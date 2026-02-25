ดูดวง

4 ราศี วาจาเรียกทรัพย์! ไลฟ์สดขายของ หรือทวงหนี้เก่า จะสำเร็จเกินคาด

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:44 น.
ดูดวงวันนี้ 25 2 69

เช็กดวง 4 ราศี ปากพารวย จังหวะดวงดาวส่งผลดีเยี่ยมด้านการเจรจา ไลฟ์สดปิดยอดทะลุเป้า ทวงหนี้เก่าลูกหนี้พร้อมโอนคืนเต็มจำนวน เช็กเลยมีราศีไหนบ้าง

ช่วงนี้ดวงดาวแห่งการเจรจาส่งพลังงานบวกอย่างเต็มที่ ใครที่ทำงานใช้คำพูดต้องรีบกอบโกย จังหวะนี้ปากเป็นเอก เลขเป็นโท คำพูดของคุณมีเสน่ห์และมีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะไลฟ์สดขายของ ปิดดีลธุรกิจ หรือแม้แต่การทวงเงินจากคนที่ยืมแล้วหายเงียบไปนาน โอกาสได้เงินก้อนโตกลับมาอยู่ในมือคุณเปิดกว้างแล้ว มาดูกันเลยว่า 4 ราศีที่มีเกณฑ์วาจาเรียกทรัพย์ ปากพารวย จะมีราศีของคุณหรือไม่

1. ราศีเมถุน

ดวงดาวประจำตัวส่งผลดีเรื่องการสื่อสารขั้นสุด การไลฟ์สดขายของจะมีคนดูยอดพุ่ง ปิดการขายได้รวดเร็ว ลูกค้าเก่าจะกลับมาอุดหนุนซ้ำ คำพูดของคุณสามารถโน้มน้าวใจคนฟังได้อย่างง่ายดาย

2. ราศีสิงห์

ออร่าจับเวลาคุณอยู่หน้ากล้อง การพูดจามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือ ใครเป็นแม่ค้าออนไลน์เตรียมแพ็กของส่งรัวๆ ส่วนเรื่องการทวงหนี้ ให้คุณพูดจาตรงไปตรงมา ลูกหนี้จะเกิดความเกรงใจและยอมควักเงินคืนให้แต่โดยดี

3. ราศีตุลย์

ศิลปะการเจรจาของคุณเป็นเลิศในช่วงนี้ หากมีลูกหนี้ที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่ง ให้ลองทักไปพูดคุยประนีประนอม คุณจะได้เงินคืนกลับมาแบบไม่เหนื่อยแรง การเจรจาต่อรองธุรกิจต่างๆ ก็ผ่านฉลุยและได้ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย

4. ราศีพิจิก

ดวงการเงินโดดเด่นมาก คำพูดมีพลังดึงดูดทรัพย์เข้ากระเป๋า หากทวงหนี้เก่าที่คิดว่ากลายเป็นหนี้สูญไปแล้วจะมีโอกาสได้เงินคืนสูงมาก การค้าขายจะได้กำไรเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

คำแนะนำส่งท้าย

ผู้ที่อยู่ใน 4 ราศีนี้ ช่วงนี้ควรเน้นพูดจาในแง่บวก หลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบหรือการบ่นท้อแท้ เพื่อเปิดทางให้พลังงานดีๆ ดึงดูดทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง หมั่นทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มหรือร่วมบริจาคค่าน้ำให้วัด จะช่วยเสริมดวงวาจาให้ศักดิ์สิทธิ์และมีเมตตามหานิยมมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนกอบโกยยอดขายและได้เงินคืนกันถ้วนหน้า

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

