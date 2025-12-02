ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ
จากกรณี ณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ นัท นักข่าว ผู้ประกาศข่าวของช่อง 8 เสียชีวิตอย่างกะทันหันในวัย 35 ปี ที่บ้านพักส่วนตัวเมื่อเร็วๆ นี้ สร้างความตกใจและเสียใจอย่างยิ่งแก่เพื่อนร่วมงานและแฟนข่าว ดานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจได้ออกมาให้ความรู้ว่ากรณีการเสียชีวิตขณะนอนหลับในคนอายุน้อยอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น กลุ่มอาการไหลตาย (Brugada syndrome) หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวัง
ไหลตาย เป็นภัยเงียบที่มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว สร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวมานักต่อนัก การทำความเข้าใจกลไกของโรคกับปัจจัยเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนไม่ควรละเลย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
โรคไหลตายคืออะไร
ไหลตาย ในทางการแพทย์เรียกว่า กลุ่มอาการบรูกาดา (Brugada Syndrome) ไม่ใช่เรื่องของผีอำหรือไสยศาสตร์ แต่เกิดจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง ส่งผลให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ไม่ทัน สมองขาดออกซิเจน จนนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเสียชีวิตขณะนอนหลับ
สาเหตุ ปัจจัยกระตุ้นให้เสียชีวิตขณะหลับ
สาเหตุหลักของโรคนี้มาจาก พันธุกรรม มีการกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของประจุไฟฟ้าในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้กระแสไฟฟ้าหัวใจลัดวงจร นอกจากปัจจัยทางพันธุกรรมแล้ว พฤติกรรมการใช้ชีวิตยังเป็นตัวกระตุ้นให้โรคแสดงอาการได้เร็วและรุนแรงขึ้น ได้แก่
- รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งสูงจำนวนมากก่อนนอน
- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือดื่มหนัก
- ความเครียดและการพักผ่อน ร่างกายอ่อนเพลียจากการทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ
- ยาบางชนิด เช่น ยานอนหลับ ยาแก้แพ้ หรือยารักษาโรคจิตเวชบางประเภท อาจส่งผลต่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ภาวะร่างกาย มีไข้สูง หรือภาวะเกลือแร่ในร่างกาย (เช่น โพแทสเซียม แมกนีเซียม) ต่ำกว่าปกติ
สัญญาณเตือนที่ต้องระวัง
แม้โรคนี้มักเกิดขึ้นฉับพลัน แต่ร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า หากคุณหรือคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ทันที
- วูบหรือหมดสติบ่อย โดยไม่ทราบสาเหตุ
- ใจสั่น รู้สึกหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ
- หายใจผิดปกติขณะหลับ มีเสียงเฮือก หรือหายใจติดขัดคล้ายคนสำลักน้ำ
- มีประวัติครอบครัว ญาติสายตรงเสียชีวิตกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่อายุน้อย
วิธีป้องกัน ปรับพฤติกรรม
เราสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคไหลตายได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง งดดื่มแอลกอฮอล์ ไม่กินอาหารมื้อใหญ่ที่มีแป้งและน้ำตาลสูงก่อนเข้านอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง
ดูแลสุขภาพทั่วไป พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่พอดี ไม่หักโหมจนเกินไป
ตรวจคัดกรอง ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ ควรเข้ารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เพื่อประเมินความเสี่ยงกับแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ
ในรายที่มีความเสี่ยงสูง แพทย์อาจพิจารณาให้ใส่ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (ICD) ฝังไว้ในร่างกาย เครื่องนี้จะช่วยกระตุกหัวใจให้กลับมาเต้นเป็นปกติทันทีหากเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ไหลตายป้องกันได้ด้วยความรู้และการใส่ใจ การหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายตนเองกับคนรอบข้าง คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้รอดพ้นจากภัยเงียบนี้ได้
