ตื่นตี 3 แล้วนอนไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์
ตื่นกลางดึก ตื่นตี 3 แล้วไม่หลับ หมอแนะวิธี Cognitive Shuffling สับขาหลอกสมองให้หลับยาว
คนจำนวนมากมักสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก แล้วข่มตานอนต่อไม่ได้ นายแพทย์อามีร์ ข่าน แพทย์ชื่อดังจากรายการโทรทัศน์ ITV ของอังกฤษ ออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ วิธีการของเขาช่วยให้กลับไปนอนหลับได้สนิทอีกครั้ง ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม
สาเหตุหลักที่ทำให้นอนไม่หลับต่อหลังจากตื่นกลางดึก
มักเกิดจากสมองไม่ยอมหยุดทำงาน ความเครียดจากเรื่องงาน เรื่องเงิน หรือเรื่องลูก วนเวียนอยู่ในหัว ความคิดเหล่านี้กระตุ้นให้สมองตื่นตัวเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัย ร่างกายจึงสั่งการให้ตื่นเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหา แทนที่จะพักผ่อนตามปกติ
นายแพทย์อามีร์แนะนำเทคนิคที่เรียกว่า Cognitive Shuffling หรือการสับเปลี่ยนความคิด วิธีนี้เป็นทางเลือกใหม่แทนการนับแกะแบบเดิม เป้าหมายคือการหยุดวงจรความคิดที่ฟุ้งซ่าน มันจะทำหน้าที่รบกวนกระบวนการคิดที่กำลังเครียด ช่วยให้สมองเข้าสู่โหมดพักผ่อนและรับรู้ว่าร่างกายอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยพอที่จะหลับ
วิธีปฏิบัติเริ่มต้นจากการนอนลงในท่าที่สบาย เลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาหนึ่งคำ คำนั้นต้องเป็นคำทั่วไปที่ไม่มีผลต่อความรู้สึกหรืออารมณ์ ตัวอย่างเช่นคำว่า BED ที่แปลว่าเตียง
เมื่อได้คำหลักแล้ว ให้เริ่มกระบวนการด้วยการสะกดตัวอักษรทีละตัว เริ่มจากตัว B ให้คิดถึงคำศัพท์อื่นที่ขึ้นต้นด้วยตัว B ให้ได้มากที่สุด เช่น Ball (ลูกบอล) Bat (ค้างคาว) หรือ Baby (เด็กทารก) ระหว่างที่นึกคำศัพท์เหล่านี้ ต้องสร้างภาพของสิ่งของนั้นในหัวตามไปด้วย
เมื่อนึกคำศัพท์หมวดตัว B จนพอใจแล้ว ให้ขยับไปที่ตัวอักษรถัดไปคือตัว E และทำซ้ำกระบวนการเดิม จากนั้นต่อด้วยตัว D จนครบทุกตัวอักษร หากทำจนจบคำว่า BED แล้วยังไม่หลับ ให้เริ่มกระบวนการใหม่ด้วยคำอื่นที่มีความหมายเป็นกลางเช่นเดิม
นายแพทย์อามีร์ยืนยันว่าวิธีนี้ได้ผลดีมากสำหรับหลายคน การบังคับให้สมองคิดถึงคำศัพท์และภาพที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน จะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องเครียด ทำให้สมองล้าและเผลอหลับไปในที่สุด
ความกังวลเรื่องการนอนหลับส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพได้ หากปล่อยให้เกิดความเครียดทุกครั้งที่ตื่นมากลางดึก ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมา ทำให้หัวใจเต้นเร็วและตื่นตัวมากขึ้น สิ่งนี้จะกลายเป็นวงจรอุบาทว์ที่นำไปสู่อาการนอนไม่หลับเรื้อรัง
ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการตื่นกลางดึก ควรทดลองใช้วิธี Cognitive Shuffling หากอาการยังไม่ดีขึ้น หรือส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
