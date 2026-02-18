พิพากษาจำคุก 3 ปี 4 เดือน พนง.บริษัท ผิด ม.112 เมนต์หมิ่น ร.8 สวรรคต
ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 3 ปี 4 เดือน พนักงานบริษัท ผิด ม.112 เมนต์หมิ่น ร.8 สวรรคต ในกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส เมื่อปี 63
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า “ศาลฎีกาพิพากษาคดี ม.112 ของ “วุฒิภัทร” (นามสมมติ) กรณีโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสวรรคตของ ร.8 เมื่อปี 2563 ลงโทษจำคุก 3 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา
ศาลชี้ การดูหมิ่นอดีตกษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้ว ยังกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของราชอาณาจักร เป็นการตีความตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมาตรา 112 ไม่เป็นการตีความเกินขอบเขตแต่อย่างใด”
สำหรับ วุฒิภัทร เป็นพนักงานบริษัท วัย 31 ปี จาก จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกฟ้องในข้อหามาตรา 112 จากกรณีโพสต์แสดงความคิดเห็นลงในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส” เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกรณีการสวรรคตของรัชกาลที่ 8
แม้คดีนี้ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษายกฟ้องวุฒิภัทรในข้อหามาตรา 112 แต่ไปลงโทษในข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
แต่ภายหลังศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มีคำพิพากษาแก้ เห็นว่า วุฒิภัทรมีความผิดตามมาตรา 112 ให้ลงโทษจำคุกถึง 3 ปี 4 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ ก่อนที่ศาลฎีกาจะพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์
