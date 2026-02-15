บันเทิง

ประวัติ “ก้อย อรัชพร” นักแสดงสาว เก่งรอบด้าน กับรักครั้งใหม่ ผู้กุมหัวใจ “ทิม พิธา”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 08:30 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 14:33 น.
570
ประวัติ "ก้อย อรัชพร" นักแสดงสาว เก่งรอบด้าน กับรักครั้งใหม่ ผู้กุมหัวใจ "ทิม พิธา"

ย้อนโปรไฟล์สาวเก่ง “ก้อย อรัชพร” ดีกรีนิเทศฯ จุฬาฯ เจากนักแสดงฮอร์โมนสู่คนเขียนบทมือทอง กับบทบาทรักครั้งใหม่กับ “ทิม พิธา”

วงการบันเทิงกลับมาเป็นสีชมพูสดใสอีกครั้ง เมื่อนักแสดงและคนเขียนบทสาวมากความสามารถ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ได้ทำการเปิดตัวความสัมพันธ์ครั้งใหม่ต้อนรับวันวาเลนไทน์ ปี 2569 กับ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” อย่างเป็นทางการ โดยปัจจุบัน ก้อย อรัชพร ในวัย 31 ปี ถือเป็นสาวเก่งครบเครื่องที่น่าจับตามอง ทั้งในเรื่องการเรียนและการทำงานในวงการบันเทิง

จากเด็กสายวิทย์ สู่ดาวนิเทศฯ จุฬาฯ

ย้อนกลับไปดูประวัติการศึกษาของ ก้อย อรัชพร ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา ก้อยจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยเลือกเรียนสายวิทย์-คณิต ตามความต้องการของครอบครัวที่อยากให้เป็นหมอเพื่อความมั่นคงในอนาคต ซึ่งก้อยก็ทำผลการเรียนได้ยอดเยี่ยมด้วยเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.86 แต่ท้ายที่สุด ก้อยเลือกที่จะเดินตามความฝันของตัวเองด้วยการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ โทการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปัจจุบันยังเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับศิลปินสาว วี วิโอเลต วอเทียร์ อีกด้วย

เส้นทางบันเทิง: แจ้งเกิดจากฮอร์โมน สู่นักเขียนบทมือทอง

ชีวิตในวงการบันเทิงของ ก้อย อรัชพร เริ่มต้นเป็นที่รู้จักจากบทบาท “ดิว” ในซีรีส์ดัง Hormones 3 The Final Season และฉายแววความสามารถด้านการแสดงอย่างชัดเจนในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Glowstick จนคว้ารางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 มาครอง แต่ผลงานที่ทำให้ก้อยดังเป็นพลุแตกคือบท “ชมพู่” ในซีรีส์ O-Negative รักออกแบบไม่ได้ ซึ่งฝีมือการแสดงที่เป็นธรรมชาติทำให้มีผลงานตามมาอีกมากมาย

นอกจากเบื้องหน้าแล้ว ก้อย อรัชพร ยังมีความสามารถโดดเด่นในงานเบื้องหลัง โดยเฉพาะการเขียนบทซีรีส์ ซึ่งเร็วๆ นี้ ก้อยกำลังเตรียมงานเขียนบทซีรีส์แนวชายรักชาย (Boy’s Love) ซึ่งเจ้าตัวยกให้เป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการทำงานเขียนบท

ย้อนเส้นทางหัวใจ ก่อนลงเอย “ทิม พิธา”

ก่อนจะมาเปิดตัวกับ ทิม พิธา ในปี 2569 ก้อย อรัชพร เคยผ่านเรื่องราวความรักและข่าวคราวกับหนุ่มคนดังมาหลายคน

  • พอร์ช ศรัณย์: เคยตกเป็นข่าวหลังฝ่ายชายตามคอมเมนต์ส่งยิ้มให้ แต่ก้อยยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว ข่าวจึงเงียบไป
  • โอ๊ต ปราโมทย์: ศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีที่ยอมรับว่าปลื้มก้อยมาก แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ก็เป็นเพียงพี่น้องกัน
  • นิกกี้ ณฉัตร: หนุ่มที่เคยเป็นประเด็นใหญ่ เริ่มต้นจากการร่วมงานในซิทคอม “หกฉากครับจารย์” และตามจีบมานานจนก้อยใจอ่อน ทั้งคู่คบหาดูใจและวางแผนอนาคตร่วมกัน ก่อนจะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ ลดสถานะกลับมาเป็นพี่น้องเมื่อเดือนมีนาคม 2566

รวมผลงานเด่นของ “ก้อย อรัชพร”

ผลงานละครและซีรีส์

  • Hormones 3 The Final Season
  • O-Negative รักออกแบบไม่ได้
  • CLUB FRIDAY THE SERIES 12 Uncharted Love รักซ่อนเร้น ตอน รักนี้ไม่ได้มีแค่สองคน
  • Love Songs Love Series ตอน ‘แพ้ทาง’
  • Why R U The series เพราะรักใช่เปล่า
  • หกฉากครับอาจารย์
  • บ้านสาวโสด
  • START-UP

ผลงานเขียนบท

  • ซีรีส์ My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉิน
  • ซีรีส์ แปลรักฉันด้วยใจเธอ
  • ซีรีส์ O-Negative รักออกแบบไม่ได้
  • ละครเวที นาง(ร้าย)
  • ภาพยนตร์สั้น Glowstick
  • ซีรีส์สายวาย (กำลังเตรียมงาน)

รายการยูทูบ

  • ถ้าหนูรับ พี่จะรักป่ะ (ผลิตเอง)
  • ยังไงไหนเล่า (ผลิตเอง)
ก้อย อรัชพร
IG/ @goyyog
IG/ @goyyog
IG/ @goyyog
IG/ @goyyog
IG/ @goyyog

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

12 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

33 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

37 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

51 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 08:30 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 14:33 น.
570
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button