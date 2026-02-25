4 ราศี วาจาเรียกทรัพย์! ไลฟ์สดขายของ หรือทวงหนี้เก่า จะสำเร็จเกินคาด
เช็กดวง 4 ราศี ปากพารวย จังหวะดวงดาวส่งผลดีเยี่ยมด้านการเจรจา ไลฟ์สดปิดยอดทะลุเป้า ทวงหนี้เก่าลูกหนี้พร้อมโอนคืนเต็มจำนวน เช็กเลยมีราศีไหนบ้าง
ช่วงนี้ดวงดาวแห่งการเจรจาส่งพลังงานบวกอย่างเต็มที่ ใครที่ทำงานใช้คำพูดต้องรีบกอบโกย จังหวะนี้ปากเป็นเอก เลขเป็นโท คำพูดของคุณมีเสน่ห์และมีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะไลฟ์สดขายของ ปิดดีลธุรกิจ หรือแม้แต่การทวงเงินจากคนที่ยืมแล้วหายเงียบไปนาน โอกาสได้เงินก้อนโตกลับมาอยู่ในมือคุณเปิดกว้างแล้ว มาดูกันเลยว่า 4 ราศีที่มีเกณฑ์วาจาเรียกทรัพย์ ปากพารวย จะมีราศีของคุณหรือไม่
1. ราศีเมถุน
ดวงดาวประจำตัวส่งผลดีเรื่องการสื่อสารขั้นสุด การไลฟ์สดขายของจะมีคนดูยอดพุ่ง ปิดการขายได้รวดเร็ว ลูกค้าเก่าจะกลับมาอุดหนุนซ้ำ คำพูดของคุณสามารถโน้มน้าวใจคนฟังได้อย่างง่ายดาย
2. ราศีสิงห์
ออร่าจับเวลาคุณอยู่หน้ากล้อง การพูดจามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือ ใครเป็นแม่ค้าออนไลน์เตรียมแพ็กของส่งรัวๆ ส่วนเรื่องการทวงหนี้ ให้คุณพูดจาตรงไปตรงมา ลูกหนี้จะเกิดความเกรงใจและยอมควักเงินคืนให้แต่โดยดี
3. ราศีตุลย์
ศิลปะการเจรจาของคุณเป็นเลิศในช่วงนี้ หากมีลูกหนี้ที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่ง ให้ลองทักไปพูดคุยประนีประนอม คุณจะได้เงินคืนกลับมาแบบไม่เหนื่อยแรง การเจรจาต่อรองธุรกิจต่างๆ ก็ผ่านฉลุยและได้ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย
4. ราศีพิจิก
ดวงการเงินโดดเด่นมาก คำพูดมีพลังดึงดูดทรัพย์เข้ากระเป๋า หากทวงหนี้เก่าที่คิดว่ากลายเป็นหนี้สูญไปแล้วจะมีโอกาสได้เงินคืนสูงมาก การค้าขายจะได้กำไรเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
คำแนะนำส่งท้าย
ผู้ที่อยู่ใน 4 ราศีนี้ ช่วงนี้ควรเน้นพูดจาในแง่บวก หลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบหรือการบ่นท้อแท้ เพื่อเปิดทางให้พลังงานดีๆ ดึงดูดทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง หมั่นทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มหรือร่วมบริจาคค่าน้ำให้วัด จะช่วยเสริมดวงวาจาให้ศักดิ์สิทธิ์และมีเมตตามหานิยมมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนกอบโกยยอดขายและได้เงินคืนกันถ้วนหน้า
