“แก้วตา” ซัด “อมรัตน์” ขี้ขลาด อ้างตัวว่าก้าวหน้า แต่ใช้วิธีล่าแม่มด
แก้วตา โพสต์อัด อมรัตน์ ขี้ขลาด อ้างตัวว่าก้าวหน้า แต่ใช้วิธีล่าแม่มด ลดระดับคู่ต่อสู้ จากกรณีที่ อมรัตน์ โพสต์เป็นนัยเรื่องสารเสพติด
น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ หรือ แก้วตา อดีต สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กโต้ตอบ เจี๊ยบ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล โดยระบุว่า “[ถึง นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ต่อข้อกล่าวหาเรื่องการ insinuate (พูดเป็นนัย) เรื่องสารเสพติด]
นี่ไม่ใช่การวิพากษ์เชิงนโยบาย แต่นี่คือ ตำรามาตรฐานของการทำลายความน่าเชื่อถือ (character assassination) เมื่อโต้เถียงด้วยเหตุผลไม่ได้ เมื่อโต้ตอบข้อเท็จจริงไม่ได้ เมื่อแพ้ในสนามนโยบาย
คุณจะลดระดับการต่อสู้ลงสู่การโจมตีศีลธรรม คุณจะปล่อยคำใบ้ลอย ๆ ให้สังคม “สงสัย” คุณจะหวังให้ความคลุมเครือทำหน้าที่แทนหลักฐาน นี่คือพฤติกรรมที่ต่ำทราม ขี้ขลาด และบ่อนทำลายวัฒนธรรมประชาธิปไตยอย่างยิ่ง
ฝ่ายซ้ายที่แท้จริงต้องยืนอยู่บนหลัก due process ไม่ใช่ศาลเตี้ยบนโซเชียล ไม่ใช่การรุมประณามโดยขาดจริยธรรม ไม่ใช่การสร้างบรรยากาศให้คนถูกกล่าวหากลายเป็นจำเลยของฝูงชน การเมืองที่อ้างตัวว่า “ก้าวหน้า” แต่ใช้วิธีล่าแม่มด ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโครงสร้างอำนาจที่ตนเองอ้างว่าต่อต้าน
อย่างไรก็ตาม ดิฉันจะไม่ตอบคำถามเชิงรายละเอียดใด ๆ ต่อสาธารณะในขณะนี้ เพราะเรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว การให้ข้อมูลผ่านสื่ออาจกระทบต่อคดี ดิฉันเลือกให้ข้อเท็จจริงพิสูจน์ในศาล ไม่ใช่ในไทม์ไลน์ และขอให้ชัดเจนว่า เรื่องนี้ไม่ได้กระทบแค่ตัวดิฉัน มันกระทบครอบครัวของดิฉัน ดิฉันมีลูกที่อยู่ในวัยรุ่น
เขาอาจเห็นข้อความเหล่านี้ อาจถูกเพื่อนตั้งคำถาม อาจแบกรับตราบาปจากคำกล่าวหาที่ยังไม่มีคำพิพากษา การลากเด็กและครอบครัวเข้าสู่สมรภูมิการเมือง คือความต่ำทรามทางศีลธรรมขั้นร้ายแรง มันคือการทำร้ายคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ เพื่อหวังทำลายคู่แข่งทางการเมือง การเมืองควรถกเถียงกันด้วยเหตุผล
ด้วยข้อมูล ด้วยวิสัยทัศน์ ไม่ใช่ด้วยการสร้างข่าวลือ ไม่ใช่ด้วยการทำให้สังคมเสพความอื้อฉาวแทนนโยบาย ดิฉันจะปกป้องศักดิ์ศรีของตนเอง และปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัวอย่างถึงที่สุด ถ้าจะต่อสู้กัน มาสู้กันด้วยข้อเท็จจริง
ไม่ใช่ด้วยความต่ำทรามที่ปลอมตัวเป็นศีลธรรม”
