ดราม่า พั้มกิ้น อินฟลูฯ กินกุ้ง แพ้หนัก-ตาบวม แอดมิดรพ. หวั่นอันตรายถึงชีวิต
ดราม่า พั้มกิ้น อินฟลูฯ สายกิน รีวิวกุ้งทอดเกลือ ทั้งที่รู้ว่าแพ้ ผ่านไป 15 นาทีแอดมิดฉุกเฉิน ตาบวมหนัก ค่ารักษาพุ่ง 35000 จ่ายเองไม่มีประกัน ชาวเน็ตเตือนหยุดทำคอนเทนต์ อันตรายถึงชีวิต
งานนี้ทำเอาแฟน ๆ ห่วงหนักหลังจากที่ พั้มกิ้น อินฟลูเอนเซอร์สายกิน เจ้าของช่อง พั้มกิ้น แปลว่าน่ารัก มียอดผู้ติดตามกว่า 5 แสนคน โพสต์คลิปรีวิวอาหารจากครัวบ้านดิว เมนูกุ้งทอดเกลือ จากนั้นเจ้าตัวใช้มือแกะเนื้อกุ้งตัวใหญ่ออกมาให้ดูและทานเข้าไปทัhงที่9นเองแพ้กุ้ง รวมทั้งชิมอีก 3 เมนู คือ แกงปูใบยี่หร่า, หมูสามชั้นผัดกะปิ และ หอยดอง
จากนั้นเธอไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับขณะอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพราะแพ้กุ้ง อัปเดตว่าไม่ได้มีอาการคันตา แต่ตาบวมและน้ำมูกไหล ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยกินกุ้งและมีอาการแพ้ แต่ไม่ได้แพ้หนักเท่าครั้งนี้ พร้อมอัปคลิปวิดีโอขณะอยู่ในห้องที่โรงพยาบาล
อย่างไรก็ดี มีแฟน ๆ เข้ามาแซวว่า “ถ้านี่ไม่ใช่คนที่ใช้ประกันคุ้มที่สุด” ซึ่งเจ้าตัวตอบกลับว่า “นอยปะไม่มีประกัน น้ำหนักเกินทำประกันไม่ได้ วันนี้ก็จ่ายเอง 35,000 55555 โอ๊ยยย” รวมทั้งมีคอมเมนต์เข้ามาแสดงความเป็นห่วงว่าครั้งหน้าที่ทานกุ้ง อาจจะมีอาการรุนแรงกว่า ฉะนั้นอยากให้หยุดทานและรักษาตัวเองให้ดี
ขณะเดียวกัน ความเห็นอีกส่วนคติหนิอินฟลูฯ สายกินทั้รู้ว่าตนเองแพ้กุ้งแต่ยังทานอยู่โดยไม่กลับว่าจะมีอาการรุนแรง เช่น
“รอบนี้ตาบวมหน้าบวม รอบหน้าอาจจะไปถึงหลอดลมบวมได้ แล้วถ้าไปถึงระบบนั้น มันคือการหายใจเลยค่ะคุณพั้ม จริงๆเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงค่ะ อยากให้เข้าใจว่าร่างกายมันทนไม่ได้เหมือนกันทุกรอบนะคะ ไม่คุ้มเลยค่ะ ขออนุญาตเตือนด้วยความเป็นห่วงนะคะ “
“มันไม่ตลกอ่ะ เด็กทำตามได้นะ”
“ฮือ คุณพัมกิ้นหายไวๆนะคะ แต่เราอยากขอพูดนิดนึง อาการแพ้อาหารไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลย เราเคยเกือบเสียคุณตาไปเพราะอาการหัวใจหยุดเต้นจากการแพ้อาหาร เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะคะ รักชีวิตอย่าคิดเสี่ยงเลยค่ะ”
“ต้องเลิกกินนะคะ หนูเข้า icu มา2รอบเพราะแพ้กุ้ง ถ้าแพ้อีกหลายๆรอบมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ”
“อันตรายมากนะคะ เคยแพ้เหมือนกันค่ะตอนเด็กๆ แต่่ก็พยายามกิน เลยหายแพ้แต่่หายตั้งแต่่เด็กเหมือนกัน”
@pumpkin._77 มาละครัวบ้านดิว สั่งเองกินเองให้จบๆ #พั้มกิน #ครัวบ้านดิว ♬ เสียงต้นฉบับ – พั้มกิ้น แปลว่าน่ารัก(ช่องจริง
