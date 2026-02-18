ข่าว

กระจกผนังห้างดังย่านแคราย จ.นนทบุรี ล้มทับลูกค้า หลังลมพายุกระหน่ำ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 07:49 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 07:49 น.
98
ขอบคุณภาพจาก Amarin

กระจกผนังห้างดังย่านแคราย จ.นนทบุรี ล้มทับลูกค้า หลังลมพายุกระหน่ำ เป็นเหตุให้มีลูกค้าได้รับบาดเจ็บหลายคน เร่งซ่อมแล้ว

กระจกกั้นผนังขนาดใหญ่ห้างแห่งหนึ่ง ย่านแคราย ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี ล้มทับลูกค้าขณะนั่งกินอาหารอยู่ตามโต๊ะอาหารในศูนย์อาหารได้รับบาดเจ็บ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา

หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ของห้างได้กั้นพื้นที่ทันที เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายกระจกและเศษวัสดุที่พังลงมา ก่อนดำเนินการซ่อมแซม

จากการสอบถาม พนักงานร้านค้ารายหนึ่ง เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงที่มีลมฝนพัดมาแรงมาก ก่อนผนังกระจกจะล้มลงมา ใส่กลุ่มลูกค้าที่นั่งกินอาหารจนทำให้มีคนเจ็บหลายคน

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

