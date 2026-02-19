อาร์ต เชียงราย ชี้แจงดราม่า ห้องคลอด ประกาศเลิกเล่าผี เดอะ โกสท์เรดิโอ
คุณอาร์ต เชียงราย นักเล่าเรื่องหลอนชื่อดังออกมารับผิดชอบความรู้สึกคนฟัง หลังต้นสังกัดลบคลิปเสียง “ห้องคลอด” เจ้าปัญหาออกจากระบบยูทูบ พร้อมชี้แจง ประเด็นละเมิดลิขสิทธิ์นิยายและยุติบทบาทนี้อย่างถาวร
จากกณีที่รายการ เดอะ โกสท์เรดิโอ (The Ghost Radio) ออกอากาศเรื่องเล่าชื่อ ห้องคลอด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 คุณอาร์ต เชียงราย นำเรื่องนี้มาเล่า ซึ่งผู้ฟังหลายคนพบเนื้อหาคล้ายคลึงกับนิยายสยองขวัญชื่อ WARD ห้องคลอดมรณะ คุณภาคินัยเป็นผู้แต่งนิยายเรื่องนี้ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตวิจารณ์ประเด็นนี้อย่างหนัก ทีมงาน The Ghost Radio ตัดสินใจลบคลิปวิดีโอออกจากช่องยูทูบ ทีมงานออกแถลงการณ์ขออภัยแฟนคลับและเจ้าของลิขสิทธิ์นิยายทันที
คำชี้แจงจากอาร์ต เชียงราย พร้อมประกาศยุติบทบาท
คุณอาร์ต เชียงราย โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เขาอธิบายว่าเขาเล่าเรื่องผีมาหลายปี เขาเริ่มเล่าตั้งแต่รายการไม่มีค่าตอบแทน เขาตั้งใจทำด้วยความชอบ เขาต้องการให้ผู้จัดรายการและผู้ฟังรู้สึกสนุก ตัวเขาเองสนุกกับการเล่าเรื่อง เขาไม่ได้หวังชื่อเสียงและเงินทอง เขาตั้งใจจะหยุดพักก็ต่อเมื่อเขาป่วย
ต่อมารายการมีระบบค่าตอบแทนให้ผู้เล่า เขาดีใจกับรายได้ส่วนนี้ ผู้ฟังบางคนมองว่าเขาเล่าเรื่องเพื่อเงิน เขาอธิบายว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายหลัก เขายังคงมีเป้าหมายเดิม เขาต้องการสร้างความสนุกให้ทุกคน แม้แต่งานประจำของเขาก็ทำให้เขาแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแล้ว
คุณอาร์ตระบุว่าเขาไม่สามารถอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจได้ เขาตั้งใจมอบความสุขให้ผู้ฟังมาตลอด เขาซื่อสัตย์กับหน้าที่นักเล่าเรื่องเสมอ เหตุการณ์ล่าสุดทำให้ผู้ฟังหลายคนโกรธและเกลียดเขา เขาเข้าใจความรู้สึกของทุกคนและไม่โกรธใคร เขาขอโทษที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจและผิดหวังในตัวเขา เขาขอร้องผู้ฟังไม่ให้เหมารวมนักเล่าเรื่องคนอื่น
สุดท้ายเขาตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตปกติ เขาประกาศยุติบทบาทนักเล่าเรื่องผี เขาขอบคุณทุกโอกาสและทุกช่วงเวลาที่ดี เขาทำสิ่งที่เขารักอย่างเต็มที่แล้ว เขายังคงรักการเล่าเรื่อง เขาขอลาทุกคนจากบทบาทนี้อย่างเป็นทางการ เขาขออภัยสำนักพิมพ์อย่างยิ่งหากเรื่องเล่าของเขาละเมิดลิขสิทธิ์
อ่านข้อมูลข่าวต้นเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ The Thaiger
ข้อมูลจาก : FB/อาร์ต เชียงราย, FB/โกสท์ป่ะ
