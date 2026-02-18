ข่าวต่างประเทศ

อดีตครูสาว ชี้ช่องรวย ผันตัว “ขายโลงศพ” ส่งออกยุโรป โกยปีละ 200 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 15:21 น.
98
ลิซ่า หลิว ครูสาวจากแดนมังกร เปิดใจ ยอมทิ้งอาชีพครูมาจับธุรกิจโลงศพเมืองเหอเจ๋อ
ภาพจาก : South China Morning Post

ลิซ่า หลิว ครูสาวจากแดนมังกร เปิดใจ ยอมทิ้งอาชีพครูมาจับธุรกิจโลงศพเมืองเหอเจ๋อ ส่งออกตลาดยุโรป-อิตาลี ฟันกำไรมหาศาล ปีละ 200 ล้าน ชี้เป็นสินค้าจำเป็นวาระสุดท้ายที่โลกต้องการ

อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าในวัฒนธรรมจีน และรวมถึงประเทศไทย ความตาย มักถูกมองว่าเป็นเรื่องอัปมงคลและเป็นลางร้าย แต่ที่เมืองเหอเจ๋อ (Heze) มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน กำแพงทางวัฒนธรรมนี้กลับถูกทลายลงด้วยอุตสาหกรรมความตายยุคใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ข้อมูลจากนิตยสาร Personage ได้เปิดเผยเรื่องราวของ ลิซ่า หลิว (Lisa Liu) สาววัย 29 ปีจากเมืองเหอเจ๋อ อดีตคุณครูที่ตัดสินใจลาออกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2023 หลังทนกับความเครียดและอาการเสียงแหบแห้งจากการสอนไม่ไหว

เธอเล่าว่าจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากการสัมภาษณ์งานโดยบังเอิญ ทำให้เธอก้าวเข้าสู่วงการ ขายโลงศพ โดยเน้นส่งออกไปยังตลาดยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี

จากความกลัวสู่โอกาสทองในการทำธุรกิจหัวแถวใหม่

เจ้านายของ ลิซ่า หลิว พาเธอทัวร์โรงงานเพื่อดูขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ตัดไม้ แกะสลัก ไปจนถึงประกอบโลง สิ่งที่ทำให้เธอเปิดใจคือทัศนคติของคนงาน ที่มองว่าโลงศพก็แค่ วัตถุไม้ ชิ้นหนึ่ง ถึงขนาดที่คนงานบางคนเอาโกศเปล่าไปใช้เป็นกล่องเก็บของที่บ้านด้วยซ้ำ ทำให้ลิซ่ามีมุมมองใหม่เกี่ยวกับความกลัวเรื่องของลางร้ายตามขนบธรรมเนียมเดิมที่เคยถูกปลูกฝั่งมาว่า ข้าวของเครื่องใช้ของผู้วายชน ล้วนเป็นสิ่งอัปมงคลทั้งสิ้น

ลิซ่า อธิบายว่า โลงศพแบบจีนมักจะมีสีเข้มและหนัก แต่โลงสำหรับตลาดอิตาลีจะเน้นน้ำหนักเบาและมีลวดลายแกะสลักทางศาสนา ที่สำคัญคือพิธีกรรมในจีนมักเผาแค่ร่าง แต่ที่อิตาลีเผาทั้งโลงทั้งร่าง

เมืองเหอเจ๋อ มีต้น เพาโลเนีย (Paulownia) กว่า 3 ล้านต้น ซึ่งเป็นไม้เนื้อเบา ติดไฟง่าย และมีลายไม้สวยงาม จึงเหมาะเจาะกับความต้องการของตลาดอิตาลีอย่างที่สุด

ราคาถูกกว่า 10 เท่า โกยรายได้มหาศาล

สื่อจีนอย่าง Jimu News รายงานว่า โลงศพจากเหอเจ๋อมีราคาอยู่ที่ประมาณ 90-150 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,200 – 5,400 บาท) ซึ่งถูกกว่าโลงศพที่ผลิตในยุโรปที่ราคาสูงถึง 1,100 – 2,100 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 39,000 – 75,000 บาท) หลายเท่าตัว

โรงงานของหลิวส่งออกโลงศพไปยุโรปปีละกว่า 40,000 ใบ สร้างรายได้เกือบ 40 ล้านหยวน (ประมาณ 200 ล้านบาท) ต่อปี

แม้จะมีความท้าทายเรื่องนโยบายของสหภาพยุโรปและค่าขนส่งที่สูงขึ้น แต่ลิซ่า หลิวยังมองโลกในแง่ดี โดยเธอกล่าวกับสื่อสั้น ๆ ว่า “คนตายกันทุกวัน สุดท้ายทุกคนก็ต้องใช้โลงศพ”

ซ่า หลิว (Lisa Liu) สาววัย 29 ปีจากเมืองเหอเจ๋อ อดีตคุณครูที่ตัดสินใจลาออกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2023
ภาพประกอบบทความ

เทรนด์ “มูเตลู” ส่งออกวัฒนธรรมความตาย

ไม่ใช่แค่เหอเจ๋อเท่านั้น หมู่บ้านหมี่เป่ยจวง (Mibeizhuang) ในมณฑลเหอเป่ย ก็กลายเป็นศูนย์กลางสินค้างานศพเช่นกัน ถนนในหมู่บ้านเต็มไปด้วยร้านขายชุดคนตาย พวงหรีด และถุงห่อศพ

ชาวบ้านที่นี่ปรับตัวเก่ง โดยเริ่มขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษเงินกระดาษทองย่อยสลายได้ หรือพวงหรีดไฟฟ้า ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และสหรัฐฯ

ที่น่าสนใจคือ ในโลกตะวันตกมีเทรนด์วัยรุ่นไลฟ์สด เผากระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อขอพร (คล้ายสายมู) โดยบนแพลตฟอร์มต่างประเทศ กระดาษเงินกระดาษทองหนึ่งปึกขายได้ถึง 15 ดอลลาร์ (ราว 540 บาท) ในขณะที่จีนขายกันไม่ถึง 10 หยวน (ราว 50 บาท)

การเติบโตของธุรกิจนี้สะท้อนมุมมองที่ซับซ้อนของคนจีนที่มีต่อความตาย แม้คนส่วนใหญ่จะยังถือเคล็ด (เช่น เกลียดเลข 4 เพราะเสียงเหมือนคำว่าตาย) แต่คนรุ่นใหม่เริ่มมองเรื่องนี้ด้วยเหตุผลมากขึ้น หรือที่นักสังคมวิทยาเรียกว่า “การลดความลึกลับของความตาย” (Demystification of death)

วัยรุ่นจีนเริ่มกล้าเผชิญหน้ากับความตายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หยาง เทียนเจิน เอเจนซี่คนดัง จัดงานศพให้ตัวเองในวันเกิด (Living Funeral) เพื่อทบทวนชีวิต

เสี่ยวกัน อินฟลูเอนเซอร์ จัดงานศพและออกแบบโลงเป็นรูปยานอวกาศ เพื่อบอกลาคุณย่าและระลึกถึงอุบัติเหตุที่เกือบคร่าชีวิตเขา

ธุรกิจใหม่ๆ เช่น ศูนย์จำลองประสบการณ์ความตายในเซี่ยงไฮ้ หรือคาเฟ่ Ferryman ที่ให้ลูกค้าเล่าเรื่องชีวิตแลกกาแฟฟรี

ปรากฏการณ์นี้ทำให้อาชีพสัปเหร่อ นักวางแผนงานศพ และนักออกแบบสุสาน ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น เพราะพวกเขาเริ่มมองว่า “ความตายเปรียบเสมือนกระจกเงา ที่สะท้อนให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่” นั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : South China Morning Post

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์ ข่าวต่างประเทศ

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

2 นาที ที่แล้ว
พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย ข่าว

พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

29 นาที ที่แล้ว
สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน ข่าวต่างประเทศ

สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย ข่าวต่างประเทศ

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลดซ้ำ! หนุ่มอินโดฯ ถูกจระเข้ขย้ำดับ ขณะลงงมหอยปากแม่น้ำ เปิดสถิติช็อก 179 เหยื่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภารโรงล่วงละเมิดเด็กในโรงเรียน ข่าวต่างประเทศ

คุก 12 ปี! ภารโรงใคร่เด็กล่วงละเมิด ช็อก เหยื่ออายุน้อย ผวาทุกข์ทรมานชั่วชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุฬาราชมนตรี ประกาศ วันที่ 1 รอมฎอน 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการ ครบ 400 เขต เช็กที่นี่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าสาววัย 64 พบรักแท้หนุ่มวัย 32 ปี ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งงานหนุ่มรุ่นลูก ไม่แคร์รักต่างวัย 32 ปี เห็นแล้วอึ้ง หน้าเด็กมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตื่นตี 3 แล้วไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์ สุขภาพและการแพทย์

ตื่นตี 3 แล้วนอนไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า หลิว ครูสาวจากแดนมังกร เปิดใจ ยอมทิ้งอาชีพครูมาจับธุรกิจโลงศพเมืองเหอเจ๋อ ข่าวต่างประเทศ

อดีตครูสาว ชี้ช่องรวย ผันตัว “ขายโลงศพ” ส่งออกยุโรป โกยปีละ 200 ล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน ข่าว

จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 ก.พ. 69 ปิดตลาดล่าสุด ครั้งที่ 16 ดิ่งลง รูปพรรณขายออก 73,700 บาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 18 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 ก.พ. 69 เช็กสถิติย้อนหลัง หวยออกวันที่ 18 พบเลขเบิ้ลเพียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงื่อนไขการสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ข่าว

เงื่อนไขสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ยานยนต์

5 ข้อดีของการใช้บริการรถตู้ให้เช่า นั่งสบาย ไปได้ยกแก๊ง!

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทยักษ์โฆษณาญี่ปุ่น เดนท์สุ เผยผลประกอบการปี 2025 ขาดทุนสุทธิ 3.28 แสนล้านเยน ข่าวต่างประเทศ

วิกฤต เดนท์สุ บ.โฆษณาญี่ปุ่น สั่งปลดซีอีโอ หลังขาดทุนประวัติศาสตร์ 3.2 แสนล้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมบิกินี่เดินงานวัด ข่าว

ดราม่าเดือด นทท. ใส่บิกินี่เดินงานวัด เหมาะสมไหม งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนดีกันแล้ว? ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ขึ้นโรงพัก ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย บันเทิง

ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย ลั่น แค่เข้าใจผิด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัคซีน IPD ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ต้องฉีดกี่เข็ม ไลฟ์สไตล์

วัคซีน IPD คืออะไร ฉีดกี่เข็มแน่ เด็ก 3-4 เดือนเพิ่งเริ่มฉีดทันไหม สรุปครบจบที่นี่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า เศรษฐกิจ

เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวงศ์ ฉายะจินดา ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตวัย 96 ปี ข่าว

สิ้น ชูวงศ์ ฉายะจินดา ราชินีนวนิยายพาฝัน ผู้ประพันธ์ ‘จำเลยรัก’ จากไปด้วยโรคชรา วัย 96 ปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กู้เงินซื้อบ้านมือ 1 กับบ้านมือ 2 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนกู้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 15:21 น.
98
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

สลดซ้ำ! หนุ่มอินโดฯ ถูกจระเข้ขย้ำดับ ขณะลงงมหอยปากแม่น้ำ เปิดสถิติช็อก 179 เหยื่อ

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569

จุฬาราชมนตรี ประกาศ วันที่ 1 รอมฎอน 2569

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC

ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button