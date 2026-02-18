ข่าว

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 10:54 น.
77

บิ๊กแจ๊ด ตั้งค่าหัว แอล ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน ในพื้นที่ลาดหลุมแก้ว เป็นเงิน 5 หมื่นบาท ประสานคุยครอบครัวกล่อมให้มอบตัว

จากกรณีที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้แจ้งว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวชายคลุ้มคลั่ง เดินถือปืนในชุมชน และขู่จะยิงเด็กนักเรียน เบื้องต้นจากการตรวจสอบกับตำรวจ สภ.ลาดหลุมแก้ว ระบุว่า ชายคนดังกล่าวทำร้ายร่างกายแฟนที่ จ.ชลบุรี แล้วหลบหนีกลับบ้านที่ อ.ลาดหลุมแก้ว ก่อนก่อเหตุถือปืนเดินขู่ทำร้ายเด็กนักเรียน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัว ขณะที่หลายโรงเรียนใน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ประกาศปิดการเรียนการสอน 1 วัน ในวันที่ (18 ก.พ.69) เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทราบว่าชายดังกล่าวคือ “แอล” นายนพรัตน์ อายุ 31 ปี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่หวังดีเข้าไปสอบถามขณะจอดรถทะเลาะกับแฟน โดยมีการลงมือลงไม้ทำร้ายแฟนสาวสาหัส ก่อนจะกระโดดรถหนีรอดมาได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าอย่างหนักเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนและมีอาการไม่ปกติ ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ อินทรเลิศ ประธานสภา อบจ.ปทุมธานี นายสุริยะ ภิรมย์พร้อม นายกอบต.ลาดหลุมแก้ว และนายศักดิ์ดา กองสัมฤทธิ์ นายก อบต.ระแหง เดินทางไปยังบ้านของนางละออ อายุ 66 ปี และนายประกอบ อายุ 60 ปี บิดามารดาของนายนพรัตน์ ผู้ก่อเหตุ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ พูดคุยร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ลาดหลุมแก้ว ในการประสานทางญาติ เพื่อเกลี้ยกล่อมให้นายนพรัตน์เข้ามอบตัวโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความตึงเครียดในพื้นที่และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนติดตัวและมีรายงานว่ามีอาการคลั่ง

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า ตอนนี้ประชาชนกำลังแตกตื่นกัน เนื่องจากผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเป็นคนปทุมธานี พอมีข่าวออกไปก็เลยเป็นที่แตกตื่นของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ลาดหลุมแก้ว มีผู้ปกครองสอบถามกันเข้ามาจำนวนมาก กลัวว่าถ้าลูกไปโรงเรียนจะมีการทำร้ายเด็กเหมือนเหตุที่เกิดขึ้นที่จ.สงขลา วันนี้ผมและผู้นำท้องถิ่นได้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับพ่อและแม่ เนื่องจากผู้ต้องหาถ้าได้ติดต่อมายังพ่อและแม่ เพื่อที่อยากจะมอบตัว ตนจึงเดินทางมา เพื่อยืนยันความปลอดภัยให้ผู้ต้องหาถ้าจะมอบตัว ขอให้สบายใจถ้าติดต่อมา

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามตัวและเตือนให้ระมัดระวังด้วย เรื่องการมอบตัวเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องประสานตนเข้ามา ตนยืนยันความปลอดภัยให้ แต่ในส่วนของการจับกุมตัวต้องดำเนินการควบคู่กันไป ตนจะประสานตำรวจตามล่าให้ถึงที่สุดเหมือนกัน และถ้าใครสามารถให้เบาะแสที่จะสามารถนำไปสู่การจับกุมได้ ตั้งรางวัลเบื้องต้น 50,000 บาท ให้เบาะแสมา ตนจะตามล่าให้ถึงที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

พ่อ “น้องผักบุ้ง” โพสต์ปริศนา ท่ามกลางกระแสข่าวยุติความสัมพันธ์ “เต วรากร”

6 วินาที ที่แล้ว
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล บันเทิง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

6 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568 เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

11 นาที ที่แล้ว
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

29 นาที ที่แล้ว
ปิดโรงเรียนในลาดหลุมแก้วเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์คนร้ายมีอาวุธ. ข่าว

ด่วน! สั่งปิดโรงเรียนใน “ลาดหลุมแก้ว” ทั้งอำเภอวันนี้ ตร.ล่าชายคลั่ง แหกด่านข้ามจังหวัด

35 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;แอน อรดี&quot; เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่ บันเทิง

สรุปดราม่า “แอน อรดี” เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

53 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ. กกต. กำแพงเพชร ท้าทายให้เจาะระบบบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ผอ.กกต.กำแพงเพชร ท้า “ยอมลาออก” ใครเจาะความลับบัตรเลือกตั้งได้ อจ.เจษฎ์ รับทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นิกกี้ ยินดี ก้อย-พิธา คบกัน ยันไม่ได้เศร้า ยอมรับใช้ชีวิตบ้ากาม เสียคนเพราะผู้หญิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน ข่าวการเมือง

กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว ข่าว

ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงไต้หวัน เจอคุก 3 เดือน เปิดโทรโข่งด่าเพื่อนบ้าน เกือบทุกคืน นานเป็นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน บันเทิง

สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา ปัดข่าวลือรักหนุ่มเกาหลี ยันเป็นคนไทย บันเทิง

ต่าย ชุติมา เฉลยแล้วหวานใจตัวจริง หลังข่าวลือรัก CEO เกาหลี คบมา 6 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลงานโดดเด่น ข่าวการเมือง

ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา คนใหม่ ไฟแรง ดีกรีไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน สุดท้ายโดนฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” เปิดใบเสร็จติดตั้งแอร์ โต้ข้อกล่าวหาปกปิดศูนย์ IO

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปวิธีแก้ YouTube ล่มดูไม่ได้ 18 ก.พ. 69 ให้ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.พ. 69 เงินบำนาญ เงินทหารเกณฑ์ โอนเข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดล่อนสยอง ข่าวต่างประเทศ

นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดร่อนสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันยังไม่ได้คุยกับ “ธรรมนัส” ยังไม่เชิญพรรคมาคุยเพิ่ม พักบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 10:54 น.
77
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พ่อ “น้องผักบุ้ง” โพสต์ปริศนา ท่ามกลางกระแสข่าวยุติความสัมพันธ์ “เต วรากร”

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button