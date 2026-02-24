ข่าว

สธ.-เกษตร ตั้งโต๊ะแถลงปมเสือตาย 72 ตัว เป็นไข้หัดสุนัข ยังไม่แพร่เชื้อสู่คน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:25 น.
78

กระทรวงสาธารณสุข-เกษตร ตั้งโต๊ะแถลงปมเสือตาย 72 ตัว ในพื้นที่เชียงใหม่ เป็นเพระไข้หัดสุนัข ไม่ใช่ไข้หวัดนก ยังไม่พบแพร่เชื้อสู่คน

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตั้งโต๊ะร่วมแถลงกรณีเสือตาย จำนวน 72 ตัว ที่คุ้มเสือ อ.แม่ริม และอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นายอามินทร์ กล่าวว่า จากผลตรวจแล็บยืนยันว่า ไม่มีเชื้อไข้หวัดนก ทั้งเสือ และโครงไก่ ตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในผลตรวจแล็บ

ขณะที่ นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวต่อว่า มีการทำงานร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเมื่อรับทราบการเสียชีวิตของเสือ ซึ่งปศุสัตว์ เขต 5 จ.เชียงใหม่ ได้รายงานมายังกรมปศุสัตว์ และได้เข้าไปตรวจสอบ จึงได้ให้คำแนะนำเรื่องมาตรการฉุกเฉินในเบื้องต้น ซึ่งระหว่างการตรวจสอบยังพบเสือหลายตัวที่มีระบบทางเดินหายใจ รวมถึงอ่อนแรง และจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีสารพันธุกรรมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ 3-4 วันต่อมา ผลแล็บพบสารพันธุกรรมไมโคพลาสมาสปีชีส์ ในตัวอย่าง และพบตัวอ่อน Canine Distemper หรือ โรคไข้หัดสุนัข และเมื่อตรวจแล้วไม่พบแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คน

โรคไข้หัดสุนัขติดต่อได้จากสุนัข และเสือ สามารถใช้วัคซีนในการป้องกันได้ แต่เสือที่มีสภาพการเลี้ยงขังกรง และขาดการดูแลเรื่องสุขภาพ มีความเครียด ทำให้มีการลุกลามของโรค และสัตว์ป่าหากจะเห็นอาการของโรค มักพบเมื่ออาการหนักแล้ว ทำให้รักษาได้ไม่ทัน และเสียชีวิต ซึ่งมีการฝังทำลายซากเสือที่เสียชีวิตแล้ว ด้วยวิธีการมาตรฐาน และมีการเก็บหลักฐานภาพถ่ายและซากสัตว์เหล่านี้ เพื่อให้ไม่สามารถนำไปทำอะไรได้อีก เพราะใส่น้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นพิษ ก่ออันตรายหากจะนำไปทำอะไรต่อ พร้อมย้ำว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแม้จะไม่พบเชื้อไข้หวัดนก ซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้เข้าไปในพื้นที่ทุกวัน เพื่อติดตามระบบสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้มีการเคลียร์เสือที่เลี้ยงให้มีความชัดเจน ซึ่งเสือตัวใดที่ทรุดโทรมมากๆ รักษาไม่หาย อาจจะทำการุณยฆาต

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กรมควบคุมโรค ได้มีการยกระดับ และเฝ้าระวัง รวมถึงเตรียมพร้อมในกรณีนี้ โดยมี 4 มาตรการในการเฝ้าระวังการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ขณะนี้มีการเฝ้าระวังผู้ที่เกี่ยวข้องสัมผัสกับสัตว์ที่ตาย ซึ่งพบว่าไม่มีอาการป่วยหรือยังไม่มีการติดเชื้อในคน แต่ต้องเฝ้าระวังต่อ รวมถึงดูแลตามมาตรฐาน โดยหากมีผู้ป่วยได้มีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังทั่วประเทศ ทั้งการสอบสวนโรค การรักษา และเตรียมยาเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ ขอสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถูกต้องว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรในกรณีเจอสัตว์ป่วย ต้องไม่ไปสัมผัสใกล้ชิดจะไม่พบความเสี่ยง

ขณะที่ นายพัฒนา กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดจากสัตว์สู่คน นายอามินทร์ ยังกล่าวย้ำอีกว่า ปัจจุบันไม่มีการระบาดเพิ่ม และเสือไม่ได้เสียชีวิตเพิ่มเติม

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

