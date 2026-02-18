ข่าว
กระจกผนังห้างดังย่านแคราย จ.นนทบุรี ล้มทับลูกค้า หลังลมพายุกระหน่ำ
กระจกผนังห้างดังย่านแคราย จ.นนทบุรี ล้มทับลูกค้า หลังลมพายุกระหน่ำ เป็นเหตุให้มีลูกค้าได้รับบาดเจ็บหลายคน เร่งซ่อมแล้ว
กระจกกั้นผนังขนาดใหญ่ห้างแห่งหนึ่ง ย่านแคราย ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี ล้มทับลูกค้าขณะนั่งกินอาหารอยู่ตามโต๊ะอาหารในศูนย์อาหารได้รับบาดเจ็บ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ของห้างได้กั้นพื้นที่ทันที เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายกระจกและเศษวัสดุที่พังลงมา ก่อนดำเนินการซ่อมแซม
จากการสอบถาม พนักงานร้านค้ารายหนึ่ง เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงที่มีลมฝนพัดมาแรงมาก ก่อนผนังกระจกจะล้มลงมา ใส่กลุ่มลูกค้าที่นั่งกินอาหารจนทำให้มีคนเจ็บหลายคน
