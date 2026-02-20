ข่าว

ไอติม พริษฐ์ โต้กลับเดือด! หลังมีกระแสข่าว หมอคนดัง แนะนำให้รีบไปขูดหินปูน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 14:50 น.
112

ไอติม พริษฐ์ โพสต์โต้กลับเดือด! หลัง หมอนก บิ๊กบราเธอร์ แนะนำให้รีบไปขูดหินปูน ยอมรับ เคยมีปัญหาเรื่องฟันจริง แต่ได้รับการรักษาแล้ว

จากกรณีที่มีรายงานว่า หมอนก บิ๊กบราเธอร์ หรือ ทันตแพทย์หญิง กนกรัตน์ เทโวขัติ ได้ออกมาโพสต์ภาพหน้าของ ไอติม พริษฐ์ โฆษกพรรคประชาชน พร้อมระบุข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ในฐานะที่เป็นหมอฟันเราแนะนำให้คุณไอติมไปขูดหินปูนด่วนนะคะ ฟันหน้าล่างที่ 1 กำลังเป็นโรคเหงือกแล้วก็อนาคตจะโยกแล้วหลุดค่ะ ด้วยความเป็นห่วง” ก่อนจะโดนทัวร์ลงอย่างหนักในเรื่องการบูลลี่ และประจานคนอื่น จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา (19 ก.พ. 69)

หมอนก เตือน ไอติม พริษฐ์ รีบขูดหินปูนระวังฟันหลุด ชาวเน็ตฉะปมบูลลี่?

ล่าสุด 20 ก.พ. 69 ไอติม พริษฐ์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อกระแสข่าวดังกล่าวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยยอมรับว่าเคยประสบปัญหาสุขภาพฟันจริง และได้ทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรูปที่ถูกแชร์ หรือนำเสนอเป็นข่าวนั้นเป็นภาพเก่าทั้งสิ้น

“ตอนแรกผมตั้งใจจะไม่สื่อสารกับสาธารณะในประเด็นนี้ แต่ในช่วง 1 วันที่ผ่านมา ผมเห็นมีสำนักข่าวหลักบางแห่งและเพจต่าง ๆ ได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุขภาพฟันของผม โดยนำภาพเก่าจากในอดีตกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง

ผมยอมรับว่า ผมเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟัน ที่ต้องอาศัยการพบแพทย์ที่ถี่กว่าค่าเฉลี่ย แต่ภาพที่ถูกนำเสนอ ณ เวลา นี้ เป็นภาพเก่าจากในอดีตในห้วงเวลาหนึ่ง โดยผมได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยมาสักพักแล้ว

ข้อทักท้วงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ ผมพร้อมรับฟัง แก้ไข และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเสมอ

– ผมหวังแต่เพียงว่าเมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้ว การนำเสนอประเด็นนี้จะยุติ เพื่อให้ผมและทุกภาคส่วน (รวมถึงสื่อมวลชนที่นำเสนอประเด็นนี้) ได้ใช้เวลาเต็มที่ในการตรวจสอบผู้มีอำนาจทุกฝ่าย (เช่น กกต. รัฐบาล พรรคการเมือง) ต่อไป เพื่อเป้าหมายสำคัญในการปกป้องประโยชน์สาธารณะของประชาชน”

ไอติม เคลื่อนไหว หลังมีกระแสข่าว หมอคนดัง แนะนำให้รีบไปขูดหินปูน-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB พริษฐ์ วัชรสินธุ – ไอติม – Parit Wacharasindhu

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

2 นาที ที่แล้ว
สวนสัตว์ออกแถลงการณ์ พันซ์คุง ลิงหิมะถูกลาก ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์โต้ดราม่า พันซ์คุงถูกลิงลากพื้น ร้องเสียงหลง วิ่งหนีกอดตุ๊กตา ยันไม่ได้ทำรุนแรง

31 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้ ข่าวต่างประเทศ

โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69 สถิติหวยออกต่างจังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ ข่าว

ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 จับตาประกาศสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

ทองพุ่งรับวันศุกร์! ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 ครั้งที่ 28 ปรับขึ้น รูปพรรณ 75,100 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ ข่าว

ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซีเค เจิง&quot; ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว เตือนคนรุ่นใหม่ให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น ข่าว

“ซีเค เจิง” ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว คนรุ่นใหม่ควรให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง “การหย่า” แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกสมาคมฯ หนังสือ จี้ เดอะโกสท์-อาร์ต เชียงราย ขอโทษ ข่าว

นายกสมาคมฯ หนังสือ จี้ เดอะโกสท์-อาร์ต เชียงราย ขอโทษ-จ่ายค่าลิขสิทธิ์ ปมก๊อปนิยาย ภาคินัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบเจ้าอาวาส วัดดังโคราช ขืนใจเด็กวัย 13 คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัด จนป่วยซึมเศร้า ข่าว

รวบเจ้าอาวาส วัดดังโคราช ขืนใจเด็กวัย 13 คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัด จนป่วยซึมเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร บันเทิง

เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร สาวหน้าเก๋ลุคชิค โชว์หวานพิงไหล่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอติม พริษฐ์ โต้กลับเดือด! หลังมีกระแสข่าว หมอคนดัง แนะนำให้รีบไปขูดหินปูน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” รับเคยมีปัญหาสุขภาพฟันจริง แต่รักษาหายแล้ว ชี้เป็นภาพเก่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! โรงเรียนพังงา ประกาศหยุดเรียน เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง ดับ 1 ราย หวั่นไม่ปลอดภัย ข่าว

ด่วน! โรงเรียนพังงา ประกาศหยุดเรียน เหตุคนร้ายยิงชาย ดับ 1 ราย หวั่นไม่ปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ ข่าว

ประวัติ “ครูบาชัยวัฒน์” เจ้าสำนัก วัดป่าชนะใจ เกิดอะไรกับที่ดิน สปก. สระบุรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด ข่าว

สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายอานนท์” เพิ่มอีก 2 ปี คดี ม.112 โทษรวม 31 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย &quot;น้องฮาเล่&quot; สุนัขสุดรัก หลังอยู่ด้วยกันมา 15 ปี บันเทิง

ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย “น้องฮาเล่” สุนัขสุดรัก หลังอยู่ด้วยกันมา 15 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ เจ้าอาวาส วัดนนทบุรี มีโลก 4 ใบ หลังมีคลิปสีกาเปิดศึกแย่งอาตมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรายชื่อเหยื่อ &quot;แอม ไซยาไนด์&quot; สังเวยพิษมรณะล้างหนี้ หลังนอนคุกตลอดชีวิต ข่าว

ย้อนรายชื่อเหยื่อ “แอม ไซยาไนด์” สังเวยพิษมรณะล้างหนี้ หลังนอนคุกตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อูน ไดมอนด์เกรน ท้องลูกคนแรก 3 เดือน ข่าวดารา

อูน ไดมอนด์เกรน ปล่อยโฮ แจ้งข่าวท้อง 3 เดือน รอมานาน 8 ปี ดั่งฝันเป็นจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 14:50 น.
112
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
สวนสัตว์ออกแถลงการณ์ พันซ์คุง ลิงหิมะถูกลาก

สวนสัตว์โต้ดราม่า พันซ์คุงถูกลิงลากพื้น ร้องเสียงหลง วิ่งหนีกอดตุ๊กตา ยันไม่ได้ทำรุนแรง

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button