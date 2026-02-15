ประวัติ “ก้อย อรัชพร” นักแสดงสาว เก่งรอบด้าน กับรักครั้งใหม่ ผู้กุมหัวใจ “ทิม พิธา”
ย้อนโปรไฟล์สาวเก่ง “ก้อย อรัชพร” ดีกรีนิเทศฯ จุฬาฯ เจากนักแสดงฮอร์โมนสู่คนเขียนบทมือทอง กับบทบาทรักครั้งใหม่กับ “ทิม พิธา”
วงการบันเทิงกลับมาเป็นสีชมพูสดใสอีกครั้ง เมื่อนักแสดงและคนเขียนบทสาวมากความสามารถ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ได้ทำการเปิดตัวความสัมพันธ์ครั้งใหม่ต้อนรับวันวาเลนไทน์ ปี 2569 กับ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” อย่างเป็นทางการ โดยปัจจุบัน ก้อย อรัชพร ในวัย 31 ปี ถือเป็นสาวเก่งครบเครื่องที่น่าจับตามอง ทั้งในเรื่องการเรียนและการทำงานในวงการบันเทิง
จากเด็กสายวิทย์ สู่ดาวนิเทศฯ จุฬาฯ
ย้อนกลับไปดูประวัติการศึกษาของ ก้อย อรัชพร ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา ก้อยจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยเลือกเรียนสายวิทย์-คณิต ตามความต้องการของครอบครัวที่อยากให้เป็นหมอเพื่อความมั่นคงในอนาคต ซึ่งก้อยก็ทำผลการเรียนได้ยอดเยี่ยมด้วยเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.86 แต่ท้ายที่สุด ก้อยเลือกที่จะเดินตามความฝันของตัวเองด้วยการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ โทการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปัจจุบันยังเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับศิลปินสาว วี วิโอเลต วอเทียร์ อีกด้วย
เส้นทางบันเทิง: แจ้งเกิดจากฮอร์โมน สู่นักเขียนบทมือทอง
ชีวิตในวงการบันเทิงของ ก้อย อรัชพร เริ่มต้นเป็นที่รู้จักจากบทบาท “ดิว” ในซีรีส์ดัง Hormones 3 The Final Season และฉายแววความสามารถด้านการแสดงอย่างชัดเจนในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Glowstick จนคว้ารางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 มาครอง แต่ผลงานที่ทำให้ก้อยดังเป็นพลุแตกคือบท “ชมพู่” ในซีรีส์ O-Negative รักออกแบบไม่ได้ ซึ่งฝีมือการแสดงที่เป็นธรรมชาติทำให้มีผลงานตามมาอีกมากมาย
นอกจากเบื้องหน้าแล้ว ก้อย อรัชพร ยังมีความสามารถโดดเด่นในงานเบื้องหลัง โดยเฉพาะการเขียนบทซีรีส์ ซึ่งเร็วๆ นี้ ก้อยกำลังเตรียมงานเขียนบทซีรีส์แนวชายรักชาย (Boy’s Love) ซึ่งเจ้าตัวยกให้เป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการทำงานเขียนบท
ย้อนเส้นทางหัวใจ ก่อนลงเอย “ทิม พิธา”
ก่อนจะมาเปิดตัวกับ ทิม พิธา ในปี 2569 ก้อย อรัชพร เคยผ่านเรื่องราวความรักและข่าวคราวกับหนุ่มคนดังมาหลายคน
- พอร์ช ศรัณย์: เคยตกเป็นข่าวหลังฝ่ายชายตามคอมเมนต์ส่งยิ้มให้ แต่ก้อยยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว ข่าวจึงเงียบไป
- โอ๊ต ปราโมทย์: ศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีที่ยอมรับว่าปลื้มก้อยมาก แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ก็เป็นเพียงพี่น้องกัน
- นิกกี้ ณฉัตร: หนุ่มที่เคยเป็นประเด็นใหญ่ เริ่มต้นจากการร่วมงานในซิทคอม “หกฉากครับจารย์” และตามจีบมานานจนก้อยใจอ่อน ทั้งคู่คบหาดูใจและวางแผนอนาคตร่วมกัน ก่อนจะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ ลดสถานะกลับมาเป็นพี่น้องเมื่อเดือนมีนาคม 2566
รวมผลงานเด่นของ “ก้อย อรัชพร”
ผลงานละครและซีรีส์
- Hormones 3 The Final Season
- O-Negative รักออกแบบไม่ได้
- CLUB FRIDAY THE SERIES 12 Uncharted Love รักซ่อนเร้น ตอน รักนี้ไม่ได้มีแค่สองคน
- Love Songs Love Series ตอน ‘แพ้ทาง’
- Why R U The series เพราะรักใช่เปล่า
- หกฉากครับอาจารย์
- บ้านสาวโสด
- START-UP
ผลงานเขียนบท
- ซีรีส์ My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉิน
- ซีรีส์ แปลรักฉันด้วยใจเธอ
- ซีรีส์ O-Negative รักออกแบบไม่ได้
- ละครเวที นาง(ร้าย)
- ภาพยนตร์สั้น Glowstick
- ซีรีส์สายวาย (กำลังเตรียมงาน)
รายการยูทูบ
- ถ้าหนูรับ พี่จะรักป่ะ (ผลิตเอง)
- ยังไงไหนเล่า (ผลิตเอง)
