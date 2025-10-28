“ซาบีดา” ยืนยันจัดลอยกระทงได้ หลีกเลี่ยงงานรื่นเริง คุมโทนแสงสีเสียง
ซาบีดา ยืนยันจัดลอยกระทงได้ ในช่วงถวายความสมเด็จพระพันปีหลวง แต่ขอให้หลีกเลี่ยงงานรื่นเริง คุมโทนแสงสีเสียง ส่วนการแสดงศิลปะพื้นบ้านทำได้
น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงความชัดเจนในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ว่ายังคงจัดงานตามประเพณีได้ โดยให้อยู่ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงไท ไทย คารวาลัย พระแม่แห่งแผ่นดิน” โดยจะมีการลอยกระทงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเชิดชูพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทรงริเริ่มให้มีการฟื้นฟูชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ
อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางของกระทรวงวัฒนธรรม ยังคงขอให้หลีกเลี่ยงงานรื่นเริง สำหรับการจัดกิจกรรมให้คุ้มโทนลดโทนลงมา ให้อยู่ในความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละภาคส่วนในการจัดงาน
โดยการแสดงของศิลปะพื้นบ้านยังสามารถจัดแสดงได้ เช่น นาฏศิลป์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณียังคงสามารถทำได้
