ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว
บิ๊กแจ๊ด ตั้งค่าหัว แอล ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน ในพื้นที่ลาดหลุมแก้ว เป็นเงิน 5 หมื่นบาท ประสานคุยครอบครัวกล่อมให้มอบตัว
จากกรณีที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้แจ้งว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวชายคลุ้มคลั่ง เดินถือปืนในชุมชน และขู่จะยิงเด็กนักเรียน เบื้องต้นจากการตรวจสอบกับตำรวจ สภ.ลาดหลุมแก้ว ระบุว่า ชายคนดังกล่าวทำร้ายร่างกายแฟนที่ จ.ชลบุรี แล้วหลบหนีกลับบ้านที่ อ.ลาดหลุมแก้ว ก่อนก่อเหตุถือปืนเดินขู่ทำร้ายเด็กนักเรียน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัว ขณะที่หลายโรงเรียนใน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ประกาศปิดการเรียนการสอน 1 วัน ในวันที่ (18 ก.พ.69) เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทราบว่าชายดังกล่าวคือ “แอล” นายนพรัตน์ อายุ 31 ปี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่หวังดีเข้าไปสอบถามขณะจอดรถทะเลาะกับแฟน โดยมีการลงมือลงไม้ทำร้ายแฟนสาวสาหัส ก่อนจะกระโดดรถหนีรอดมาได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าอย่างหนักเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนและมีอาการไม่ปกติ ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ อินทรเลิศ ประธานสภา อบจ.ปทุมธานี นายสุริยะ ภิรมย์พร้อม นายกอบต.ลาดหลุมแก้ว และนายศักดิ์ดา กองสัมฤทธิ์ นายก อบต.ระแหง เดินทางไปยังบ้านของนางละออ อายุ 66 ปี และนายประกอบ อายุ 60 ปี บิดามารดาของนายนพรัตน์ ผู้ก่อเหตุ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ พูดคุยร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ลาดหลุมแก้ว ในการประสานทางญาติ เพื่อเกลี้ยกล่อมให้นายนพรัตน์เข้ามอบตัวโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความตึงเครียดในพื้นที่และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนติดตัวและมีรายงานว่ามีอาการคลั่ง
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า ตอนนี้ประชาชนกำลังแตกตื่นกัน เนื่องจากผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเป็นคนปทุมธานี พอมีข่าวออกไปก็เลยเป็นที่แตกตื่นของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ลาดหลุมแก้ว มีผู้ปกครองสอบถามกันเข้ามาจำนวนมาก กลัวว่าถ้าลูกไปโรงเรียนจะมีการทำร้ายเด็กเหมือนเหตุที่เกิดขึ้นที่จ.สงขลา วันนี้ผมและผู้นำท้องถิ่นได้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับพ่อและแม่ เนื่องจากผู้ต้องหาถ้าได้ติดต่อมายังพ่อและแม่ เพื่อที่อยากจะมอบตัว ตนจึงเดินทางมา เพื่อยืนยันความปลอดภัยให้ผู้ต้องหาถ้าจะมอบตัว ขอให้สบายใจถ้าติดต่อมา
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามตัวและเตือนให้ระมัดระวังด้วย เรื่องการมอบตัวเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องประสานตนเข้ามา ตนยืนยันความปลอดภัยให้ แต่ในส่วนของการจับกุมตัวต้องดำเนินการควบคู่กันไป ตนจะประสานตำรวจตามล่าให้ถึงที่สุดเหมือนกัน และถ้าใครสามารถให้เบาะแสที่จะสามารถนำไปสู่การจับกุมได้ ตั้งรางวัลเบื้องต้น 50,000 บาท ให้เบาะแสมา ตนจะตามล่าให้ถึงที่สุด
