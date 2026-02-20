เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร สาวหน้าเก๋ลุคชิค โชว์หวานพิงไหล่

พารู้จัก เล็ก วสุ นางเอก MV หน้าเก๋ลุคสุดชิค หลัง นิกกี้ ณฉัตร โพสต์คลิปหวาน-พิงไหล่ ทำหลายคนชวนลุ้นเปิดตัว?
ถือเป็นนักแสดงคนดังที่ถูกจับตามองเรื่องความรักอยู่เรื่อย ๆ สำหรับหนุ่มอารมณ์ดี นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์ ก่อนหน้านี้ออกมาแสดงความยินดีกับอดีตคนรักอย่าง ก้อย อรัชพร หลังเปิดตัวหวานกับ ทิม พิธา ในวันวาเลนไทน์ โดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกเศร้าเพราะเลิกรากันมานานถึง 3 ปีแล้ว ล่าสุดสิ่งที่ทำให้แฟนคลับจับตาคือ หนุ่มคนดังโพสต์คลิปที่ดูจะมีกลิ่นอายความรักครั้งใหม่โชยมาคู่กับสาวปริศนา
นิกกี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่าน TikTok nickynachat คู่กับ เล็ก วสุ ปลื้มสกุลไทย นางเอกมิวสิกวิดีโอที่เพิ่งร่วมงานกันมาในเพลง ไม่รู้จะโทรหาใคร ผลงานของ Yes’sir Days x NICKY NA CHAT ทั้งสองถ่ายคลิปวิดีโอด้วยกันโดยที่ฝ่ายหญิงเอนหัวไปพิงที่ไหล่ของหนุ่มนิกกี้ ด้วยความสนิทสนมในคลิปทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์นี้มีอะไรในกอไผ่หรือไม่
จากนั้นไม่นานแอดมินเพจ Yes’sir Days เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปว่า “ไม่ร้องไห้เเล้วนะ” ฝั่งนิกกี้เข้าไปตอบกลับด้วยอิโมจิหัวเราะจนน้ำตาไหล ทำเอาแฟน ๆ สงสัยว่าบทสนทนานี้มีความนัยแอบแฝงถึงสถานะหัวใจหรือไม่
สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าสาวสวยข้างกายนิกกี้คนนี้คือใคร สำหรับ เล็ก วสุ ไม่ใช่คนหน้าใหม่ในวงการบันเทิง แต่เธอเป็นนักแสดงและนางเอกมิวสิกวิดีโอที่มีผลงานผ่านตามาแล้วมากมาย ก่อนหน้านี้เคยมีผลงานการแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงฮิตอย่าง รอให้เธอบอก (Whal & Dolph), อ้อนวอน (เสก โลโซ) และ 1% (แสตมป์ อภิวัชร์)
รวมทั้งฝากผลงานการแสดงในซีรีส์ ภาพยนตร์ รวมถึงเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาให้กับสินค้าหลากหลายแบรนด์
หากแฟน ๆ อยากพิสูจน์เคมีความน่ารักของทั้งคู่ สามารถเข้าไปชมมิวสิกวิดีโอเพลง ไม่รู้จะโทรหาใคร ได้ที่ช่อง YouTube : Genierock และหากใครที่ติดใจในรอยยิ้มและไลฟ์สไตล์สุดชิคของสาวเล็ก สามารถไปกดติดตามเธอได้ที่อินสตาแกรม lexwasuwasu
