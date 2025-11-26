กกท. เผยผังสนามแข่งขัน F1 ในประเทศไทย จัดแข่งช่วงปี 71-75
กกท. เผยผังสนามแข่งขัน F1 ในประเทศไทย จัดการแข่งขันช่วงปี 2571-2575 ต้องการปิดการจราจรบางส่วน ในช่วงการก่อสร้าง เชื่อสร้างรายได้มหาศาล
กองประชาสัมพันธ์ กกท. ได้ลงโพสต์ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดแข่ง Formula 1 (F1) ในไทย หลังจากที่มีกระแสจัดการแข่งขันในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งจัดในพื้นที่จตุจักร
โดยในแบบสอบถามยังระบุอีกด้วยว่า “วัตถุประสงค์และผลลัพธ์
– เพื่อสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
– เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการเป็นศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันกีฬาของโลก
– เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
– เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกีฬายานยนต์
สถานที่ที่มีศักยภาพในการจัดการแข่งขัน
พื้นที่บริเวณจตุจักร มีระยะทางรวม 5.732 กิโลเมตร เป็นรูปแบบการแข่งขันแบบตามเข็มนาฬิกา
ประกอบด้วย 8 พื้นที่หลัก คือ
1) พื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
2) พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
3) พื้นที่ตลาดนัดจตุจักร
4) พื้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
5) พื้นที่สวนจตุจักร
6) พื้นที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
7) พื้นที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
8) พื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (บ้านพักรถไฟ)
ช่วงเวลาการจัดงานแข่งขัน:
คาดการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2571-2575 จัดแข่งทั้งสิ้น 5 ปี และใช้เวลาแข่งขัน 3 วันต่อปี ซึ่งตรงกับวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ของเดือนมีนาคมหรือเดือนกันยายน
ตัวอย่างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น:
– การปิดการจราจรบางส่วน ในช่วงการก่อสร้าง (การจัดทำสนามแข่งขันตามผังแม่บทจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี โดยดำเนินการทีละส่วน) และช่วงการเตรียมการจัดงานถึงช่วงจัดงาน (ประมาณ 1 เดือน) โดยคาดการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่และโดยรอบ เช่น ถ.กำแพงเพชร 2-6 ถ.พหลโยธิน ถ.เทิดดำริ ซึ่งต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในบางจุด
– การปิดพื้นที่สวนสาธารณะ 3 สวน ในบางส่วน ในช่วงการก่อสร้าง และช่วงเตรียมการจัดงานถึงช่วงจัดงาน ทำให้พื้นที่บางจุดไม่สามารถใช้งานได้ในบริเวณเดิม
– การปรับเปลี่ยนพื้นที่จุดรอรถโดยสารและการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถบางจุด เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่สนามแข่งขัน
– ความสะดวกของผู้ค้าและนักท่องเที่ยวในตลาดนัดจตุจักร ในช่วงการก่อสร้าง และช่วงเตรียมการจัดงานถึงช่วงจัดงาน (ในวันจัดงานแข่งขันจะเปิดตลาดตามปกติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก)
