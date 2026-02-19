ดราม่าห้างดัง ไล่สาวข้ามเพศออกจากห้องลองชุด อ้างหน้าตาเหมือนผู้ชาย
ผู้ใช้เอ็กซ์ต่างประเทศรายหนึ่ง แชร์เรื่องราวสาวข้ามเพศถูก รปภ. เชิญตัวออกจากโซนห้องลองเสื้อผ้าสตรี เหตุพนักงานมองว่ารูปลักษณ์ภายนอกยังเป็นชาย ชาวเน็ตแห่วิจารณ์ประเด็นสิทธิและการเลือกปฏิบัติในพื้นที่สาธารณะ
เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ต่างประเทศ เมื่อผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) @Real_Ames รายงานข่าวเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 กรณีสาวข้ามเพศคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเชิญตัวออกจากห้องลองเสื้อผ้าสตรีในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในต่างประเทศ โดยให้เหตุผลว่าเธอดูเหมือนผู้ชาย
สาวข้ามเพศรายนี้เล่าว่า ขณะที่เธอกำลังลองเสื้อผ้าตามปกติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เข้ามาหาและขอให้เธอออกจากพื้นที่ทันที โดยอ้างเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเธอเป็นสาเหตุหลัก เธอระบุว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เธอรู้สึกอับอาย ถูกลดทอนศักดิ์ศรี และรู้สึกไม่ปลอดภัยเพียงเพราะเธอต้องการใช้พื้นที่ที่ตรงกับเพศสภาพของตัวเอง
หลังจากเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อน หลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่ไร้ความเคารพและเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับผู้ถูกกระทำ ขณะที่บางส่วนมีการแสดงความเห็นที่แตกต่าง โดยมองว่าเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตามความเหมาะสมของสถานที่
กลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศเสนอว่า ห้างร้านต่าง ๆ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม รวมถึงต้องฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและมีจริยธรรมในการบริการ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถใช้บริการได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องหวาดกลัวการถูกคุกคามหรือการกีดกัน.
อ่านข่าวที่น่าสนใจ
- ตำรวจเผยรายละเอียด มือปืนกราดยิงแคนาดา ตาย 9 ศพ เป็นคนข้ามเพศ
- ภัยสังคม! เด็ก 11 ถูก LGBTQ หื่น ขยำเป้า-ถามลามก เร่งล่าตัว เอาเรื่องถึงที่สุด
- สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกเอาคืนทันควัน
ข้อมูลจาก : Twitter (x) @Real_Ames, FB/David J Harris Jr.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: