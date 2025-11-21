ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 15:31 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 15:31 น.
76
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

ภูเขาไฟเซเมรู ภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ปะทุรุนแรง พ่นเถ้าถ่านลาวาลงมาตามไหล่เขาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางการอินโดนีเซียได้ยกระดับเตือนภัยสูงสุด เตือนให้ประชาชนอพยพกว่าพันคน

จาการ์ตา – เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียรายงานว่าสามารถช่วยเหลือกลุ่มนักปีนเขาและเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่บนภูเขาไฟเซเมรูได้มากกว่า 170 คน หลังเกิดการปะทุขึ้นอย่างกะทันหันในสัปดาห์นี้ ขณะที่สัญญาณการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาบ่งชี้ว่า การปะทุของภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนเกาะชวาจะยังคงไม่สงบเร็วๆ นี้

มีนักปีนเขา ลูกหาบ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว รวมประมาณ 178 คน เริ่มต้นปีนภูเขาไฟเซเมรู ซึ่งมีความสูง 3,676 เมตร ในเขตลูมาจัง ของจังหวัดชวาตะวันออก ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา ก่อนจะติดค้างอยู่ที่บริเวณลานกางเต็นท์ รานู กุมโบโล

นายปริอาติน ฮาดี วิชายา หัวหน้าศูนย์บรรเทาภัยพิบัติทางภูเขาไฟและธรณีวิทยา เปิดเผยว่า “พวกเขาทุกคนปลอดภัย และกำลังได้รับการช่วยเหลือให้เดินทางกลับ” แม้ว่าลานกางเต็นท์รานู กุมโบโล จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากเขตอันตรายหลัก 8 กิโลเมตร และไม่ได้อยู่ในแนวเส้นทางการไหลของเมฆร้อนที่มุ่งไปทางใต้-ตะวันออก แต่กลุ่มนักปีนเขาอาจสัมผัสกับเถ้าภูเขาไฟได้

People inspect the damage caused by the eruption of Mount Semeru in Lumajang, East Java, Indonesia, Thursday, Nov. 20, 2025. (AP Photo/Wawan Sugiarto)

ภูเขาไฟเซเมรูได้พ่นกลุ่มเถ้าถ่านร้อนแรงและส่วนผสมของหิน ลาวา และก๊าซ ลงมาตามไหล่เขาเป็นชุด ๆ ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันจนถึงค่ำวันพุธ กลุ่มควันร้อนเหล่านี้ได้ไหลลงไปตามไหล่เขาเป็นระยะทางถึง 13 กิโลเมตร

นายมูฮัมหมัด วาฟิด หัวหน้าสำนักงานธรณีวิทยาของอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า กลุ่มควันร้อนหนาแน่นพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงถึง 2 กิโลเมตร ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องยกระดับการแจ้งเตือนภูเขาไฟสู่ระดับสูงสุด กระแสความหนาแน่นของไพโรคลาสติก (Pyroclastic Density Currents) หรือส่วนผสมของเถ้าถ่านและก๊าซที่ร้อนจัด ได้ไหลลงสู่หุบเขาแม่น้ำเบซุก โกโบกัน ทางด้านทิศใต้ของภูเขาไฟ

นายวาฟิดเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ตามแนวแม่น้ำเบซุก โกโบกัน ซึ่งเป็นเส้นทางไหลของลาวา พร้อมระบุว่า ทางการกำลังพิจารณาขยายเขตอันตรายให้กว้างกว่าระยะ 8 กิโลเมตรในปัจจุบัน เนื่องจากกิจกรรมการไหวสะเทือนของภูเขาไฟเซเมรูบ่งชี้ว่าการปะทุยังคงดำเนินอยู่และมีสัญญาณการถล่มเพิ่มขึ้น

People inspect the damage caused by the eruption of Mount Semeru in Lumajang, East Java, Indonesia, Thursday, Nov. 20, 2025. (AP Photo/Wawan Sugiarto)

อพยพชาวบ้าน 1,000 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

นายอับดุล มูฮารี โฆษกสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้อพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ในสามหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูงสุดในเขตลูมาจัง ไปยังศูนย์พักพิงที่รัฐบาลจัดหาให้ และยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม มีรายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินในลูมาจังอย่างหนักจากเหตุปะทุ ประชาชนบางส่วนได้กลิ่นกำมะถัน มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สองรายประสบอุบัติเหตุล้มบนสะพานเนื่องจากเถ้าถ่านร้อน ทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส

ภูเขาไฟเซเมรูเคยปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 51 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอกอีกหลายร้อยคนในหมู่บ้านที่ถูกโคลนฝังกลบ ซึ่งครั้งนั้นรัฐบาลได้อพยพผู้คนกว่า 10,000 คน และย้ายบ้านเรือนประมาณ 2,970 หลังออกจากเขตอันตราย

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตามวงแหวนไฟแปซิฟิก ทำให้เป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวและกิจกรรมภูเขาไฟได้ง่าย

People carry their belongings as they evacuate their homes at a village affected by the eruption of Mount Semeru in Lumajang, East Java, Indonesia, Thursday, Nov. 20, 2025. (AP Photo/Wawan Sugiarto)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

32 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 15:31 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 15:31 น.
76
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
โบท็อก

รู้ก่อนฉีด โบท็อก คืออะไร ฉีดจุดไหน มีกี่ยี่ห้อ ?

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
วิธีปูกระเบื้องยาง

วิธีปูพื้นกระเบื้องยาง สวยทน ห้องสวยเหมือนช่างมือโปร

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button