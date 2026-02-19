ข่าว

“ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่” ซบรัฐบาล รวมแล้วตอนนี้ 286 เสียง

เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 13:11 น.
69

ไทยสร้างไทย- และ ทางเลือกใหม่ เข้าซบรัฐบาล รวมแล้วตอนนี้ 286 เสียง ขอให้รอสรุปเรื่องร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม

นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ ได้เดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และนายอุดมเดช รัตนเสถียร ว่าที่สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย เพื่อหารือแนวทางการร่วมรัฐบาลกับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำพรรคภูมิใจไทย และ นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้อำนวยการพรรค

ก่อนนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และ นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ได้แถลงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล โดยระบุว่า นายทรงศักดิ์ ได้ติดต่อ พรรคไทยสร้างไทยและพรรคทางเลือกใหม่ ให้มาร่วมรัฐบาล และเดินหน้าในการเลือกนายกรัฐมนตรีไปด้วยกัน

ขณะที่ นายอุดมเดช กล่าวว่า ตนได้รับการประสานงานจาก นายทรงศักดิ์ ในฐานะที่คุ้นเคยกันในกลุ่ม 16 พร้อมได้พูดถึงเหตุและผล จึงเห็นว่าเราควรที่จะเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาที่รุมเร้าอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจ หรือ ปัญหาความมั่นคงชายแดน เพราะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง ฉะนั้นเมื่อผลการนับคะแนนออกมา เราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพรรคที่เป็นเสียงข้างมากเรา นี่จึงเป็นเหตุผลที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการแถลงข่าววันนี้ ซึ่งเบื้องต้นได้มีการหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคแล้ว และต่อจากนี้ก็จะมีการหารือกันต่อ

ด้าน นายราเชน กล่าวว่า ตนเคารพกติกาเสียงข้างมากที่ชนะการเลือกตั้งเพื่อให้มีเสียงมากสุดในการจัดตั้งรัฐบาล แม้พรรคทางเลือกใหม่จะมี 1 เสียง แต่ก็ยินดีที่จะดำเนินการกติกาสากลโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้

โดยหลังจากนี้ไปจะมีพรรคเล็กทยอยมาร่วมรัฐบาลอีกหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า จากนี้จะมีการนัดหมายแถลงข่าวเรื่อยๆ โดยนัดก่อนล่วงหน้า 1 วัน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงข่าวอีกที

ส่วนกระแสข่าวการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าธรรม ว่า ครั้งล่าสุดที่มีการพูดคุยกันกับ นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ในระยะเวลาสั้นๆ และได้มีการแจ้งกลับไปว่าให้หัวหน้าพรรคพูดคุยกันก่อนนั้น ตามข่าวเมื่อวานทราบว่านายอนุทิน ได้มีการพูดคุยกับนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรมเบื้องต้นแล้ว แต่ขอให้รอข้อสรุปก่อน ขณะเดียวกันในวันนี้พรรคกล้าธรรมก็จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคและว่าที่สส.ในช่วงบ่ายด้วย

สำหรับเสียงของรัฐบาลในขณะนี้สามารถรวบรวมได้แล้ว 286 เสียง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย 193 เสียง, พรรคเพื่อไทย 74 เสียง, พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง, พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง, พรรคเพื่อชาติไทย 2 เสียง, พรรคไทยสร้างไทย อีก 2 เสียง , พรรคใหม่ 1 เสียง, พรรครวมใจไทย 1 เสียง, พรรคไทยทรัพย์ทวี 1 เสียง, พรรครวมพลังประชาชน 1 เสียง, พรรคมิติใหม่ 1 เสียง, พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง และ พรรคทางเลือกใหม่ 1 เสียง



Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์

