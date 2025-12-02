สุขภาพและการแพทย์

ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 10:59 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 10:59 น.
จากกรณี ณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ นัท นักข่าว ผู้ประกาศข่าวของช่อง 8 เสียชีวิตอย่างกะทันหันในวัย 35 ปี ที่บ้านพักส่วนตัวเมื่อเร็วๆ นี้ สร้างความตกใจและเสียใจอย่างยิ่งแก่เพื่อนร่วมงานและแฟนข่าว ดานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจได้ออกมาให้ความรู้ว่ากรณีการเสียชีวิตขณะนอนหลับในคนอายุน้อยอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น กลุ่มอาการไหลตาย (Brugada syndrome) หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวัง

ไหลตาย เป็นภัยเงียบที่มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว สร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวมานักต่อนัก การทำความเข้าใจกลไกของโรคกับปัจจัยเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนไม่ควรละเลย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

โรคไหลตายคืออะไร

ไหลตาย ในทางการแพทย์เรียกว่า กลุ่มอาการบรูกาดา (Brugada Syndrome) ไม่ใช่เรื่องของผีอำหรือไสยศาสตร์ แต่เกิดจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง ส่งผลให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ไม่ทัน สมองขาดออกซิเจน จนนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเสียชีวิตขณะนอนหลับ

สาเหตุ ปัจจัยกระตุ้นให้เสียชีวิตขณะหลับ

สาเหตุหลักของโรคนี้มาจาก พันธุกรรม มีการกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของประจุไฟฟ้าในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้กระแสไฟฟ้าหัวใจลัดวงจร นอกจากปัจจัยทางพันธุกรรมแล้ว พฤติกรรมการใช้ชีวิตยังเป็นตัวกระตุ้นให้โรคแสดงอาการได้เร็วและรุนแรงขึ้น ได้แก่

  • รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งสูงจำนวนมากก่อนนอน
  • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือดื่มหนัก
  • ความเครียดและการพักผ่อน ร่างกายอ่อนเพลียจากการทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ
  • ยาบางชนิด เช่น ยานอนหลับ ยาแก้แพ้ หรือยารักษาโรคจิตเวชบางประเภท อาจส่งผลต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • ภาวะร่างกาย มีไข้สูง หรือภาวะเกลือแร่ในร่างกาย (เช่น โพแทสเซียม แมกนีเซียม) ต่ำกว่าปกติ

สาเหตุโรคไหลตาย

สัญญาณเตือนที่ต้องระวัง

แม้โรคนี้มักเกิดขึ้นฉับพลัน แต่ร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า หากคุณหรือคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ทันที

  • วูบหรือหมดสติบ่อย โดยไม่ทราบสาเหตุ
  • ใจสั่น รู้สึกหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ
  • หายใจผิดปกติขณะหลับ มีเสียงเฮือก หรือหายใจติดขัดคล้ายคนสำลักน้ำ
  • มีประวัติครอบครัว ญาติสายตรงเสียชีวิตกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่อายุน้อย

วิธีป้องกัน ปรับพฤติกรรม

เราสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคไหลตายได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง งดดื่มแอลกอฮอล์ ไม่กินอาหารมื้อใหญ่ที่มีแป้งและน้ำตาลสูงก่อนเข้านอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง

ดูแลสุขภาพทั่วไป พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่พอดี ไม่หักโหมจนเกินไป

ตรวจคัดกรอง ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ ควรเข้ารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เพื่อประเมินความเสี่ยงกับแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ

ในรายที่มีความเสี่ยงสูง แพทย์อาจพิจารณาให้ใส่ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (ICD) ฝังไว้ในร่างกาย เครื่องนี้จะช่วยกระตุกหัวใจให้กลับมาเต้นเป็นปกติทันทีหากเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ไหลตายป้องกันได้ด้วยความรู้และการใส่ใจ การหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายตนเองกับคนรอบข้าง คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้รอดพ้นจากภัยเงียบนี้ได้

วิธีป้องกันโรคไหลตาย

