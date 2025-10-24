“อรรถวิชช์” ปูด สมอ.ถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” ปมตึกสตง.ถล่ม หลังเปลี่ยนรัฐบาล
“อรรถวิชช์” ตั้งข้อสังเกต สมอ. ถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” ที่เคยถูกยึดหลังเหตุตึก สตง. ถล่ม ชี้เปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บ เซ็นคืนของกลางปั๊บ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีตประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ได้ลงนามถอนอายัดเหล็กเส้น ซินเคอหยวน ตรา SKY ซึ่งเคยเป็นประเด็นอื้อฉาวจากเหตุการณ์อาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ถล่ม โดยนายอรรถวิชช์ชี้ถึงจังหวะเวลาที่น่าสงสัยว่าเกิดขึ้นทันทีหลังมีการเปลี่ยนรัฐบาล
นายอรรถวิชช์ ระบุว่า “สำนักมาตรฐาน สมอ.ถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” แล้ว เหล็กตรา SKY กำลังจะกลับมาขาย! เปลี่ยนรัฐบาล ผมก็ขนของออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมในวันศุกร์ พอวันจันทร์ 15 ก.ย. หนังสือถอนอายัดลงนามทันที ที่สำคัญมันคือเหล็กใหญ่เบอร์ 32 เหล็กสร้างตึกสูง”
โดยจากรายงานของสำนักข่าวอิศรา ระบุว่า สมอ. ได้ทำหนังสือเลขที่ กต16-13/68 บันทึกการถอนอายัดและการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลงวันที่ 15 ก.ย.2568 โดยมีเนื้อหาสรุปได้ว่า สมอ. ได้ทำการถอนการอายัดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ซึ่งได้อายัดไว้เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2568 จำนวน 116 รายการ รวม 41,635 เส้น และส่งมอบเหล็กดังกล่าวคืนบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด
ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของหนังสือเลขที่ กต16-13/68 ระบุว่า “เพื่อคืนเหล็กข้ออ้อยขนาด DB32 ชั้นคุณภาพ SD50T ความยาว 10 เมตร จำนวน 54 หมายเลขการหลอม (16,950 เส้น) ให้แก่บริษัท เนื่องจากปรากฏผลการตรวจสอบของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างว่าเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 3 ชุดตัวอย่าง ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของขนาดดังกล่าว และเก็บตัวอย่างเหล็กข้ออ้อย ขนาด DB25 ชั้นคุณภาพ SD40T ความยาว 10 เมตร และขนาด 12 เมตร และขนาด DB32 ชั้นคุณภาพ ความยาว 12 เมตร เพื่อตรวจสอบตามมาตรฐานต่อไป”
อย่างไรก็ตาม สมอ. ได้ทำหนังสือถอนการอายัดเหล็กดังกล่าวคืนให้กับบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ทั้งหมดแล้ว โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ครั้ง
การตรวจสอบและถอนอายัดครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากการเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ผลการตรวจสอบที่ออกมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 พบว่าเหล็กตัวอย่าง “เป็นไปตามมาตรฐาน”
ต่อมา สมอ. ได้เก็บตัวอย่างครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ผลการตรวจสอบที่ออกมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ก็พบว่าเหล็กตัวอย่าง “เป็นไปตามมาตรฐาน” เช่นกัน
จากการตรวจสอบที่พบว่าเหล็กได้มาตรฐานทั้ง 11 ชุดตัวอย่าง สมอ. จึงได้ดำเนินการดังนี้
- วันที่ 15 กันยายน 2568 สมอ. ได้ออกหนังสือ (เลขที่ กต16-13/68) ทำการถอนอายัดและส่งมอบเหล็กคืนบริษัทฯ ล็อตแรก จำนวน 16,950 เส้น (เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB32 ชั้นคุณภาพ SD50T ความยาว 10 เมตร)
- วันที่ 8 ตุลาคม 2568 สมอ. ได้ออกหนังสือ (เลขที่ กต16-15/68) ทำการถอนอายัดและส่งมอบเหล็กส่วนที่เหลือคืนบริษัทฯ อีก 24,685 เส้น
สรุปได้ว่า แม้จะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องมาตรฐานเหล็ก ‘SKY’ หลังเหตุการณ์ตึก สตง. ถล่ม แต่ผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการของ สมอ. ทั้งสองครั้ง สรุปว่าเหล็กข้ออ้อยของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ที่อายัดไว้ทั้งหมด 41,635 เส้น เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แหล่งอ้างอิง: สำนักข่าวอิศรา
