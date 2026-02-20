ไอติม พริษฐ์ โต้กลับเดือด! หลังมีกระแสข่าว หมอคนดัง แนะนำให้รีบไปขูดหินปูน
ไอติม พริษฐ์ โพสต์โต้กลับเดือด! หลัง หมอนก บิ๊กบราเธอร์ แนะนำให้รีบไปขูดหินปูน ยอมรับ เคยมีปัญหาเรื่องฟันจริง แต่ได้รับการรักษาแล้ว
จากกรณีที่มีรายงานว่า หมอนก บิ๊กบราเธอร์ หรือ ทันตแพทย์หญิง กนกรัตน์ เทโวขัติ ได้ออกมาโพสต์ภาพหน้าของ ไอติม พริษฐ์ โฆษกพรรคประชาชน พร้อมระบุข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ในฐานะที่เป็นหมอฟันเราแนะนำให้คุณไอติมไปขูดหินปูนด่วนนะคะ ฟันหน้าล่างที่ 1 กำลังเป็นโรคเหงือกแล้วก็อนาคตจะโยกแล้วหลุดค่ะ ด้วยความเป็นห่วง” ก่อนจะโดนทัวร์ลงอย่างหนักในเรื่องการบูลลี่ และประจานคนอื่น จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา (19 ก.พ. 69)
หมอนก เตือน ไอติม พริษฐ์ รีบขูดหินปูนระวังฟันหลุด ชาวเน็ตฉะปมบูลลี่?
ล่าสุด 20 ก.พ. 69 ไอติม พริษฐ์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อกระแสข่าวดังกล่าวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยยอมรับว่าเคยประสบปัญหาสุขภาพฟันจริง และได้ทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรูปที่ถูกแชร์ หรือนำเสนอเป็นข่าวนั้นเป็นภาพเก่าทั้งสิ้น
“ตอนแรกผมตั้งใจจะไม่สื่อสารกับสาธารณะในประเด็นนี้ แต่ในช่วง 1 วันที่ผ่านมา ผมเห็นมีสำนักข่าวหลักบางแห่งและเพจต่าง ๆ ได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุขภาพฟันของผม โดยนำภาพเก่าจากในอดีตกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง
ผมยอมรับว่า ผมเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟัน ที่ต้องอาศัยการพบแพทย์ที่ถี่กว่าค่าเฉลี่ย แต่ภาพที่ถูกนำเสนอ ณ เวลา นี้ เป็นภาพเก่าจากในอดีตในห้วงเวลาหนึ่ง โดยผมได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยมาสักพักแล้ว
ข้อทักท้วงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ ผมพร้อมรับฟัง แก้ไข และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเสมอ
– ผมหวังแต่เพียงว่าเมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้ว การนำเสนอประเด็นนี้จะยุติ เพื่อให้ผมและทุกภาคส่วน (รวมถึงสื่อมวลชนที่นำเสนอประเด็นนี้) ได้ใช้เวลาเต็มที่ในการตรวจสอบผู้มีอำนาจทุกฝ่าย (เช่น กกต. รัฐบาล พรรคการเมือง) ต่อไป เพื่อเป้าหมายสำคัญในการปกป้องประโยชน์สาธารณะของประชาชน”
