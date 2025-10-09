หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์
“หมอหมู” เตือน นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลร้ายกว่าที่คิด ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี และเสี่ยงอัลไซเมอร์โดยไม่รู้ตัว
9 ตุลาคม 2568 รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี หรือ “หมอหมู” อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนภัยร้ายแรงของการ “นอนน้อย” ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพสมอง โดยชี้ว่าการนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน อาจทำให้สมองหดตัวเทียบเท่ากับสมองที่แก่เร็วขึ้นถึง 7 ปี
“นอนน้อย สมองหดจริงไหม? “แค่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง สมองจะ ‘หด’ เหมือนคนแก่ขึ้น 7 ปี”
เขาเป็นผู้บริหารวัย 45 ปี ที่ทำงานวันละ 14 ชั่วโมง ทุกเช้าเริ่มประชุม 8 โมง เย็นยังตอบอีเมลต่อถึงเที่ยงคืน เขามักพูดว่า “ผมไม่ต้องนอนเยอะหรอกหมอ แค่กาแฟแก้วเดียวก็ไหวแล้ว” จนวันหนึ่ง ระหว่างนำเสนอในห้องประชุมใหญ่ เขาหน้ามืด ล้มลงกลางโต๊ะประชุม หมอวินิจฉัยว่า สมองขาดเลือดชั่วคราวจากความเครียดและพักผ่อนน้อยเรื้อรัง
งานวิจัยใหม่ยืนยันว่า “นอนน้อย = สมองหดจริง” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใหญ่ที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคืน จะมี “ปริมาตรสมองลดลง” ในบริเวณ Hippocampus — ศูนย์ความจำและอารมณ์ เทียบเท่ากับสมองที่แก่เร็วขึ้นประมาณ 7 ปี อีกทั้งยังมีระดับโปรตีนเบต้าอะมีลอยด์ (β-amyloid) สูงขึ้นในสมอง ซึ่งเป็นสารต้นเหตุของ โรคอัลไซเมอร์
นอกจากนี้ การนอนน้อยต่อเนื่องเพียง 5 คืน ส่งผลให้สมองเกิด “ภาวะอักเสบระดับเซลล์” และลดการไหลเวียนเลือดในสมองส่วนหน้า ส่งผลต่อการตัดสินใจ ความจำ และอารมณ์โดยตรง สรุปง่าย ๆ
1. นอนน้อยกว่า 6 ชม./วัน → สมองหดเทียบเท่าคนแก่เร็วขึ้น 7 ปี
2. นอนหลับไม่ลึก → สมองไม่ขจัดของเสีย β-amyloid → เสี่ยงอัลไซเมอร์
3. นอนน้อยต่อเนื่อง → สมองอักเสบ ความจำลด เครียดง่าย
ข้อคิดจากหมอหมู หัวใจและสมอง ไม่ใช่เครื่องจักร มันต้องการ “การพัก” เหมือนกัน อย่าคิดว่านอนคือการเสียเวลา เพราะทุกชั่วโมงที่คุณนอนน้อย คือการ “หั่นอายุสมองของตัวเอง” โดยไม่รู้ตัว หมอหมูพูดจริง งานยังทำต่อได้ แต่สมองที่เสียไป มันไม่งอกกลับมาอีกแล้ว”
