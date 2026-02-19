เปิดวาร์ป โนซึลบี ร่างทรงสุดฮอต ทายแม่นจนอึ้ง ย้อนอดีตช้ำ แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 19
ประวัติ โนซึลบี ร่างทรง Gen Z จาก Battle of Fates สื่อองค์เทพแม่นจนขนลุก เจาะลึกชีวิตมีลูกตั้งแต่ 19 ปี ก่อนจับได้แฟนมีชู้ ผันตัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ก่อนสัมผัสถึงพลังงานพิเศษ ขอบคุณคนไทยที่เอ็นดู
เรียกได้ว่ากระแสความแรงของรายการ Battle of Fates ทาง Disney+ Hotstar ทำให้ชื่อของ โนซึลบี (Noh Seul-bi) ร่างทรงสาวสไตล์สุดฮอต วัย 28 ปี ผู้มีประสบการณ์มาแล้วกว่า 5 ปี กลายเป็นที่พูดถึงทั้งในเกาหลีใต้และในไทย โดยเฉพาะความสามารถในการทำนายที่ทำเอาผู้ชมทึ่งในภารกิจหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ทำเอาหลายคนอึ้ง เพราะเธอสามารถระบุรายละเอียดได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทำพิธีใด ๆ จนกลายเป็นผู้ร่วมรายการคนแรกที่ผ่านเข้ารอบลอยลำ
วันนี้เราจะพาไปรู้จักโนซึลบีให้มากขึ้น เส้นทางชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ก่อนหน้านี้ร่างทรงสาวเคยไปร่วมรายการ Teenage Parents 3 วาไรตี้เกาหลีเกี่ยวกับชีวิตแม่วัยใส ออกอากาศในปี 2566 เล่าอดีตชุดช้ำในช่วงวัยเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงทั้งในโรงเรียนและครอบครัว เธอจึงหามาใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นทางออกเดียวในการคลายความเหงา
ต่อมาเธอพบรักกับชายคนหนึ่งผ่านการทักแชทดูดวง ด้วยความที่เขาดูเข้าใจชีวิตเธอทุกอย่าง เธอจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปอยู่กับเขาจนตั้งท้องในวัยเพียง 19 ปี แต่หลังจากคลอดลูก เธอพบว่าฝ่ายชายมีชู้จึงตัดสินใจเลิกราและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
ระหว่างที่เลี้ยงลูกเพียงลำพัง โนซึลบีเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานพิเศษบางอย่างจนในที่สุดตัดสินใจรับขันธ์และประกอบอาชีพเป็นร่างทรงควบคู่ไปกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายมู
ปัจจุบันโนซึลบีเป็นที่รู้จักในประเทศไทย ล่าสุดเธอได้โพสต์ข้อความภาษาไทยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว sheknoh ขอบคุณแฟน ๆ ชาวไทยที่ให้การสนับสนุน พร้อมประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อทำกิจกรรมการกุศล ตนร่วมมือกับบริษัท METAVET THAI เพื่อบริจาคเงินช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่กำลังลำบาก เบื้องต้นจะมอบเงินจำนวน 20,000 บาท และตั้งเป้าหมายในอนาคตว่าจะพยายามทำงานเพื่อยอดบริจาคให้ถึง 2,000,000 บาท เพื่อตอบแทนความรักที่คนไทยมีให้เธอเสมอมา
“คนไทยทุกคน ขอบคุณมาก ๆ นะคะที่เอ็นดูและให้ความรักกับฉันอย่างอบอุ่นเสมอมา อีกไม่นานฉันจะเดินทางไป ประเทศไทยและตั้งใจว่าจะ ร่วมมือกับบริษัท METAVET THAI เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที กําลังลําบากในประเทศไทย แม้จะเป็นจํานวนเล็กน้อย ประมาณ 20,000 บาท แต่ฉัน อยากมอบด้วยความจริงใจค่ะ
และต่อไปในอนาคต ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถบริจาคได้ถึง 2,000,000 บาท ขอบคุณจากหัวใจนะคะประเทศไทยที่ฉันรักและแสนล้ำค่า”
สำหรับแฟน ๆ ที่อยากติดตามปลงานและไลฟ์สไลต์ของแม่ลูกสามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรม sheknoh รับรองว่าวตกหลุกรักเธออย่างแน่นอน
ข้อมูลจาก : chosun
