สรุปดราม่า น้องณดา โดนแซะเต้นเกินงาม แม่กบ โพสต์ป้อง “ความสุขลูกไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน”

สรุปดราม่า น้องณดา โดนมนุษย์ป้าคอมเมนต์แซะ “เต้นเกินงาม” กบ สุวนันท์ เชือดนิ่มปกป้องลูกสาว ลั่น “ความสุขลูก ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน”
จากคลิปเต้นลงช่องคิ๊กต็อกทั่ว ๆ ไปของ 1 ในทายาทนางเอกในตำนาน อย่าง น้องณดา ลูกสาวของ กบ สุวนันท์ ก่อกำเนิดเป็นดราม่าร้อนขึ้นอย่าง งง ๆ เมื่อ น้องณดา โพสต์คลิปเต้นเพลงเหลวเป๋ว ของ iZ พร้อมใส่เสื้อแขนกุดสีชมพูคอวี และเว้าหน้าท้องเล็กน้อย คู่กับกางเกงยีนส์ขายาว ดูน่ารักสดใสเป็นอย่างมาก ท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมของเหล่าแฟนคลับ
ทว่ามีชาวเน็ตบางส่วนที่เห็นต่างคิดลบว่าการลงคลิปเต้นเพลงนี้ของ น้องณดา ดูไม่เหมาะสม ไม่เรียบร้อย เสียชื่อที่เป็นลูกนางเอก จนเกิดการถกเถียงกันยกใหญ่ในกล่องคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าว
ต่อมาไม่นาน กบ สุวนันท์ ได้ยินกระแสดราม่าที่เริ่มหนาหูขึ้น จึงต้องรีบออกมาโพสต์ปกป้องน้องณดาในทันที ด้วยการโพสต์คลิปเต้นที่กำลังเป็นดราม่าลงในอินสตาแกรมส่วนตัว kob_nada_nadol พร้อมระบุข้อความฟาดนิ่ม ๆ แต่อ่านแล้วมีจุกกันเลยว่า
“ความสุขของลูก.. ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน.. แม่ไม่ต้องเตือนนะคะ หลายครั้ง..แม่เห็นลูกดูแลตัวเองเรื่องความเหมาะสมได้ดี โดยที่แม่ไม่ต้องบอกด้วยซ้ำ ขอบคุณนะลูก รักลูกที่สุดค่ะ เพลงนี้ #เหลวเป๋ว เค้าก็เต้นกันแบบนี้แหละค่ะ เดี๋ยวแม่จะหัดเต้นมั่ง อิ ๆ ปล.แม่ดูแลอยู่ตลอดนะคะ ถ้ามีอะไรที่ควรเตือน จะรีบทำโดยไวไม่ต้องห่วงค่ะ”
@nada_blinkblink
เหลวเป๋ว👀 เหลวเป๋ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น้องณดา ลูกสาว กบ สุวนันท์ ตอบกลับนิ่มๆ หลังถูกแซะ สวยแบบแปลกๆ
- น้องณดา ลูกสาวแม่กบ เจอเมนต์แรง สวยแบบแปลก ๆ งานนี้ดูวิธีรับมือฉบับเด็กดี
- เฉลยส่วนสูง น้องณดา ลูกสาวแม่กบ สุวนันท์ ไม่อยากเชื่อว่าอายุเท่านี้
อ้างอิงจาก : TikTok @nada_blinkblink, IG kob_nada_nadol
ติดตาม The Thaiger บน Google News: