การุณยฆาต เพื่อนซี้ “สมเสร็จ-คาปิบารา” ในวันเดียวกัน กลัวน้องโดดเดี่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดสลด! เจอศพทารก ซุกถังขยะห้องน้ำบนรถทัวร์ จนท.นำร่างส่งชันสูตรหาอัตลักษณ์ ข่าว

สุดสลด! เจอศพทารก ทิ้งถังขยะห้องน้ำรถทัวร์ จนท.นำร่างส่งชันสูตรหาอัตลักษณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภา พร้อมรับ สส. ใหม่ หาก กกต. รองรับผลเลือกตั้ง 95% ในวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก แจ็ค แฟนฉัน-ใบหม่อน กิตติยา ฝ่าคำครหา คู่รักคอนเทนต์ สู่การสร้างครอบครัวอบอุ่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 จ.สุรินทร์ เจ็บ 1 นาย ตัดประเด็นวินาศกรรม ข่าว

สรุปเหตุ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 จ.สุรินทร์ เจ็บ 1 นาย ตัดประเด็นวินาศกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ธนาคารเขมรล้มอีกหนึ่ง หลังสถานะการเงินย่ำแย่ จนไม่สามารถให้บริการได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัดฉีดโบนัส 77 ล้าน เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย แจกโบนัสพนักงาน แม้กำไรเหลือ 860 ล้าน พนักงานเฮลั่น อยากทำงานต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา จุกอก เป๊ก บอกเลิก แต่ขอให้เก็บชุดแต่งงานไว้ บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา จุกอก เป๊ก ลูกอนุทิน บอกเลิก แต่ขอให้เก็บชุดแต่งงานไว้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวฮ่องกง โร่แจ้งความ หลังถูกโจรแสบขี่มอไซค์ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊กก่อนซิ่งหนี ข่าว

สาวฮ่องกง โร่แจ้งความ หลังถูกโจรแสบขี่มอไซค์ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊กก่อนซิ่งหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป &quot;เปโดร ปาสคาล&quot; ควงแขน &quot;ราฟาเอล โอลาร์รา&quot; บันเทิง

คลิปหวานฉ่ำ เปโดร ปาสคาล ควง ราฟาเอล โอลาร์รา ย้อนข่าวลือสัมพันธ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นิวยอร์ก เข้าสอบ ตำรวจ ถูกรุมปาหิมะใส่ ต้องหามส่งโรงพยาบาล (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรเบิร์ต คาร์ราดีน เสียชีวิต บันเทิง

ช็อกวงการ พระเอกรุ่นใหญ่ จบชีวิตตัวเอง สุดทรมานป่วยโรคไบโพลาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน บันเทิง

ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน สาวสวยดีกรีนางเอก ปิดฉากรัก ยันไร้มือที่สาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ 14 หน่วย ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ 14 หน่วย มีผล 23 ก.พ. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น IBM ดิ่งหนักสุดในรอบ 25 ปี เซ่นพิษ AI หลัง Anthropic จัดการโค้ด &quot;COBOL&quot; ได้ง่ายมาก เทคโนโลยี

หุ้น IBM ดิ่งหนักสุดในรอบ 25 ปี เซ่นพิษ AI หลัง Anthropic โชว์เทพจัดการโค้ด “COBOL”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 09:04 น.
65
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิ้ล-จูน เผยค่าเช่าร้านหม้อแม่จูนสนามบินดอนเมืองเดือนละ 1 ล้าน

เฉลยค่าที่ เปิ้ล-จูน เช่าขายหม้อแม่จูนในสนามบิน รู้ราคามีอึ้ง ซ้ำอยากจ่ายแพงกว่านี้

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569

“กังฟู” ลั่น “พรรคไทรวมพลัง” 6 เสียง พร้อมสนันสนุน “อนุทิน” เป็นนายก

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์

ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569

“ผู้กองธรรมนัส” กลับถึงไทยแล้ว พาครอบครัวดูแสงเหนือ จับตาท่าทีร่วมรัฐบาล

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button