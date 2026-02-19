ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าห้างดัง ไล่สาวข้ามเพศออกจากห้องลองชุด อ้างหน้าตาเหมือนผู้ชาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 16:43 น.
62
ผู้ใช้เอ็กซ์ต่างประเทศรายหนึ่ง แชร์เรื่องราวสาวข้ามเพศถูก รปภ. เชิญตัวออกจากโซนห้องลองเสื้อผ้าสตรี

ผู้ใช้เอ็กซ์ต่างประเทศรายหนึ่ง แชร์เรื่องราวสาวข้ามเพศถูก รปภ. เชิญตัวออกจากโซนห้องลองเสื้อผ้าสตรี เหตุพนักงานมองว่ารูปลักษณ์ภายนอกยังเป็นชาย ชาวเน็ตแห่วิจารณ์ประเด็นสิทธิและการเลือกปฏิบัติในพื้นที่สาธารณะ

เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ต่างประเทศ เมื่อผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) @Real_Ames รายงานข่าวเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 กรณีสาวข้ามเพศคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเชิญตัวออกจากห้องลองเสื้อผ้าสตรีในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในต่างประเทศ โดยให้เหตุผลว่าเธอดูเหมือนผู้ชาย

สาวข้ามเพศรายนี้เล่าว่า ขณะที่เธอกำลังลองเสื้อผ้าตามปกติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เข้ามาหาและขอให้เธอออกจากพื้นที่ทันที โดยอ้างเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเธอเป็นสาเหตุหลัก เธอระบุว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เธอรู้สึกอับอาย ถูกลดทอนศักดิ์ศรี และรู้สึกไม่ปลอดภัยเพียงเพราะเธอต้องการใช้พื้นที่ที่ตรงกับเพศสภาพของตัวเอง

หลังจากเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อน หลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่ไร้ความเคารพและเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับผู้ถูกกระทำ ขณะที่บางส่วนมีการแสดงความเห็นที่แตกต่าง โดยมองว่าเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตามความเหมาะสมของสถานที่

กลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศเสนอว่า ห้างร้านต่าง ๆ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม รวมถึงต้องฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและมีจริยธรรมในการบริการ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถใช้บริการได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องหวาดกลัวการถูกคุกคามหรือการกีดกัน.

อ่านข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลจาก : Twitter (x) @Real_Ames, FB/David J Harris Jr.

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ โนซึลบี ร่างทรง Gen Z จาก Battle of Fates ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป โนซึลบี ร่างทรงสุดฮอต ทายแม่นจนอึ้ง ย้อนอดีตช้ำ แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 19

17 วินาที ที่แล้ว
สาว 21 ลื่นตกเขาเสียชีวิตเพราะอากาศติดลบ ข่าวต่างประเทศ

ไร้ปาฏิหาริย์ สาวลื่นตกเขา เกาะหน้าผายื้อชีวิต หนาวดับสลด สุนัขเฝ้าศพไม่ห่าง

30 นาที ที่แล้ว
ผู้ใช้เอ็กซ์ต่างประเทศรายหนึ่ง แชร์เรื่องราวสาวข้ามเพศถูก รปภ. เชิญตัวออกจากโซนห้องลองเสื้อผ้าสตรี ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าห้างดัง ไล่สาวข้ามเพศออกจากห้องลองชุด อ้างหน้าตาเหมือนผู้ชาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

มาตามนัด! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวดหวยสัญจร จ.สุราษฎ์ธานี 1 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิจัยผุด กางเกงในอัจฉริยะ ติดเซ็นเซอร์จิ๋ว ตรวจจับการตด วัดสุขภาพลำไส้ ข่าวต่างประเทศ

นักวิจัยผุด กางเกงในอัจฉริยะ ติดเซ็นเซอร์จิ๋ว ตรวจจับการตด วัดสุขภาพลำไส้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยชี้ Gen Z โฟกัสการนอนและทำงานมากกว่ามีเซ็กซ์ ข่าวต่างประเทศ

ผลวิจัยวัยรุ่น GEN Z มีเซ็กส์น้อยลง ครองตัวเป็นโสด ติดโซเชียล เพราะสาเหตุนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยสภาพห้องขัง “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” ขณะคุมตัว รอการสอบปากคำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2569 สมาคมค้าทองคำเตรียมประกาศราคาครั้งที่ 1 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 19 ก.พ. 69 ปิดตลาดล่าสุด ครั้งที่ 21 รูปพรรณขายออก 74,500 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน ตำรวจจับ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ โยงคดีฉาวเอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน ตำรวจบุกจับ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ตรงวันเกิด 66 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.ก.ส. ชี้แจงกรณียุบ สมาคมฌาปณกิจฯ ยืนยันดำเนินงานตามปกติ สถานะยังมั่นคง เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. ชี้แจงกรณียุบ สมาคมฌาปณกิจฯ ยืนยันดำเนินงานตามปกติ สถานะยังมั่นคง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จิตรเมืองนนท์ บุกกองปราบฯ แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ดด่าลามปามบุพการี ลั่น “ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสด” ข่าว

รถถัง บุกกองปราบฯ แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ดด่าบุพการี ลั่น “ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสด”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู กนกวรรณ เปิดใจรู้โลกอีกใบ เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

ปู กนกวรรณ ปล่อยโฮ เด๋อ ดอกสะเดา ซ่อนโลกอีกใบไว้ 29 ปี ถามเจ็บ คู่ชีวิตหรือม้าใช้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคำขอพร เอมมี่ มรกต ในวันเกิดฉลอง 42 กะรัต ทำ เจนี่-เจนสุดา ถูกใจมาก บันเทิง

เผยคำขอพร เอมมี่ มรกต ในวันเกิดฉลอง 42 กะรัต ทำ เจนี่-เจนสุดา ถูกใจมาก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ เด๋อ ดอกสะเดา ตำนานตลกคาเฟ่ หลังลูกสาวนำส่งห้องฉุกเฉินกะทันหัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธิษะณา&quot; เผยสาเหตุวิจารณ์ พรรคประชาชน ยันไม่ได้ทำลายใคร แต่มาตรฐานต้องสูงกว่านี้ ข่าวการเมือง

“ธิษะณา” เผยสาเหตุวิจารณ์ ปชน. ยันไม่ได้ทำลายใคร แต่มาตรฐานต้องสูงกว่านี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูเขมร ห้ามทำตามเทรนด์สไบใส่ยีนส์ อ้างไทยขโมยไปลดคุณค่า ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ เขมร แขวะไทย ห่มสไบใส่ยีนส์ อ้างขโมยชุด-ทำลายคุณค่า สั่งห้ามทำตาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กนักเรียนเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ ข่าว

เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ. บันเทิง

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ อนุมัติเป่าหยุดเกมชั่วคราว ให้นักเตะมุสลิมพัก ละศีลอด ช่วงรอมฎอน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น บันเทิง

อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! สาวทำคอนเทนต์สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ-ถ่มน้ำลายใส่ ล่าสุดลบคลิปหนี ข่าว

รับไม่ได้! สาวทำคอนเทนต์ สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ แถมบีบคอ-ถ่มน้ำลายใส่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 16:43 น.
62
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1 มีนาคม 2569

มาตามนัด! เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวดหวยสัญจร จ.สุราษฎ์ธานี 1 มี.ค. 69

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

เผยสภาพห้องขัง “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” ขณะคุมตัว รอการสอบปากคำ

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2569 สมาคมค้าทองคำเตรียมประกาศราคาครั้งที่ 1

ราคาทองวันนี้ 19 ก.พ. 69 ปิดตลาดล่าสุด ครั้งที่ 21 รูปพรรณขายออก 74,500 บาท

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน ตำรวจจับ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ โยงคดีฉาวเอปสตีน

ด่วน ตำรวจบุกจับ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ตรงวันเกิด 66 ปี

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button