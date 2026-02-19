กรมอุตุฯ ยืนยัน ไทยเข้าหน้าร้อนปี 69 วันที่ 22 ก.พ. เตือนร้อนสูงถึง 43 องศา
กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันว่าประเทศไทยจะเข้าหน้าร้อนในปี 2569 ในช่วงวันที่ 22 ก.พ. 69 เตือนอากาศจะร้อนสูงถึง 42-43 องศา
กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก “ไทยเข้าสู่ฤดูร้อน อย่างเป็นทางการ 22 ก.พ. 69”
ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เคยแจ้งเตือนว่า 3 จังหวัดเตรียมรับมือ อุณหภูมิพุ่งสูง ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งคาดการณ์ว่า ฤดูร้อนจะเริ่มต้นขึ้นประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2569 โดยหน้าร้อนปีนี้จะร้อนกว่าปีที่ผ่านมา
สำหรับ 3 จังหวัดในไทยที่ต้องเตรียมรับมืออากาศร้อน ชนิดที่อุณหภูมิพุ่งทะลุเกิน 42 องศาเซลเซียส ประกอบไปด้วยแม่ฮ่องสอน, ลำปาง และ ตาก
ต้นเดือนถึงกลางเดือน มี.ค. อากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้เป็นระยะๆ
ปลายเดือน มี.ค. ถึง กลางเดือน เม.ย. อากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป อากาศร้อนจัดในบ้างพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 42-43 องศาเซลเซียส ส่วนมากบริเวณภาคเหนือ พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้เป็นระยะๆ
ส่วน ปลายเดือน เม.ย. ถึง กลางเดือน พ.ค. เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล อากาศแปรปรวน อากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ กับ ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น
