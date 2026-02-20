บันเทิง

ดราม่า พั้มกิ้น อินฟลูฯ กินกุ้ง แพ้หนัก-ตาบวม แอดมิดรพ. หวั่นอันตรายถึงชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 13:03 น.
92
พั้มกิ้น อินฟลูฯ สายกิรีวิวกุ้ง ทั้งที่แพ้

ดราม่า พั้มกิ้น อินฟลูฯ สายกิน รีวิวกุ้งทอดเกลือ ทั้งที่รู้ว่าแพ้ ผ่านไป 15 นาทีแอดมิดฉุกเฉิน ตาบวมหนัก ค่ารักษาพุ่ง 35000 จ่ายเองไม่มีประกัน ชาวเน็ตเตือนหยุดทำคอนเทนต์ อันตรายถึงชีวิต

งานนี้ทำเอาแฟน ๆ ห่วงหนักหลังจากที่ พั้มกิ้น อินฟลูเอนเซอร์สายกิน เจ้าของช่อง พั้มกิ้น แปลว่าน่ารัก มียอดผู้ติดตามกว่า 5 แสนคน โพสต์คลิปรีวิวอาหารจากครัวบ้านดิว เมนูกุ้งทอดเกลือ จากนั้นเจ้าตัวใช้มือแกะเนื้อกุ้งตัวใหญ่ออกมาให้ดูและทานเข้าไปทัhงที่9นเองแพ้กุ้ง รวมทั้งชิมอีก 3 เมนู คือ แกงปูใบยี่หร่า, หมูสามชั้นผัดกะปิ และ หอยดอง

จากนั้นเธอไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับขณะอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพราะแพ้กุ้ง อัปเดตว่าไม่ได้มีอาการคันตา แต่ตาบวมและน้ำมูกไหล ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยกินกุ้งและมีอาการแพ้ แต่ไม่ได้แพ้หนักเท่าครั้งนี้ พร้อมอัปคลิปวิดีโอขณะอยู่ในห้องที่โรงพยาบาล

พั้มกิ้นรีวิวกินกุ้ง-2
ภาพจาก TikTok : พั้มกิ้น แปลว่าน่ารัก

อย่างไรก็ดี มีแฟน ๆ เข้ามาแซวว่า “ถ้านี่ไม่ใช่คนที่ใช้ประกันคุ้มที่สุด” ซึ่งเจ้าตัวตอบกลับว่า “นอยปะไม่มีประกัน น้ำหนักเกินทำประกันไม่ได้ วันนี้ก็จ่ายเอง 35,000 55555 โอ๊ยยย” รวมทั้งมีคอมเมนต์เข้ามาแสดงความเป็นห่วงว่าครั้งหน้าที่ทานกุ้ง อาจจะมีอาการรุนแรงกว่า ฉะนั้นอยากให้หยุดทานและรักษาตัวเองให้ดี

ขณะเดียวกัน ความเห็นอีกส่วนคติหนิอินฟลูฯ สายกินทั้รู้ว่าตนเองแพ้กุ้งแต่ยังทานอยู่โดยไม่กลับว่าจะมีอาการรุนแรง เช่น

“รอบนี้ตาบวมหน้าบวม รอบหน้าอาจจะไปถึงหลอดลมบวมได้ แล้วถ้าไปถึงระบบนั้น มันคือการหายใจเลยค่ะคุณพั้ม จริงๆเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงค่ะ อยากให้เข้าใจว่าร่างกายมันทนไม่ได้เหมือนกันทุกรอบนะคะ ไม่คุ้มเลยค่ะ ขออนุญาตเตือนด้วยความเป็นห่วงนะคะ “

“มันไม่ตลกอ่ะ เด็กทำตามได้นะ”

“ฮือ คุณพัมกิ้นหายไวๆนะคะ แต่เราอยากขอพูดนิดนึง อาการแพ้อาหารไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลย เราเคยเกือบเสียคุณตาไปเพราะอาการหัวใจหยุดเต้นจากการแพ้อาหาร เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะคะ รักชีวิตอย่าคิดเสี่ยงเลยค่ะ”

“ต้องเลิกกินนะคะ หนูเข้า icu มา2รอบเพราะแพ้กุ้ง ถ้าแพ้อีกหลายๆรอบมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ”

“อันตรายมากนะคะ เคยแพ้เหมือนกันค่ะตอนเด็กๆ แต่่ก็พยายามกิน เลยหายแพ้แต่่หายตั้งแต่่เด็กเหมือนกัน”

พัมกิ้น แพ้กุ้ง
ภาพจาก TikTok : พั้มกิ้น แปลว่าน่ารัก
ภาพจาก TikTok : พั้มกิ้น แปลว่าน่ารัก
ชาวเน็ตห่วงหลังพัมกิ้นรีวิวกุ้งทั้งที่แพ้
ภาพจาก TikTok : พั้มกิ้น แปลว่าน่ารัก
ชาวเน็ตห่วงหลังพัมกิ้นรีวิวกุ้งทั้งที่แพ้-2
ภาพจาก TikTok : พั้มกิ้น แปลว่าน่ารัก
ชาวเน็ตห่วงหลังพัมกิ้นรีวิวกุ้งทั้งที่แพ้-3
ภาพจาก TikTok : พั้มกิ้น แปลว่าน่ารัก
@pumpkin._77 มาละครัวบ้านดิว สั่งเองกินเองให้จบๆ #พั้มกิน #ครัวบ้านดิว ♬ เสียงต้นฉบับ – พั้มกิ้น แปลว่าน่ารัก(ช่องจริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

3 นาที ที่แล้ว
สวนสัตว์ออกแถลงการณ์ พันซ์คุง ลิงหิมะถูกลาก ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์โต้ดราม่า พันซ์คุงถูกลิงลากพื้น ร้องเสียงหลง วิ่งหนีกอดตุ๊กตา ยันไม่ได้ทำรุนแรง

33 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้ ข่าวต่างประเทศ

โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69 สถิติหวยออกต่างจังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ ข่าว

ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 จับตาประกาศสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

ทองพุ่งรับวันศุกร์! ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 ครั้งที่ 28 ปรับขึ้น รูปพรรณ 75,100 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ ข่าว

ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซีเค เจิง&quot; ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว เตือนคนรุ่นใหม่ให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น ข่าว

“ซีเค เจิง” ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว คนรุ่นใหม่ควรให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง “การหย่า” แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกสมาคมฯ หนังสือ จี้ เดอะโกสท์-อาร์ต เชียงราย ขอโทษ ข่าว

นายกสมาคมฯ หนังสือ จี้ เดอะโกสท์-อาร์ต เชียงราย ขอโทษ-จ่ายค่าลิขสิทธิ์ ปมก๊อปนิยาย ภาคินัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบเจ้าอาวาส วัดดังโคราช ขืนใจเด็กวัย 13 คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัด จนป่วยซึมเศร้า ข่าว

รวบเจ้าอาวาส วัดดังโคราช ขืนใจเด็กวัย 13 คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัด จนป่วยซึมเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร บันเทิง

เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร สาวหน้าเก๋ลุคชิค โชว์หวานพิงไหล่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอติม พริษฐ์ โต้กลับเดือด! หลังมีกระแสข่าว หมอคนดัง แนะนำให้รีบไปขูดหินปูน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” รับเคยมีปัญหาสุขภาพฟันจริง แต่รักษาหายแล้ว ชี้เป็นภาพเก่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! โรงเรียนพังงา ประกาศหยุดเรียน เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง ดับ 1 ราย หวั่นไม่ปลอดภัย ข่าว

ด่วน! โรงเรียนพังงา ประกาศหยุดเรียน เหตุคนร้ายยิงชาย ดับ 1 ราย หวั่นไม่ปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ ข่าว

ประวัติ “ครูบาชัยวัฒน์” เจ้าสำนัก วัดป่าชนะใจ เกิดอะไรกับที่ดิน สปก. สระบุรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด ข่าว

สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายอานนท์” เพิ่มอีก 2 ปี คดี ม.112 โทษรวม 31 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย &quot;น้องฮาเล่&quot; สุนัขสุดรัก หลังอยู่ด้วยกันมา 15 ปี บันเทิง

ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย “น้องฮาเล่” สุนัขสุดรัก หลังอยู่ด้วยกันมา 15 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ เจ้าอาวาส วัดนนทบุรี มีโลก 4 ใบ หลังมีคลิปสีกาเปิดศึกแย่งอาตมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรายชื่อเหยื่อ &quot;แอม ไซยาไนด์&quot; สังเวยพิษมรณะล้างหนี้ หลังนอนคุกตลอดชีวิต ข่าว

ย้อนรายชื่อเหยื่อ “แอม ไซยาไนด์” สังเวยพิษมรณะล้างหนี้ หลังนอนคุกตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อูน ไดมอนด์เกรน ท้องลูกคนแรก 3 เดือน ข่าวดารา

อูน ไดมอนด์เกรน ปล่อยโฮ แจ้งข่าวท้อง 3 เดือน รอมานาน 8 ปี ดั่งฝันเป็นจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 13:03 น.
92
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
สวนสัตว์ออกแถลงการณ์ พันซ์คุง ลิงหิมะถูกลาก

สวนสัตว์โต้ดราม่า พันซ์คุงถูกลิงลากพื้น ร้องเสียงหลง วิ่งหนีกอดตุ๊กตา ยันไม่ได้ทำรุนแรง

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button