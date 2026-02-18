คนญี่ปุ่นตะลึง ขนมไทย “ไอติมกะทิใส่ข้าวเหนียว” อร่อยแสงออกปาก แถมราคาแค่ 10 บาท
ซอฟต์พาวเวอร์สตรีทฟู้ด ญี่ปุ่นตะลึง “ไอติมกะทิใส่ข้าวเหนียว” อร่อยจนไวรัล แถมราคาแค่ 10 บาท
ของกินแบบไทยๆ สร้างเรื่องบนโลกโซเชียลฝั่งญี่ปุ่นอีกแล้วครับ เพราะอาหารขนมสตรีทฟู้ดสุดเบสิกที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง ไอศกรีมกะทิสดใส่ข้าวเหนียว กลายเป็นไวรัลที่ทำเอาชาวต่างชาติถึงกับว้าว
ผู้ใช้งาน X (Twitter) ชาวญี่ปุ่นบัญชี @DotabataGG ได้โพสต์ภาพไอศกรีมกะทิสดใส่ข้าวเหนียวในโคน เมื่อคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 จนกลายเป็นไวรัลทะลุ 5.1 แสนวิว
เจ้าของโพสต์เล่าว่า ตอนแรกสงสัยมากว่าทำไมต้องกินไอศกรีมหวานๆ คู่กับข้าวเหนียว มันดูไม่น่าจะเข้ากันเลย แต่พอลองชิมดูจริงๆ กลับพบว่ามัน “อร่อยสุดๆ” แถมราคายังถูกแสนถูกเพียง 10 บาทเท่านั้น จนบอกเลยว่าจะต้องซื้อซ้ำแน่นอน
สิ่งที่การันตีความอร่อยได้ดีคือ เจ้าของโพสต์ได้ชิมไอศกรีมโคนนี้กับเพื่อนชาวอิตาเลียน ซึ่งปกติเป็นคนจู้จี้เรื่องไอศกรีมเจลาโต้มากๆ แต่ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ยังเอ่ยปากชมเปาะว่าอร่อยมากเช่นกัน
ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ ชาวเน็ตญี่ปุ่นบางส่วนยอมรับว่าส่วนผสมดูแปลก แต่คนที่เคยลองชิมแล้วต่างเข้ามาช่วยยืนยันว่ามันอร่อยและเข้ากันได้ดีจริงๆ โดยเฉพาะรสชาติของกะทิและน้ำตาล
มีคนเข้ามาป้ายยาเมนูอื่นๆ ของไทยเพิ่มด้วย เช่น แนะนำให้ลองไอศกรีมแบบใส่ขนมปัง หรือเมนูเด็ดอย่างข้าวเหนียวมะม่วง
นอกจากนี้ เมื่อมีชาวเน็ตจีนเข้ามาบอกว่าที่จีนก็มีไอศกรีมแบบนี้ เจ้าของโพสต์ได้ตอบกลับไปว่า แม้จะคล้ายกัน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นการประยุกต์เอาข้าวเหนียว มาใส่ในไอศกรีมด้วย
เห็นแบบนี้แล้วก็แอบภูมิใจในความช่างคิดเรื่องของกินของคนไทยไม่ได้เลย
สูตรทำ “ข้าวเหนียวมูน” ง่ายๆ สำหรับเอาไว้ทานคู่กับไอศกรีมที่บ้าน
ไทยเกอร์ขอแจกฟรี สูตรทำข้าวเหนียวมูนทานคู่กับไอศกรีมฟินๆ ที่บ้าน ทำง่ายๆ แถมยังปรับให้เป็นสูตรลดน้ำตาล ใช้สารให้ความหวานแทน เพื่อให้ทานขนมหวานได้แบบสบายใจ คุมระดับแป้งและน้ำตาลได้ดีขึ้นด้วยครับ
สูตรข้าวเหนียวมูน
วัตถุดิบที่ต้องเตรียม
-
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 250 กรัม (เลือกแบบเขี้ยวงู เม็ดจะเรียงตัวสวย ไม่แฉะ)
-
หัวกะทิ 150 – 200 มิลลิลิตร (คั้นสด หรือกะทิกล่องแบบหัวกะทิก็ได้ครับ)
-
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล (เช่น อิริทริทอล, สตีเวีย หรือ หล่อฮังก๊วย) ปริมาณเทียบเท่าน้ำตาลทรายประมาณ 80-100 กรัม (ปรับลดเพิ่มได้ตามความชอบ)
-
เกลือป่น 1/2 ช้อนชา (ช่วยตัดรสให้กะทิกลมกล่อมขึ้น)
-
ใบเตย 2-3 ใบ (ล้างสะอาดแล้วมัดปมไว้ เพื่อเพิ่มความหอม)
ขั้นตอนการทำ
-
ซาวข้าวเหนียวให้สะอาดจนน้ำใส จากนั้นแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง (แต่ถ้าใจร้อนรีบทาน แนะนำให้แช่ในน้ำอุ่นจัดประมาณ 1 ชั่วโมงครับ)
-
นำข้าวเหนียวที่แช่ไว้ไปสะเด็ดน้ำ แล้วนำไปนึ่งในหวด หรือหม้อหุงข้าวที่มีโหมดนึ่ง ประมาณ 20-25 นาทีจนสุกนุ่ม
-
เคี่ยวน้ำกะทิ ระหว่างรอข้าวใกล้สุก ให้นำหม้อใบเล็กตั้งไฟอ่อน ใส่หัวกะทิ สารให้ความหวาน เกลือป่น และใบเตยลงไป คนเบาๆ ให้ส่วนผสมละลายเข้ากัน พอขอบหม้อเริ่มมีฟองเดือดปุดๆ เล็กน้อย (ระวังอย่าให้กะทิเดือดพล่านจนแตกมัน) ให้ปิดไฟทันที
-
ขั้นตอนการ “มูน” เทข้าวเหนียวที่เพิ่งนึ่งสุก “ร้อนๆ” ลงในชามที่มีฝาปิด แล้วเทน้ำกะทิที่เพิ่งเคี่ยวเสร็จลงไปทันที (เคล็ดลับ: ข้าวต้องร้อน น้ำกะทิต้องร้อน ข้าวถึงจะดูดน้ำกะทิได้ดีครับ)
-
ใช้พายคนตลบไปมาเบาๆ ให้เข้ากัน จากนั้นปิดฝาชามให้สนิท พักทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที เปิดฝามาคนอีกรอบ แล้วปิดฝาพักไว้อีก 10 นาที ข้าวเหนียวจะดูดกะทิจนเม็ดเต่งตึง ขึ้นเงาสวยงามพร้อมทานครับ!
ตักข้าวเหนียวมูนใส่ถ้วย โปะด้วยไอศกรีมกะทิ หรือไอศกรีมรสที่ชอบ โรยถั่วลิสงคั่วหรือถั่วทองทอดอีกนิด รับรองว่าอร่อยว้าวเหมือนยกร้านสตรีทฟู้ดมาไว้ที่บ้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: