ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายอานนท์” เพิ่มอีก 2 ปี คดี ม.112 โทษรวม 31 ปี
ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายอานนท์” เพิ่มอีก 2 ปี 8 เดือน คดี ม.112 จากการชุมนุม 29 พฤศจิกายน 63 โทษรวมตอนนี้ 31 ปี
ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีของนักปกป้องสิทธิ นักกิจกรรมและประชาชนรวม 7 คน ซึ่งถูกกล่าวหาในข้อหาหลักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 จากกรณีการชุมนุม “ปลดอาวุธศักดินาไทย” ที่หน้ากรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ผู้ถูกฟ้องในคดีนี้ ได้แก่ อานนท์ นำภา (คุมขัง), พริษฐ์ ชิวารักษ์, สมยศ พฤกษาเกษมสุข, พรหมศร วีระธรรมจารี, พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ กรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, ณัฏฐธิดา มีวังปลา และ ทราย อินทิรา เจริญปุระ ซึ่งสำหรับ น.ส.อินทิระนั้นไม่ได้มีข้อหา ม.112 อยู่ด้วย
โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ทั้งหกคน (ยกเว้นอินทิรา) ถูกฟ้องรวม 10 ข้อหา ได้แก่ ม.112, ม.116, ม.215, ม.216, กีดขวางทางสาธารณะ, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, ไม่แจ้งการชุมนุมสาธารณะตาม พ.ร.บ.ชุมนุมฯ, พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ, พ.ร.บ.ความสะอาดฯ และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนอินทิราถูกฟ้อง ม.116 และไม่แจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ศาลอาญามีคำพิพากษาว่า ในข้อหา ม.112 อานนท์, สมยศ, พิมพ์สิริ และพรหมศร มีความผิด ให้ลงโทษจำคุกคนละ 4 ปี ส่วนณัฎฐธิดาให้ยกฟ้องข้อหานี้
ข้อหา ม.116 ให้ยกฟ้องจำเลย เนื่องจากไม่พบหลักฐานว่ามีเจตนายุยงปลุกปั่น ไม่พบเหตุการณ์รุนแรง และการชุมนุมเป็นไปโดยสงบ
ส่วนข้อหาตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ลงโทษปรับ อานนท์, สมยศ, พิมพ์สิริ, พรหมศร และณัฎฐธิดา คนละ 15,000 บาท และข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษปรับอานนท์, สมยศ, พิมพ์สิริ, พรหมศร และณัฎฐธิดา ปรับเป็นพินัยคนละ 200 บาท
การนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละ 1 ใน 3 ทำให้โทษของแต่ละคนมีดังต่อไปนี้
– อานนท์, สมยศ, พิมพ์สิริ และพรหมศร ลงโทษจำคุก 2 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในข้อหา ม.112 และปรับคนละ 10,200 บาท ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
– ณัฎฐธิดา ลงโทษปรับรวม 10,200 บาท ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
– “ทราย” อินทิรา เจริญปุระ พิพากษายกฟ้อง
ทั้งนี้จากโทษล่าสุดของทนายอานนท์ ทำให้โทษรวมในขณะนี้คือ 31 ปี 9 เดือน
