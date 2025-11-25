นักปีนเขาเสียชีวิต 2 ศพ ขณะพยายามพิชิต “อาโอรากิ” เขาสูงสุดในนิวซีแลนด์
นักปีนเขาเสียชีวิต 2 ศพ ขณะพยายามพิชิตเขาอาโอรากิ ที่มีความสูงกว่า 3,724 เมตร สูงสุดในนิวซีแลนด์ และถือเป็นเขาที่ท้าทายแม้เป็นมืออาชีพ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศนิวซีแลนด์ รายงานว่าพบนักปีนเขาสองคนเสียชีวิตหลังพลัดตกลงมาจากเมาท์คุก หรือ อาโอรากิ หนึ่งในภูเขาที่สูงสุดในนิวซีแลนด์
โดยผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ในกลุ่ม 4 คนที่พยายามจะปีนยอดเขาที่มีความสูง 3,724 เมตร โดยภูเขาลูกนี้ขึ้นชื่อเรื่องความท้าทายในการปีน สืบเนื่องจากภูมิประเทศที่เลวร้าย รวมถึงสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ ถือเป็นภูเขาที่ท้าทายแม้สำหรับมืออาชีพ
เบื้องต้นทางการนิวซีแลนด์ยังไม่ได้ระบุตัวตนผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด แต่ทางการระบุแค่ว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นไกด์ปีนเขาคนดังระดับโลก ส่วนอีกสองคนที่ร่วมปีนเขาไปด้วย เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้ไหมเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ภูเขาลูกดังกล่าวได้คร่าชีวิตนักปีนเขาสามคนที่หายตัวไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาหลายวันในการตามหาตัว ก่อนจะประกาศว่าทั้งสามเสียชีวิตแล้ว หลังจากไม่พบนักปีนเขากลุ่มดังกล่าว
